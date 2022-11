Marianela Mirra dijo quiénes son sus favoritos para llegar a la final de Gran Hermano 2022

Marianela Mirra

Marianela Mirra sigue vertiendo sus opiniones sobre Gran Hermano 2022 (Telefe), fiel a su estilo: sin vueltas ni filtros. En las últimas horas, la tucumana que se consagró en 2007 eligió a sus favoritos para alcanzar la final en la corriente edición del reality show, esta vez conducido por Santiago del Moro.

Gran Hermano 2022: el desgarrador llanto de Juan, tras hablar cara a cara con su hijo El último eliminado del reality no pudo contener las lágrimas al hacer una videollamada con el joven que vive en España VER NOTA

“Muy pronto, pero mis favoritos y a quienes veo en la final son Agustín, Alfa y Marcos”, dijo en una Instagram Story. Asimismo, fue muy crítica con Lucila Villar, alias La Tora, por sus recurrentes cruces con Walter Santiago. “Alta manipulación la Tora. Le salió todo mal”, se despachó. Y después agregó: “Ahora no le queda otra que levantar la bandera de las mujeres abusadas. Papelonera”.

Pero también fue muy dura con el resto de las chicas que integran la casa. “Todavía no me convencen las mujeres”, dijo sin ningún tipo de reparo.

Marianela Mirra reveló sus favoritos para la final de Gran hermano 2022 (Foto: Instagram)

Luego del escándalo que se generó en las redes sociales por el comportamiento de Thiago Medina dentro de la casa de Gran Hermano 2022, Marianela Mirra se sumó a la ola de críticas contra el participante de 19 años. “Es un atrevido. Lo que hizo con Agustín me resulta insoportable e inadmisible para mis ojos”, escribió en sus historias de Instagram y utilizó el hashtag #FueraThiago.

Tamara Paganini criticó al casting de Gran Hermano 2022: “Lo hicieron muy hegemónico” La subcampeona de la edición 2001 del reality estuvo en Intrusos, donde habló de los participantes y dio sus candidatos para la final VER NOTA

El hecho al que hizo referencia fue cuando toda la casa se puso en contra de Agustín Guardis, a quien acusaron de haber utilizado la nominación espontánea, algo que desmintió Gran Hermano en el debate del martes 10, pero que dentro de la casa no se sabe. Y a raíz de esta sospecha, muchos cuestionaron su sexualidad, con comentarios y actitudes homofóbicas, entre ellos, Thiago.

Con Walter Alfa Santiago y Juan Reverdito como testigo, el joven oriundo de González Catán se dirigió a la habitación de los hombres, donde dormía Agustín, se metió en su cama, lo abrazó y lo acarició sin su consentimiento. Además, minutos más tarde, le dijo frente a sus compañeros: “¿Qué se siente dormir culito para arriba y que te estén apoyando todos los días?”.

Gran Hermano 2022: Maxi habló del fin de su relación con Juliana y la tildó de “tóxica” En diálogo con Agustín, el cordobés explicó los motivos por los que terminó su pareja con la participante conocida como Tini dentro de la casa VER NOTA

Aunque Agustín respondió su planteó con un chiste, la actitud de Thiago fue mal vista en las redes sociales, donde rápidamente su nombre se convirtió en tendencia con un contundente pedido: que lo sancionen por acosar a su compañero.

Las Instagram Stories de Marianela Mirra contra Thiago de Gran Hermano 2022

“Lo que hizo no da un buen mensaje, deberían tomar medidas, ya pasaron el límite”, “Thiago está acosando sexualmente a Agustín. Se metió en su cama, lo toca y sus comentarios son violentos y sexuales. Es homofóbico y violento. Debe ser sancionado” y “No importa que Agustín estaba dormido o no, sino que lo que hizo Thiago esta MAL de todos modos, eso fue acoso y justificarlo es mucho peor”, fueron algunos de los mensajes que publicaron los fanáticos del reality.

Pero también hubo personas que defienden a Thiago y creen que lo que hizo no es grave. Incluso, algunos insultaron a Mirra por pedir su expulsión. “Está loco, la mafia que son los seguidores de Thiago”, manifestó la ganadora de la edición de 2007. “Los insultos no me van a hacer cambiar de opinión. No quiero figurar, amo el formato y voy a opinar cuando se me venga en ganas”, señaló.

Seguir leyendo: