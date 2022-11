Gran Hermano 2022: en medio de mucha tensión y especulaciones por las sanciones, los participantes realizan las nominaciones

Después de sus cruces con Juan, una de las nominaciones más esperadas de la noche era la de Alfa. Y fue justamente al taxista a quien nominó en primer lugar: ”No me gusta su actitud desde que entró, no me gusta la gente que es hipócrita, que inventa, que miente. No me gusta que me desafíe y lo hizo varias veces”, dijo en cuanto a esta elección. Luego votó a María Laura, alias Cata. ”Porque tengo que nominar a alguien. No me hizo nada”, explicó.