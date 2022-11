Coni Mosqueira, íntima después de su boda con Alejandro Fantino: “Salió todo más perfecto de lo que soñamos”

Coni Mosqueria y Alejandro Fantino, el día de su boda (Foto: Ramiro Souto)

Coni Mosqueira todavía sigue emocionada. Y no es para menos: acaba de contraer matrimonio con su pareja, Alejandro Fantino, y lo celebró el último fin de semana con una espectacular fiesta en una estancia ubicada en la localidad de Cañuelas. A pocas horas de haber vivido lo que fue uno de los momentos más importantes de su vida, habló en exclusiva con Teleshow para revelar todos los detalles.

Diez pruebas y un diseño artesanal: los detalles del vestido de Coni Mosqueira para su boda con Alejandro Fantino En diálogo con Teleshow, la diseñadora María Gorof reveló algunas intimidades del look de la novia que esta tarde celebra su unión con el periodista VER NOTA

“Fue un fin de semana mágico. Inolvidable”, comienza expresando entusiasmada. Y cuenta: “Llegamos a la estancia el día anterior. Éramos 40, vino toda nuestra familia a esperar el gran día”. Ese viernes, recibieron a los invitados con el té, y más tarde compartieron una cena íntima.

Luego, llegó el sábado, el día tan esperado de la boda: “Desayunamos todos afuera, viendo cómo iban preparando todo el altar y la carpa. Vimos todo y fue súper lindo. Disfrutamos mucho”. En horas de la tarde, la novia y su entorno más íntimo comenzaron a prepararse para el gran evento: “Éramos 12 mujeres, entre mis hermanas (que eran sus damas de honor), primas, tías y mi suegra. Teníamos tres maquilladores y tres peluqueros. Nos preparamos todas juntas, y eso hizo que no se sintieran los nervios”.

El diseño del vestido de Coni Mosqueira (Gentileza: María Gorof)

Como para toda novia, el vestido era uno de los factores más importantes. Y como tal, no se lo podía confiar a cualquiera. Por eso eligió nada más ni nada menos que a María Gorof. “Ya sabía que si algún día iba al altar, iba a ser con un vestido de ella. La conozco hace diez años, de ver sus desfiles, y siempre amé su trabajo. La admiro y la considero amiga. De hecho, fue invitada a la fiesta. El diseño lo dejé todo es sus manos. Sabía que iba a hacerlo increíble. Y así fue”, comenta. Y detalla: “De las tradiciones solo use las cintas (roja, azul y violeta), que Mery me las coció en el interior del vestido”.

Coni Mosqueira hizo diez pruebas antes de determinar el diseño final de su vestido (Foto: Gentileza María Gorof)

Tal como había anticipado la propia diseñadora a este medio, se trató de una pieza impactante de color ivory, que llevó una construcción totalmente artesanal. “El vestido de Coni es una prenda icónica, contemporánea a todos los tiempos y a la vez moderna, con una alta carga de sensualidad y muy femenina”, reveló. Y destacó: “Trabajamos en cada detalle, fue una experiencia única, en la que pude disfrutar del proceso y también del entusiasmo de Coni que me llenó de alegría. Siento que cumplí con mi objetivo. Es el vestido que soñé y diseñé para ella desde un primer momento”.

La boda de Alejandro Fantino y Coni Mosqueira: invitados, looks y la palabra de los recién casados El periodista y la modelo celebraron su unión en una estancia de Cañuelas y hablaron con la prensa en su primera entrevista como marido y mujer VER NOTA

Pero además, Coni también cuenta que tuvo otro cambio de vestuario. “Ese era más corto, y lo combiné con una botas que me hizo Ricky Sarkany. Me maquilló Cami de Souza y me peinó Leo Vallejos. Fue mi equipo perfecto”, señaló.

Los novios, felices el día de su boda (Foto: Ramiro Souto)

Otro detalle no menor es que, afortunadamente, el clima acompañó: “Hace 12 días que mirábamos el pronóstico y daba 80% de lluvia ¡No podíamos creerlo! Y el sábado no solo que no cayó una gota, sino que fue una noche hermosa y sin viento. Y el domingo nos levantamos a desayunar y chusmear todo lo de la fiesta. Nos despedimos con un gran asado al asador, y cada uno partió para su pueblo”, resume. Y cierra, feliz: “Salió todo más perfecto de lo que soñamos”.

La emoción de Alejandro Fantino en las horas previas a su boda: “Soy muy feliz” El conductor de Animales Sueltos ya está instalado junto a Coni Mosqueira en estancia de Cañuelas donde ambos celebrarán su amor VER NOTA

Seguir leyendo: