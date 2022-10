Clara Kovacic, la scream queen argentina que se desvive por el cine de terror: “La paso mejor viendo una película que en el mundo real”

La actriz, música y compositora Clara Kovacic, bautizada la "scream queen" argentina por sus seguidores y por el ambiente del cine. Foto: Prensa/Télam/CGL

Muchos la conocieron por su papel en la película Don’t Look Up de Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence, pero lo cierto es que Clara Kovacic tiene un largo recorrido en la pantalla grande. La actriz de 32 años es la cara del cine de terror en Argentina y la indiscutible scream queen nacional desde hace tiempo. Su eterno amor por el género fantástico hace que actuar en una película de terror no le parezca un trabajo. “Soy una fanática infiltrada”, repite una y otra vez.

Clara ahora se prepara para estrenar El Desarmadero, la película que protagoniza con Luciano Cáceres bajo la dirección de Eduardo Pinto. El filme cuenta la historia de Bruno (Cáceres), un artista plástico atravesado por el dolor, la tragedia y la locura.

Tras un exitoso paso por festivales internacionales, El Desarmadero llega a los cines de Argentina este 6 de octubre. Teleshow dialogó en exclusiva con la actriz de ascendencia croata sobre la película, su vínculo con el cine de terror y sus proyectos para el futuro.

- Contanos un poco sobre El Desarmadero y tu personaje

- El Desarmadero es un drama sobre la soledad y el duelo. En España la película fue un éxito. Ganamos varios premios en festivales allí. En la Semana Internacional de Cine Fantástico y de Terror de La Costa del Sol, Luciano Cáceres ganó como mejor actor, Eduardo Pinto como mejor director y yo como mejor actriz. Es una película que da para un perfil europeo porque no es terror, es un drama con condimentos de realismo mágicos necesarios para escapar un poco de la densidad del género dramático. Es una combinación muy buena que gusta mucho y en este caso funcionó, viendo el resultado en los festivales internacionales. El éxito que tuvo afuera muestra claramente que la calidad del cine que tenemos en Argentina es muy alta.

Mi personaje es la esposa de Bruno. Me gustó mucho hacerlo porque es el fantasma de la película. Es súper dulce en los recuerdos pero cuando él la ve, a ella se le presenta una dualidad: por un lado está feliz de poder verlo, pero por otro le recrimina todo lo que pasó. Es como un espejo de la culpa. Es una aparición que lo enfrenta y que de cierta manera lo quiere empujar hacia la muerte.

Clara Kovacic en una escena de "El Desarmadero"

- Trabajás mucho en cine independiente. ¿Qué tiene de especial para vos y por qué lo elegís tanto?

Hay mucha libertad en el cine independiente. Eso es importantísimo que se sostenga, que se pueda seguir haciendo para que los directores tengan libertad a la hora de crear y para que los guionistas puedan ser más libres y no tengan miedo de jugársela. Hay mucha pasión en el cine independiente y eso se ve en el resultado final. La mayoría de las películas que filmé son independientes porque me encanta. También me gusta complementar con lo comercial para poder sobrevivir en Argentina y que al mismo tiempo me permita tener un colchón económico para seguir filmando películas independientes, que son más jugadas.

- ¿Qué representa el cine de terror en tu vida?

Es un escape. Es un lugar de entretenimiento en el que termino siempre. Cuando voy al cine, lo primero que busco para ver son películas de terror. Creo que necesitamos esa descarga de la realidad, que es muy intensa. A mi me funciona apagando la cabeza y poniendo una película. Y si es de terror, es una sensación más placentera aún. Lo considero un momento de disfrute y de desconexión, en el que me conecto con la película y me escapo del mundo. Increíblemente la paso mucho mejor viendo una película que en el mundo real.

Clara Kovacic (IG / claramkovacic)

- ¿En qué momento está el cine de terror en la actualidad?

En su mejor momento. El 2022 es el mejor año del cine de terror por lejos. Contando todos los géneros, las mejores películas que vi este año fueron de terror. No paré de ver peliculones. Creo que después del infierno que fue la pandemia, se logró crear algo a partir de los miedos y la desesperación. Para mi va de la mano el momento de la humanidad con el cine de terror, porque el género es un reflejo de nuestros miedos con metáforas. Me pone contenta porque tengo un vínculo muy especial con el cine de terror. Me considero una fanática infiltrada. El cine de terror no puede estar nunca bastardeado porque es el género que más factura y que más se está haciendo.

- ¿Y el cine argentino?

También en un gran momento. Hay una gran cantidad de producciones y se filma mucho en inglés para vender afuera. Es muy fácil vender cine de terror al extranjero porque hay clientes fijos. Oriente, por ejemplo, compra todas las películas argentinas de terror. Por eso lo que se hace mucho es buscar actores bilingües. Yo hablo cuatro idiomas y la mayoría de los papeles que hice fueron en inglés. Argentina está en un buen momento del cine. Estamos teniendo un éxito a nivel mundial en todos los géneros.

Clara Kovacic tuvo una participación en la película "Don't Look Up", con Leonardo DiCaprio y Jennifer Lawrence

- Dentro de poco también estrenás APPS, la coproducción argentina-chilena. ¿Qué nos podés contar de la película?

Es un peliculón, una antología de terror super comercial y fuerte. Es muy gore, ideal para ver en Halloween. De hecho se estrena el 27 de octubre, unos días antes de la celebración. Es una película para ir al cine y morirse de miedo. Muy sanguinaria y con una calidad buenísima. Son cuatro historias antológicas de terror muy entretenidas. Hace un año que está girando en festivales y ganando premios de todo tipo por todas partes.

- Tenés una hija de 3 años. ¿Dejás que vea algunas de tus películas?

No la fuerzo a hacer nada. Lo mejor que puedo hacer es dejar que ella misma se acerque. Sé que no es miedosa. El proceso para acercarse al terror es muy diferente en cada persona. Yo tuve mi llamado desde muy chica. Siempre sentí una atracción muy grande hacia el terror y la fantasía. De chica me encantaba quedarme viendo películas de terror en mi casa.

En el horizonte, a Clara la espera el estreno de El Ucumar en enero del año que viene. También pronto se la podrá ver The Caregiver, una película argentina-estadounidense, y en The Basement Games, una cinta basada en un bestseller alemán coproducida con Chile. Además, terminó de rodar la serie Robo mundial de Star+, que próximamente se estrenará en la plataforma. Y, por si fuera poco, el 2023 también la tendrá en la serie Días de gallos, de HBO Max.

Sobre El Desarmadero

Morella fue elegida para ser banda sonora de “El Desarmadero” de Eduardo Pinto, quien dirigió el rodaje del video en el mismo set de la película.

El desarmadero cuenta la historia de Bruno, un artista plástico víctima de una tragedia familiar que cambia su vida para siempre. La noticia lo sacude por completo y lo lleva a tener que ser internado en un hospital psiquiátrico para tratar sus alucinaciones. La estancia allí parece ayudarlo a sobrellevar el inesperado golpe y las autoridades del hospital deciden otorgarle el alta. Solo, sin familia, Bruno elige refugiarse en su amigo Roberto, que le ofrece trabajo en un desarmadero de autos. Allí se encontrará con que cada auto tiene una historia, entre ellas una que lo involucra directamente a él. Es así como reaparecen fantasmas del pasado y tendrá que decidir en qué mundo desea vivir, si en el de los vivos o el de los muertos.

