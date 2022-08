Florencia Peña reveló la broma que le hizo Marley sobre David Bisbal: “Me enojé en serio”

La insólita anécdota de Florencia Peña con Marley y David Bisbal (Video: "PH, Podemos hablar", Telefe)

Florencia Peña y Marley conforman, sin dudas, una de las duplas más divertidas de la televisión. Y, si bien actualmente no comparten un programa juntos, siguen teniendo una amistad entrañable y varias anécdotas en común. Una de las más insólitas la contó en las últimas horas la conductora de LPA (América), quien sorprendió al revelar la vez que tuvo una fuerte pelea con el anfitrión de La Voz Argentina por, nada más ni nada menos, que David Bisbal.

“Los que vivieron situaciones desopilantes con otros famosos”, era la consigna que propuso Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar (Telefe), y que dio pie a que ella hiciera su relato. “Cuando hacíamos El show de la tarde, me hizo creer que habló con Bisbal y que me quería conocer, así que me iba a pasar su número de habitación. Pero yo le dije que era un montón, que antes charlemos...”, comenzó expresando. En ese momento, el conductor intervino: ”¿Pero vos estabas casada?”. “Viste como soy yo...”, respondió irónica Flor, lo que despertó las risas de todos en el estudio. Y, acto seguido, aclaró: “No metás el dedo en la llaga. Eran épocas duras...yo no quería ser madre, no lo buscamos (a su primogénito Tomás), recién lo conocía (a su ex, Mariano Otero) y a los dos meses, preñada. Era rara la situación, estaba de capa caída. Mi hijo lo sabe, yo se lo conté”.

Entonces, reveló la broma que le hizo Marley: “Para levantarme el ánimo, me dice que David Bisbal me quería entrar, no es que se quería poner de novio conmigo. Y yo me lo re creí, y no sabés lo contenta que estuve todo el programa, porque él me veía que yo estaba media mustia y decía ´esta pel...que me tira para abajo el programa´. Entonces, me dijo eso y yo pegué una adrenalina que no sabés lo que era...graciosa, todo”. Y contó cómo terminó la anécdota: “Antes de terminar el programa al aire, me dice: ´lo de David Bisbal es todo una mentira´. Me enojé en serio, le dije que estaba jugando con mi necesidad”.

Marley le hizo creer a Florencia Peña que David Bisbal la quería conocer

Lo cierto es que, tiempo después, Peña contó que le sucedió una situación similar, pero con distinto final. “Me hizo lo mismo con Cristian Castro. Pero eso era verdad y yo no le creí. (Marley). Me dijo que él me quería entrar y yo le dije: ´No, a mí no´. Y me llama, yo le dije: ´Sí, sí, Cristian Castro´. Yle corté. Entonces le digo a Marley: ´Seguí jodiendo vos´ . Y me dijo: ´No, bol..., esto es verdad´”. “Así que me la perdí, pero a Cristian no le hubiera entrado”, remató.

Días atrás, la exprotagonista de Casados con hijos había sido noticia luego de brindar una profunda entrevista en la que se refirió a las críticas que recibe en las redes sociales. “Estoy todo el tiempo defendiéndome. Es difícil también. De verdad que soy una mujer fuerte pero hay momentos en donde digo es como injusta la situación de decir de qué me estoy defendiendo si no hay nada malo que yo esté haciendo”, sostuvo en diálogo con Guillermo Andino y María Belén Ludueña en América Noticias.

“Intento inspirar a otras mujeres a que se sientan fuerte pero la verdad que cuando pasan estas cosas (le cerraron su cuenta de Instagram) hay muchas mujeres que me dicen ‘si te pasa a vos cómo no me va a pasar a mi’”, continuó con voz quebrada. “¿Cuál es el problema? ¿que yo me muestre en bikini?. Soy una mina que intentó siempre llevar alegría, inspiración. Podes no tomarla, sentir que no tengo nada para darte, seguí de largo. Si no hay nada bueno que puedas sacar de lo que yo tengo para dar no hay problema”, había asegurado.

