Pepe Cibrián habló sobre el escandaloso video que se filtró de su pareja: “Estoy devastado”

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi celebraron su casamiento hace menos de un mes, en una fiesta con 200 invitados en el barrio de Barracas. El viernes se filtró un video donde se ve al joven de 32 años besando a otro hombre, y esto puso en jaque a la pareja. El director teatral habló en un móvil con Implacables (El Nueve), y mantuvo una sincera charla con Susana Roccasalvo sobre lo que sintió al enterarse de una posible infidelidad y la decisión que tomó sobre el futuro de la relación.

“Me enteré porque ayer me mandó un mensaje alguien de Intrusos, diciéndome que iban a publicar unas fotos de Nahuel, algo que me resultó llamativo, así que lo llamé y le pregunté qué fotos iban a publicar, y me dijo: ‘No sé, deben ser fotos antiguas’”, dijo en un comienzo al ser consultado por la conductora sobre cómo supo de la existencia del clip. “Resultó que no era antiguas y era un video que lo ponía en una situación realmente muy particular, que obviamente me shockeó mucho ver”, agregó Cibrián.

En el ciclo que conduce Florencia de la V por la pantalla de América habían detallado que la fecha del clip correspondería al fin de semana largo del 20 de junio, una semana antes de que dieran el “sí, quiero” frente a familiares y amigos. En este sentido, Pepito aclaró cuándo tuvo lugar la salida nocturna: “Fue el día que a él le hicieron una fiesta de despedida de soltero sus amigos; sé por amigos de él que sucedió este evento, antes de la ceremonia”.

El director teatral y el joven de 23 años celebraron su casamiento simbólico hace menos de un mes, y están en crisis tras conocerse el clip

Roccasalvo manejó la conversación con el profesionalismo que la caracteriza, más allá de la amistad que la une con el director de teatro, y le consultó si existía algún acuerdo relacionado a una “pareja abierta” que quizás su círculo íntimo desconocía. “No, nunca jamás he pactado que me expusieran ni que expusieran el vínculo de esa manera, para nada”, fue la contundente respuesta de Cibrián. “Soy un hombre mucho mayor, no soy tonto, tengo experiencia y sé que el es mucho más joven, y la verdad es que hay cosas que no me hubieran molestado, pero esto sí que no estaba pactado y por eso me sentí particularmente tocado”.

“Al enterarme y verlo le pedí a alguien que hablara con Nahuel y que se fuera, que no tenía más nada que hablar porque no hay una solución para esto”, sentenció sobre la inmediata separación tras la viralización de las imágenes. La conductora profundizó sobre la charla que mantuvieron como pareja para evaluar cómo continuar, y Cibrián confesó que recibió un mensaje de texto de Nahuel, pero que no cree que exista forma de reparar la forma en que se quebró la confianza.

“¿Para qué le voy a preguntar por qué lo hizo? No me parece. Esto involucra también a su familia, a su gente más cercana, no solamente a mí, éll sabrá sus motivos”, reflexionó. Y con aires de indignación por el accionar del joven actor, sostuvo: “Lo que no tuvo claro parece es que está casado con una figura popular, donde cada acción que uno realiza se arriesga al conocimiento público y eso es lo que hay que cuidar”.

Pepe Cibrián y Nahuel Lodi en su fiesta de casamiento, menos de un mes atrás (Ramiro Souto)

“No hay nada que perdonar, porque el problema no es perdonar, uno puede hacerlo, pero lo más difícil es olvidar. Esa imagen es muy difícil que yo la pueda borrar de mi cabeza”, se sinceró. Sin embargo, también dejó en claro que la herida es reciente y no descartó que si más adelante encuentran la manera de recomponer el vínculo, podría volver a intentarlo. “Nunca hay que decir ‘de esta agua no bebére’, pero no creo quye mi decisión cambie”, aseguró.

Además reveló que llamó a su suegro para confirmarle la separación, y recalcó que Nahuel no es una mala persona: “Él se portó muy bien con mi tía, que cuando la internaron y yo estaba con la obra Drácula, la cuidó muchísimo; no es mala persona, es tonto”. Al escucharlo Roccasalvo calificó sus palabras como “condescendientes”, y Pepe explicó la razón de su templanza para hablar sobre el video: “Conociéndolo tanto me parece una inconsciencia, un acto infantil; no sé si estoy anesteciado tal vez, porque hay una etapa de negación al principio, pero hay cosas que no se deben hacer nunca, como salir con la pareja de un amigo, hay que cortarse los genitales antes de eso”.

Sobre las aplicación de citas a través de la cual se conocieron, optó por tomar esta experiencia como aprendizaje y explicó con humor: “No voy a entrar más ahí, porque tengo algo maravilloso que me acompaña y son maravillosos: seis perros que duermen en la cama conmigo. No me joden, no salen a bailar, no se sacan fotos con otros perros”. Al final de la charla, reconoció que no está bien anímicamente: “Estoy devastado, pero uno también es un hombre de teatro y actúa un personaje, así que trato por vos y por la gente de mostrar otro lado, que tenga que ver con los sueños y las ilusiones”.

