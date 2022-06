La travesura que hizo Agustina Cherri con la ropa de su hija y el grito de Muna cuando la descubrió

La actriz compartió con sus seguidores de Instagram un video desde el cuarto de su hija y mostró qué le dijo cuando la vio

La complicidad entre Agustina Cherri y su hija Muna, de 13 años, traspasa las pantallas. Durante la cuarentena realizaron divertidos tutoriales de maquillaje, y la niña sorprendió con su talento al interpretar algunos covers. Los comentarios sobre su parecido físico también están presentes en cada una de las publicaciones de Instagram donde se muestran juntas. Esta vez a la actriz se le ocurrió hacer una travesura que sorprendió a la joven artista, quien tuvo una sincera reacción al descubrirla.

La protagonista de exitosa novela La 1-5/18 -la ficción de Polka que terminó a fines de marzo- reconoció en varias entrevistas que cuando Muna cumplió 10 le pidió a ella y a su padre, Gastón Pauls, que le explicaran el motivo por el que no le permitían tener una cuenta de Instagram propia donde pudiera subir su contenido. Luego de analizarlo y acordar algunas condiciones del uso de la red social, los actores le dieron permiso para que tuviera su perfil, y actualmente supera los 731.000 followers.

El martes por la tarde la actriz grabó un video en modo selfie desde su hogar, y frente a sus más de 2 millones de seguidores, comentó en tono de humorada: “Este es el pantalón de mi hija, a mí de chica me compraban la ropa con visión de futuro, pero... ¿tan grande?”. Mientras mostraba en cámara cada una de las prendas, anunció que se iba a probar la ropa para ver cómo le quedaba el conjunto casual que suele elegir su hija mayor. “No sé, tampoco está tan mal”, admitió, ya vestida con un outfit compuesto por un buzo con capucha negra y un jogging del mismo color. Para terminar el look sumó una campera abrigada con bastante volumen, y explicó: “Así es como ella sale a la calle”.

Agustina Cherri con el look de su hija Muna en un divertido video

“Ojo eh, no está mal”, repitió, y se animó a bailar las primeras estrofas del hit “Disciplina” de Lali Espósito. Justo cuando empezaba a entusiasmarse con el estribillo, su hija entró a la habitación, y la expresión de Agustina delató su sorpresa. Aunque no se la vio en cámara, Muna le preguntó detrás de escena: “¿Qué hacés con mi ropa?”. En el epígrafe de la publicación, la actriz remarcó: “¡Ups! ¡Parece que Muna me descubrió! ¿Creen que le di vergüenza?”.

Con más de 14.000 likes, y miles de mensajes, su amiga y colega Marcela Kloosterboer fue una de las que se tentó al ver el video. “¡Jajaja! ¿Qué hace señora?”, la cuestionó con humor. Cabe recordar que Cherri también es madre de Nilo, fruto de su relación con Pauls, y junto a su pareja actual, Tomás Vera, se convirtieron en padres de la pequeña Alba, de 1 año y ocho meses.

Agustina Cherri y su hija Muna, de 13 años, fruto de su relación con Gastón Pauls

En abril último durante un mano a mano con Ángel de Brito en LAM (América), la actriz confesó cómo vive la vocación artística de su hija mayor. “Yo la tengo atada con un bozal. Olvidate. No tienen idea lo que es Muna. Hasta los 10 años no le mostrábamos la cara, teníamos recurso de amparo. Imaginate con el padre, cuidar a la nena. Pero cuanto la nena se avivó, dijo: ‘Mamita...’”, graficó acerca del vínculo que la niña tiene con respecto a la fama que heredó. “Yo chequeo todo lo que sube a sus redes porque si fuese por ella, olvidate, pero bueno, yo la llevo porque es chiquita y los medios no son lo mismo que como eran cuando yo arranqué”, reflexionó.

