El audaz piropo de la China Suárez a Rusherking al verlo en smoking

La China Suárez y Rusherking intercambian piropos en las redes sociales

En las últimas horas Rusherking publicó un video luciendo un esmoquin negro y celebró que su último lanzamiento musical se acerca a los 8 millones de reproducciones en YouTube. Su posteo recopiló cientos de comentarios en su cuenta de Instagram, pero hubo uno que no pasó desapercibido por sus seguidores. Eugenia La China Suárez dijo presente en la publicación con un elocuente piropo, que remite directamente a los inicios de su romance cuando fueron filmados a los besos en el after party de los Martín Fierro.

A mediados de mayo la pareja oficializó su relación, después de varias semanas de rumores de romance. El trapero era la palabra más buscada al día siguiente de la viralización del video donde se los veía muy apasionados, y cuando LAM (América) fue a buscarlo, confirmó que estaba iniciando un noviazgo con la ex Casi Ángeles mediante una sintética frase: “Soy un caballero, pero me fui mundial. Nada más voy a decir eso”. A un mes de aquella declaración, la actriz recurrió a su expresión al verlo vestido con traje.

“¡Bandido va por esos 8 millones! ¡Muchas gracias!”, escribió el joven artista en referencia a la colaboración musical con Emanero, FMK, y Estani. En el breve clip que grabó frente al espejo se lo ve con un elegante look que se compone de una camisa blanca, con saco, pantalón y zapatos de vestir negros, sumado al detalle de un moño bordó. La expectativa sobre el comentario de la China iba en aumento, e incluso algunos usuarios la etiquetaron para que dijera algo al respecto.

"Me fui mundial": el comentario de la China Suárez en un posteo de Rusherking

¿Cuáles fueron las palabras de la actriz? Un halago ya conocido por el público virtual: “Me fui mundial”. Horas antes Thomás Nicolás Tobar -tal es su verdadero nombre- también piropeó a su novia al ver la producción de fotos que subió a su perfil de Instagram. Suárez había compartido tres postales en primer plano y el músico reaccionó desbordado por su belleza: “Bueeee”. No es la primera vez que la elogia en las redes, ya que suele llamarla “Chinita linda” en el mundo virtual, y hasta publican románticas fotos juntos.

Cabe recordar que Rusherking había hablado abiertamente sobre su noviazgo cuando estuvo invitado en PH, Podemos hablar algunas semanas atrás. “Estoy muy enamorado y muy bien con alguien. De verdad hace mucho que no me pasaba sentirme así”, admitió el exnovio de María Becerra, antes de ponerle nombre propio al motivo de su felicidad: “La China me dice Thomy”.

La reacción de Rusherking al ver una producción de fotos de la ex Casi Ángeles

“Nos conocimos en una fiesta, nos estuvimos mirando toda la noche, y no sabía si acercarme o no. A mí no me gusta sobrepasar nada, pero ya habíamos chateado antes”, señaló, y se refirió a la cámara indiscreta que viralizó la historia por primera vez. “Tuve la mala suerte de que me grabaron cuando estaba en una en los Martín Fierro. No me gusta eso de mostrarme ni exponerme cuando recién estoy conociendo a alguien porque me parece mucho”, reconoció con algo de timidez.

Por momentos soltándose, y por otros volviéndose introvertido, repasó aquellos primeros momentos juntos.“Estuvimos toda la noche cruzando miraditas en esa fiesta, después hablamos y después yo me fui a Madrid. Ahí la vi, estuvimos en Madrid y después volví para Argentina y nos vimos acá también”, relató, sin dar fechas ni más precisiones. El vínculo avanzó a paso firme y la actriz estuvo en las primeras filas del Luna Park para presenciar el show del cantante, al que fue también acompañada por su madre, Marcela Riveiro, y sus hijas Rufina Cabré y Magnolia Vicuña.

SEGUIR LEYENDO: