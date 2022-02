Martín Liberman habló del proceso de fertilización que atravesó para ser padre: “Para tener dos hijos, hice 11 tratamientos”

Martín Liberman habló sobre el proceso de fertilización que atravesó para ser padre

Por estos días, Martín Liberman y Ana Laura López se encuentran en la espera de su primer hijo juntos. Se conocieron en la pista de Bailando por un sueño (El Trece), en donde conformaron una de las parejas participantes. Volvieron a encontrarse tiempo después y se casaron en octubre de 2019.

Liberman ya había sido padre de Blas, que hoy tiene 12 años, durante su matrimonio con Marcela Greco. Pero su paternidad no fue sencilla. “Para tener dos hijos, hice 11 tratamientos de fertilización”, dijo en diálogo con Carmen Barbieri, en Mañanísima (Ciudad Magazine).

“Todas las luchas son valientes, destacables y valiosas porque lo que estás buscando es traer un hijo al mundo. Para tener a Blas fue mucho más duro porque fue con el séptimo tratamiento”, reveló. En tanto, para esta segunda ocasión, el proceso fue menos arduo. “Con Anita, para lograr este embarazo, tuvimos que hacer tres tratamientos. Hubo dos intentos frustrados y el tercero fue fructífero”, le dijo a la conductora.

Liberman contó que esta dificultad se debe a un trastorno hereditario del que debió operarse hace catorce años y que impedía que los espermatozoides sanos fecundaran los óvulos. “Por suerte encontraron millones de espermatozoides y los congelaron todos. Pero de movida te inhabilita a quedar embarazados en condiciones normales, como la mayoría de la gente. Te lleva para el lado del tratamiento, que también puede salir mal o no tener el resultado esperado”, detalló el periodista de deportes.

“Para tener dos hijos, hice 11 tratamientos de fertilización”, dijo Martín Liberman

“Cuando yo quería ser padre, me encontré en un restaurant circunstancialmente con Marcela Tinayre, que fue madre a los 50. Y le dije: ‘Marcela, tengo esta dificultad’. Y ella me dijo: ‘Andá a ver este doctor’. Y ahí empezó nuestro camino”, recordó quien también se desempeña como jurado en Los 8 Escalones (El Trece).

“Yo creo que todo es por algo en la vida. Y a mí me tocó ser padre de esta manera y yo lo celebro que haya sido de esta manera. Alguno podrá decir: ‘¿Está loco este pibe? El sufrimiento que tuvo’, pero para mí fue todo crecimiento, para mi fue hacerme mejor persona, aprender a dar inyecciones, contener a las madres de mis hijos”, dijo Liberman.

“También fue tener que ser el frío en momentos duros, el que recibía siempre el ‘no’ y ver cómo lo tamizaba y lo transmitía. Me tocó esto y estoy feliz que me haya tocado esto. Insisto, Tal vez digo esto porque tuve un resultado positivo y alegre. Pero es lo que me tocó y lejos de renegar con lo que me toca, le pongo el pecho”, agregó en su relato.

"Puede ser padre el que tiene dinero y eso es muy injusto porque hay una ley de fertilidad que no se respeta”, dijo Martín Liberman

Por último, deslizó una crítica al sistema existente en el país: “Siento que es una experiencia que me ha enriquecido desde todo punto de vista. Si hubiera podido no transitarla, tal vez mejor. Pero es lo que me tocó. Y cuando te toca, tenés que saber capitalizar los momentos como estos. Y una cosa que es una desventaja para muchos, que yo no la tuve, lo cual también es muy injusto, y es que puede ser padre el que tiene dinero y eso es muy injusto porque hay una ley de fertilidad que no se respeta”, disparó el colorado.

SEGUIR LEYENDO: