En vivo, se burlaron de Pedro Rosemblat por su método en la cocina y Lali Espósito lo defendió: “Me lo comí todo”

En medio de su programa de straming, Pedro Rosemblat se vio obligado a compartir un audio de su pareja para defenderse (Video: Gelatina)

Luego de desmentir los rumores de separación, Pedro Rosemblat y Lali Espósito se mostraron más unidos que nunca. La pareja afianzó el amor que sienten y no dudaron en disipar cualquier especulación en su contra. En especial, el conductor de Industria Nacional (Gelatina), quien no dudó en compartir un detalle de su intimidad con el público.

En la emisión de este miércoles, el animador y sus compañeros encabezaron un debate sobre sus habilidades culinarias. Lejos de evadir el tema, el conductor reveló que le gustaba cocinar con bolsitas de horno, las cuales permiten que la carne adquiera un sabor específico. Su revelación causó la risa de sus panelistas, quienes no dudaron en burlarse por la poca preparación que lleva a cabo en sus comidas. Al verse rodeado de un sinfín de burlas y carcajadas, él decidió usar una herramienta inesperada: la opinión de la conocida cantante.

Sin previo aviso, sacó su celular y reprodujo un audio de su pareja, quien resaltó lo bueno que es a la hora de cocinar. “Mi amor, vos no necesitás la validación de ningún cocinero, de ninguno de tus compañeros. Lo rico que yo como, eso es una obviedad, lo rico que yo como es lo que importa. Cocinás bárbaro”, señaló la artista a través de un mensaje de audio.

Y, para agregarle un poco de humor a la conversación, Lali se la jugó y le dedicó una frase con doble sentido a Rosemblat: “Yo me lo comí todo, mi amor, estaba increíble. El pollo en la bolsa también”. Como era de esperarse, los colegas sentados en la mesa no tuvieron más remedio que terminar el debate con una ronda de aplausos dirigidos a él. “Hemos vivido un gran momento, triunfo por escándalo”, sumó, divertido, el anfitrión del ciclo, quien si bien recibió disculpas no se las dejó pasar fácilmente. “Yo supongo que ustedes tendrían que haber sido más contemplativos”, sentenció.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat cuando confirmaron su relación (Instagram)

Cabe mencionar que la relación de la pareja se encuentra en su mejor momento, lo cual dejó en claro el músico con la intervención de su novia. Esta no ha sido la primera vez en que aprovecha para lanzar pícaros comentarios sobre su relación. Tan solo unos días atrás, a raíz de las versiones de crisis, la joven decidió aparecer en las redes sociales y desmentir una de las presuntas señales que circulaban respecto a su ruptura.

“¡Ayyyy chicos! Me dio like el pibe que me gusta. Ojalá se me dé”, escribió la intérprete de Disciplina en una historia de Instagram, en alusión a quienes comentaron que Pedro no interactuaba con su perfil. Junto al escrito le sumó una captura de pantalla donde aparece el periodista, quien le dejó un emoji de corazón en su última publicación en la red social.

La contundente reacción de Lali Espósito a los rumores de crisis con Pedro Rosemblat (Instagram)

La cantante posó con su pareja y desmintió los rumores de crisis (Instagram)

La ironía de Espósito fue por más y se la jugó con otro posteo en la plataforma de Meta. Tan solo unos minutos después del primero, la famosa subió una imagen donde se la ve posando en compañía de su pareja, quien enfocaba la vista hacia el espejo que los reflejó ante la cámara. “¡Se me dió chicos!”, expresó en un intento de dar por finalizado todos los comentarios sobre su relación.

Pedro Rosemblat se refirió a los rumores de separación con Lali Espósito

En paralelo a la ingeniosa publicación de su pareja, el músico decidió hacerle frente a las consultas de los medios. Ante la consulta de un notero de Pocos Correctos (El Trece), el hombre dio a conocer cómo afrontan estas situaciones. “La verdad que me sorprendió, no sé muy bien de dónde salieron. Creo que fue el viernes que amanecimos juntos, estábamos tomando unos mates y nos enteramos que estábamos separados”, confesó con un tono teñido de humor.

El conductor habló sobre las versiones de ruptura con su pareja (Video: Poco Correctos - El Trece)

“Entonces, bueno, cada uno por su lado empezó a hacer sus averiguaciones, ella llamó a algunas amigas, yo también, nadie sabía nada”, concluyó el conductor respecto a la confusión que les generó su presunta ruptura con Lali, la cual tuvo bastante repercusión en los últimos días.