Kicillof alertó sobre el índice de pobreza en niños y adolescentes y apuntó al Gobierno: “Ni siquiera te atienden el teléfono”

Kicillof junto a Magario, Larroque, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, y la embajadora de UNICEF en Argentina, Luisa Brumana

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, volvió a distanciarse del gobierno nacional.Este viernes encabezó junto a intendentes la adhesión al programa “Municipio Unido por la Niñez y Adolescencia” (MUNA) de UNICEF y cuestionó el crecimiento de los índices de pobreza en los últimos meses en niños, niñas y adolescentes y argumentó que fue por el resultado de las primeras medidas económicas de la administración de Javier Milei. Además, planteó que la falta de nombramientos en el gobierno nacional también complejiza el abordaje a estas problemáticas.

“Las políticas del Gobierno nacional han llevado a un deterioro enorme: se estima que en el primer semestre de este año la pobreza alcanzará al 70% de los niños, niñas y adolescentes”, planteó y aseguró que “eso es lo que genera el abandono y la deserción del Estado: una emergencia social de las más grandes de la historia de nuestro país. Estamos hablando de esto con un efecto muy grave en la población más vulnerable de niños, niñas y adolescentes dentro de los vulnerables. Celebro estar avanzando con estos programas porque los necesitamos más que nunca”.

El acto contó con la presencia de algunos intendentes de la provincia de Buenos Aires, cuyos municipios forman parte del programa. También formó parte la representante de UNICEF en la Argentina, Luisa Brumana. “Los nuevos municipios que se suman hoy, más los que ya forman parte de la iniciativa en la provincia, tienen el potencial de llegar a la mitad de niñas y niños bonaerenses”, detalló.

“El acompañamiento de UNICEF con este programa se vuelve más necesario que nunca ahora que el Gobierno nacional ha provocado una situación social muy grave y se ha desentendido de la realidad de millones de argentinos y argentinas”, sostuvo el mandatario.

Kicillof habló de un gobierno nacional “desertor”. “Es un verbo que a mí me gusta: el verbo desertar… de determinadas obligaciones, porque no es que yo hoy a la tarde no voy a una reunión, no. Otra cosa es que yo tenga una obligación que no estoy cumpliendo, ahí se habla de una deserción”, dijo y describió que “es lo que hace el gobierno nacional cuando lleva adelante el recorte de fondos”, por ejemplo.

El gobernador volvió a criticar a Milei

Según se informó oficialmente, el programa con intervención de UNICEF tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los equipos municipales de niñez y adolescencia, así como también el mejoramiento de mecanismos de coordinación de políticas y la promoción de una mayor asignación de recursos públicos.

“Estamos teniendo una dificultad nueva en el MUNA y es que desertó al gobierno nacional, al que necesitamos por varias cuestiones. Por cuestiones de recursos, ni hablar, pero por cuestiones técnicas, incluso por capacidades desarrolladas durante mucho tiempo atinentes a la problemática de la niñez y la adolescencia. Bueno, hoy no está el gobierno nacional. Y es un problema”, advirtió.

Seguidamente, el gobernador planteó que la falta de respuestas “pasa prácticamente en todas las áreas donde no han nombrado ni siquiera a los responsables. Dicen ’se ha demorado en nombrar funcionarios’. No...están incumpliendo sus deberes, porque ya cuando van todos estos meses, lo que quieren hacer es borrarse.

“Ni siquiera nadie te atiende al teléfono. Esto nos está pasando en muchas áreas. Además de los problemas de recortar recursos de presupuestos congelados y cero ejecución, ni siquiera están los funcionarios responsables. Entonces es muy difícil y nosotros necesitamos coordinar”, aseguró en el mediodía de este viernes.

En la misma línea que Kicillof se pronunció la vicegobernadora, Verónica Magario. La funcionaria bonaerense aseguró que “la proyección indica que vamos a llegar al 70% de nuestros niños pobres y esto se da en dos franjas fundamentales: el norte del país y el Conurbano bonaerense. De ese 70% , el 35% de los chicos van a estar en situación de indigencia”. También aseguró que “es tiempo de fortalecer políticas de integración vinculadas a la salud, al agua potable, al acceso a la educación”.

“Las políticas de ajuste y recesión que lleva adelante el gobierno nacional de Javier Milei van a dejar un país sin trabajo, sin salario, sin ingresos, sin producción y, fundamentalmente, destruyendo el futuro de los niños por la pobreza en que se van a criar”.

Por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque agradeció a UNICEF la predisposición al trabajo. “Frente a un panorama nacional tan complejo, agradecemos el apoyo de UNICEF para ampliar y seguir fortaleciendo esta iniciativa en toda la provincia. Este Gobierno provincial ratifica nuevamente que tiene como una de sus principales prioridades la política social, asignando recursos y promoviendo las políticas que den centralidad a los niños, niñas y adolescentes”.

Al programa MUMA se sumaron este viernes los intendentes de Brandsen, Fernando Raitelli; de Cañuelas, Marisa Fassi; de Escobar, Ariel Sujarchuk, y de San Vicente, Nicolás Mantegazza, en tanto que también se sumarán los municipios de Azul, Campana, La Plata, Lanús, Olavarría y San Miguel.

Además de las nuevos distritos que se integraron al programa que funciona en nueve provincias, este viernes también se entregó un reconocimiento de UNICEF a los intendentes de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Bahía Blanca, Federico Susbielles; de Berisso, Fabián Cagliardi; de Bolívar, Marcos Pisano; de Mercedes, Juan Ignacio Ustarroz; de Morón, Lucas Ghi; y de Villa Gesell, Gustavo Barrera; quienes ya vienen trabajando junto a Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.