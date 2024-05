Las 10 películas de Netflix en España para engancharse este día

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Para los amantes del cine nunca había sido tan fácil el tener acceso a un amplio catálogo de películas como lo es ahora tras el surgimiento de las plataformas por streaming, como con Netflix, aunque ello implica un inconveniente: entre tanta variedad de títulos y géneros que caracterizan al nuevo milenio ya no es nada sencillo encontrar la próxima producción para disfrutar.

Sin embargo, pensando en estos nuevos retos, Netflix ofrece a sus suscriptores una lista con sus películas más populares, de modo que sea más fácil elegir qué ver.

Distintos géneros, todos con historias apasionantes para pasar muchas horas frente a la pantalla

Las producciones más populares para ver de Netflix España

1. Luna sin miel (شهر زي العسلHoneymoonish)

Una pareja de recién casados se da cuenta en su luna de miel de que realmente son completamente diferentes. Pero, ¿se atraen los polos opuestos?

2. Barbarian

Una joven que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo alquila una casa para pasar la noche. Pero cuando llega a altas horas de la noche, descubre que la casa está doblemente reservada y que un hombre extraño ya se está quedando allí. En contra de su buen juicio, decide pasar la noche allí, pero pronto descubre que hay mucho más que temer que un invitado inesperado.

3. Descifra tu salud: Los secretos del intestino (Hack Your Health: The Secrets of Your Gut)

Las complejidades del sistema digestivo y su papel fundamental en el mantenimiento de la salud y el bienestar en general.

4. Rebel Moon (Parte dos): La guerrera que deja marcas (Rebel Moon - Part Two: The Scargiver)

Los rebeldes se preparan para luchar contra Mundomadre mientras se forjan vínculos inquebrantables, surgen nuevos héroes y se crean las leyendas. Secuela de 'Rebel Moon (Parte uno): La niña del fuego'.

5. Secretos de los neandertales (Secrets of the Neanderthals)

Este documental se adentra en los misterios que giran en torno a los neandertales y lo que nos cuentan los registros de fósiles en cuanto a su vida y su desaparición.

6. El escuadrón suicida

Un grupo de super villanos se encuentran encerrados en Belle Reve, una prisión de alta seguridad con la tasa de mortalidad más alta de Estados Unidos. Para salir de allí harán cualquier cosa, incluso unirse al grupo Task Force X, dedicado a llevar a cabo misiones suicidas bajo las órdenes de Amanda Waller. Fuertemente armados son enviados a la isla Corto Maltese, una jungla repleta de enemigos.

7. El Pájaro Loco ¡Lío en el campamento! (Woody Woodpecker Goes to Camp)

Tras su expulsión del bosque, Woody cree haber encontrado un nuevo hogar en el Campamento Woo Hoo, hasta que un inspector amenaza con cerrarlo.

8. City Hunter

Ryo Saeba, detective privado de puntería extraordinaria y mujeriego redomado, se alía a regañadientes con la hermana de su difunto compañero para investigar su muerte. Adaptación a imagen real del manga de Tsukasa Hojo.

9. Pared con pared

Remake de la comedia romántica francesa 'Tras la pared' ('Un peu, beaucoup, aveuglément', 2015). Una joven pianista se prepara para una audición. Él es un inventor de juegos que solo puede concentrarse en silencio. Solo una delgada pared les separa.., ¿lograrán aprender a convivir? (FILMAFFINITY)

10. Nadie

Hutch Mansell, un padre de familia que aguanta con resignación y sin defenderse los golpes de la vida. Un don nadie. Una noche, cuando dos ladrones entran en su casa, Hutch decide no actuar y no trata de defenderse ni al él mismo ni a su familia, convencido de que solo así evitará una escalada de violencia. Tras el ataque, su hija adolescente Blake no oculta su decepción y su esposa Becca se aleja todavía más.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix es un servicio de streaming que se ha convertido en una de las plataformas más importantes y que ja logrado hacer cambios importantes en la forma en cómo se mira y disfruta de las series y películas.

Su gran éxito ha orillado a otras grandes compañías a lanzar sus propios servicios de streaming, como es el caso de Disney+ y HBO, sin embargo, éstos no han logrado tener el mismo alcance, ya sea en suscriptores o en tener un catálogo tan grande.

Aunque inició como una compañía que ofrecía el servicio de alquiler de DVD a través de correo postal, fue en el año 2011 cuando la empresa arrancó operaciones fuera de Estados Unidos y Canadá, al ofrecer su catálogo por streaming en América Latina y el Caribe. Un año después también llegaría a algunos países de Europa y posteriormente a Asia.

En 2011 la empresa se aventuró a iniciar con la producción de contenido propio que arrancó con la exitosa serie House of Cards, lo que la llevó a crear su estudio en el 2016. Para el 2018 ya se definiría como una cadena global de televisión por internet.

Entre su catálogo destacan películas que han sido ganadoras premios de la Academia, series multipremiadas y virales como Squid Game, o importantes productos en español como La casa de papel. La primera vez que Netflix logró ser nominado al Oscar fue en el 2014 gracias al documental The Square.

Es importante destacar que el contenido que Netflix varía según la región o el tiempo, por lo que es posible que varios títulos no estén disponibles en diversas regiones que en otras sí.

Las producciones disponibles en Netflix se pueden disfrutar en smartTV, consolas de videojuegos, decodificadores, smartphones, computadoras, tablets y más. La plataforma también cuenta con diversos paquetes que, según el costo, te limitará la cantidad de veces que puedes ver contenido en diversos dispositivos de forma simultánea, si puedes disfrutar en HD, FHD o UHD y más.