El dolor de Jimena Barón en el día en que su padre hubiera cumplido 62 años: “Lo extraño”

La cantante recordó a su padre en el día en que hubiera cumplido 62 años

En el día en que su padre hubiera cumplido 62 años, Jimena Barón expresó su dolor con sentidos posteos. La cantante compartió algunas fotos que atesora y habló a corazón abierto sobre los sentimientos que la invaden cada 15 de abril. Sincera con sus seguidores de Instagram, confesó que aunque pasaron ocho años desde la partida de su papá, permanece la tristeza a flor de piel cuando recuerda las últimas charlas que tuvo con él.

Tal como en cumpleaños anteriores, la actriz quiso homenajear a Jorge Guevara con algunos recuerdos, e incluso le escribió una canción. “Hoy papá cumpliría 62 años así que estoy medio bajón porque lo extraño, y una se pregunta dónde estará, si me verá. La vida, la muerte y esas cosas”, escribió en sus stories. Luego mostró que encendió una vela junto a un retrato de su padre, y tomó un cuaderno para esbozar las primeras estrofas de un tema musical, que prefirió no publicar por el momento.

El recuerdo de Jimena Barón sobre su padre, a ocho años de su muerte

“Iba a ir al cementerio donde no querés estar, pero yo aún, casi 8 años después de que te fuiste, no puedo hacerte cenizas porque me quedaría sin lugar a dónde ir; y aún no puedo hacer eso de pensar que estás en el aire, o en el agua, o en otro lado”, contó. Y agregó: “Me quedé acá, lloriqueando un poco, e hice eso que uno inventa para levantar el propio ánimo. Tipo, si me estuvieras mirando, no te gustaría que llore y esté mal, así que, en tu honor, voy a entrenar, cocinar e intentar tener un día alegre, o al menos, más normal”.

Horas más tarde compartió una selfie sin filtro, quebrada en llanto, y la tituló: “La vida”. El fin de semana apostó al humor, fiel a su estilo, y grabó un video desde el living de su casa en compañía de su gato. “Bueno, hoy le pongo onda, basta de llorar. Padre está muerto, y no va a revivir, o sea es bailar o nada”, sostuvo mientras tomaba algunos mates y se movía al ritmo de la música.

La cantante se mostró conmovida por el día en que su padre habría cumplido 62 años

“Me pintó la buena madre y le dije a hijo y a tres amigos que los llevo a comer y al cine. Qué caro. Tendría que haber aprovechado más la muerte de padre y quedarme más tiempo dando pena”, bromeó. Después alzó a su mascota y una de sus uñas se enganchó con una manta: “Nos cuesta soltar en esta casa”, remató. Esta no fue la primera vez que la cantante rememoró algunos momentos junto a su padre, ya que algunos años atrás reveló en Cortá por Lozano (Telefe) que su vínculo con él tuvo varias etapas.

“Mi viejo fue un tipo muy particular, con muchas incapacidades como padre. Me hizo sufrir mucho. Se fue cuando yo tenía 4 años y mi hermano 2. De hecho nunca apareció y lo fui a buscar yo cuando tenía 15 años y me recibió como si hubiera estado en un iglú en el Polo Norte, y vivía en Palermo, el hijo de pu…. ¡Chiflado, totalmente!”, había contado en 2017. Sin embargo, aseguraba que el reecuentro había sido una experiencia única y motivó a quienes sientan que pueden perdonar, sigan ese impulso.

"Siempre en mi corazón", los sentidos posteos de Jimena Barón sobre su padre

En otra de las postales que compartió destacó las risas de su padre con su hijo Morrison, que tan solo llegó a disfrutar unos meses de su abuelo. En este sentido, Barón también había recordado el repentino fallecimiento de su padre en diálogo con Verónica Lozano. “Hacía un año me venía diciendo: ‘Yo me voy a morir, mi sueño es ser abuelo’, y yo le decía: ‘Deja de ser gracioso tu comentario’, pero él tenía esa intuición. Es re triste, pero papá se fue a bañar, él tenía EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, se descompuso, se desmayó bañándose, tapó el desagüe y se ahogó”, confesó entristecida.

