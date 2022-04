Nacieron Iñaki y Felipe, los gemelos de Verónica Perdomo

Verónica Perdomo (Gentileza Mili Delcourt)

Verónica Perdomo está pasando por uno de los momentos más especiales de su vida: este jueves 14 de abril a las 10:38 de la mañana nació su hijo Iñaki y a las 10:48 llegó el segundo, Felipe. Los gemelos pesaron 2,040 kg y 1,77 kg, respectivamente. Tanto la mamá como los bebés se encuentran en perfecto estado de salud, según pudo saber Teleshow.

La actriz de 44 años tenía fecha prevista para mayo, pero la llegada de los gemelos se adelantó. Con muchísima felicidad cumplió su sueño de ser mamá a 13 años de haber tenido un ACV que podría haberle costado la vida y luego del cual tuvo que aprender a hacer todo de nuevo, como por ejemplo comer. “Tuve que aprender todo. Pero todo, todo, todo…”, recordó.

Verónica Perdomo con sus gemelos Iñaki y Felipe

Cabe recordar que en 2009, la vida de Perdomo cambió por completo cuando sufrió un accidente cerebro vascular. Al despertar y recuperar la consciencia, se fue enterando de a poco, qué le había pasado. Delgada, rapada porque le habían realizado cirugías en el cerebro y con una traqueotomía, pidió un espejo. “Cuando me vi… Los dientes negros, una sonda acá, una trenza en el pelo que me había quedado. Me empecé a cagar de risa. ‘Si es esto, lloro o me cago de risa’, me dije. Fue tan fuerte que era llorar o reír. Yo era como un chiste de mí”, contó hace un tiempo a Teleshow.

Lentamente pero con una voluntad de fierro, comenzó a aprender todo nuevamente. Sin traqueotomía, intentó hablar de nuevo. “Me ponían aire a presión para que las cuerdas vocales empezaran a vibrar porque estaban reseca. El dolor cuando pasaba el aire… Era como un fuego”. Hasta llegó a pensar en la alternativa de no volver a pronunciarse con tal de no tener el dolor: “Me quedo muda. No es tan terrible: puedo escuchar. Y si de última no hablo, no me jode”.

Una de las primeras frases que dijo fue “te amo”, y se la dirigió a su papá, quien estaba todos los días velando por ella a los pies de la cama donde estaba y que tiempo después falleció. Luego de expresarle su amor, le preguntó qué había pasado. “¿Qué te pasó? Bueno, Vero, yo te voy a decir la verdad, lo que los médicos no te quieren decir porque te vas a poner nerviosa: tuviste un ACV”, le contó él.

Perdomo se despertó del coma el 15 de julio, fecha que celebra como su segundo cumpleaños. “Viste cuando en una película la actriz se despierta del coma: ‘Ay, hola… ¿qué me pasó?’ -dice Verónica, y actúa, reproduciendo la escena-. Bueno, no fue así (risas). ¿Cómo sería en mi caso? Drogadísima. Imaginate: me subí a un avión y en mi cabeza se terminó, nada. Y de repente me conectaba, no entendía nada, me volvía a desconectar. Y verme cómo estaba…”, recordó la actriz que pudo recuperarse y seguir adelante con su vida, sin miedos. Ahora solo le queda disfrutar de la crianza de Iñaki y Felipe, sus gemelos.





SEGUIR LEYENDO: