La China Suárez y Armando Mena cada vez más enamorados: una foto romántica y un claro mensaje

Armando Mena Navareño y Eugenia Suárez

Eugenia La China Suárez y Armando Mena Navareño viven su amor a distancia y sin darles demasiadas señales públicas a sus seguidores que están siempre atentos a cada detalle. La actriz argentina y el empresario español ligado al mundo de las motos blanquearon su romance a finales de enero, a través de un posteo simultáneo en el que la pareja compartió la noticia de su amor. Ambos publicaron en sus redes sociales una imagen que los tiene abrazados, muy relajados y con un emoji de corazón ardiendo. La ex Casi Ángeles, por su parte, le dejó en el posteo del emprendedor en los comentarios varios corazones en llamas.

Desde entonces la relación se forja a distancia. Y es que aunque ella no descarta en algún futuro radicarse en Madrid junto a sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio, de momento deben resignarse a no verse tan seguido como quisieran. Y en esos vaivenes de la relación, se regalan algún que otro mimo virtual para mantener la llama encendida.

Uno de los escasos intercambios virtuales entre la pareja

Hace unas semanas, el empresario acudió a las redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a su novia. “Extraño esto todo el tiempo”, escribió Armando encima de una foto en la que se los ve abrazándose y mirándose de manera cómplice. Por su parte, ella compartió una imagen que se tomaron la última vez que se vieron y al pie de la misma dejó un emoji de un corazón y otro de una llama de fuego.

Ahora, el español volvió a acudir a sus historias para recordar a Eugenia y encender los rumores de un reencuentro inminente. Al igual que en la secuencia anterior, el empresario sostiene en sus manos una fotografía en formato polaroid en el que se ve a la pareja abrazada y mirando a cámara. Pero en este caso, en vez de apelar a las palabras, Armando vuelve a recurrir a las imágenes. Y el emoji elegido es el del reloj de arena, lo que puede entenderse como una cuenta regresiva para verse las caras nuevamente. ¿Tendrá que ver con el cumpleaños de la actriz? Cabe recordar que el 9 de marzo, la China cumplirá 30 años, y seguramente lo celebren juntos. Resta saber a qué lado del Atlántico.

El posteo de Armando Mena que alimentó los rumores de un reencuentro con la China

¿Y qué dijo la China al respecto? Por ahora, nada. Los últimos movimientos virtuales de la actriz están casi exclusivamente destinados a las refacciones que viene realizando en su casa. Es que a mediados del 2021 la China puso en marcha las remodelaciones en la casa que habitará en Pilar, luego de su separación de Benjamín Vicuña. Decidida a que la propiedad tuviera detalles personalizados, eligió cada uno de los muebles con anticipación e incluso compró de manera online algunas piezas vintage.

“Les voy mostrando todo de a poquito. Ustedes me bancaron durante toda la remodelación y me encanta que sean parte”, expresó en una publicación de Instagram junto a un video que ilustra algunos de los rincones más especiales del lugar. El clip comienza con un portón de hierro que se abre de par en par hacia el patio, donde se destacan las columnas blancas, tanto en el espacio techado como en el comedor exterior, equipado con una mesa larga donde podrá organizar eventos con amigos y familiares.

La China Suárez mostró cómo está quedando su nueva casa (Instagram)

Tal como ella anticipó, se encargó de que cada uno de los espacios lleve plasmado su amor por los animales, la naturaleza, la moda y las antigüedades. Algunas semanas atrás había compartido las imágenes del antes y después del baño y el microcine que hizo en el altillo. “Me encanta mezclar texturas, colores. No sigo una línea a la hora de decidir que elegir, me inspiran mucho las casas inglesas, reciclo mucho, me encanta mover y cambiar cosas de lugar, pintarlas, darle una nueva vida”, le contó en aquel entonces a su 5.8 millones de seguidores de Instagram.

SEGUIR LEYENDO: