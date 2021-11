A 8 años de su muerte, Ricardo Fort le envía señales a su familia: “No parece real”

Este jueves se cumplieron 8 años de la muerte de Ricardo Fort

Este jueves se cumplen ocho años del fallecimiento de Ricardo Fort y su gran amigo Gustavo Martínez contó, por primera vez, que recibió señales de parte del chocolatero después de su muerte.

“Ricardo está presente, sí. Me acuerdo de una vez que fui a un dormitorio enorme donde él tenía de todo. Y una vez entro y no escuchaba nada, no había nada... Ricardo ya había fallecido. Y escucho ruidos, de repente, muchos ruidos. ¡Dame la puerta que me la llevo! Te lo juro. Fue fuerte y una vez a Felipe le pasó lo mismo en el mismo lugar. Feli me contó lo mismo, que fue igual. Ahora ya no voy ahí, ¿para qué?”, contó entre risas el tutor legal de Felipe y Marta, los hijos de Fort.

“Quedé en shock cuando sucedió. No es que me dio miedo, pero es como una cosa que no parece real. Ves algo que no se ve. En ese momento vi una imagen de Ricardo. Y Felipe también me contó que, otro día distinto, había visto algo parecido. Yo creo que era la imagen de Ricardo, por supuesto que sí”, agregó Martínez

Ricardo Fort y Gustavo Martínez

Respecto a la relación que tuvo Gustavo con Ricardo, quienes en algún momento también fueron pareja, Martínez recordó: “En un tiempo me aparté dos meses y él sintió mucho el desapego que tuvo conmigo. Me mandó a llamar y volví. Yo también soy humano. A mi me gusta que me traten bien y que no me forreen. Yo jamás le saqué un mango a Ricardo. Y sin embargo, había pendejos chiquitos que él se los llevaba y era así”, contó en una entrevista con Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live.

“Maltrato de pelea no sufrí. Yo no iba a pegarle a una persona que le debo un montón de cosas. Pero cuando se junta demasiado la gente es un quilombo. Es un puterío y no estoy acostumbrado a eso”, agregó Gustavo.

“Maltrato verbal puede ser que sufrí pero una charla fuerte, nada más. De pegar no, ni loco, jamás lo haría ni el tampoco lo hizo. Por supuesto que sufrí en mi relación con él, es imposible. Estás al lado de un tipo un montón de años y se meten personas hijas de puta que mientras tanto la pasas mal”, cerró.

Ricardo Fort junto a Diego Maradona. Ambos fallecieron un 25 de noviembre: el chocolatero en 2013 y el astro del fútbol, en 2020

Fort murió el 25 de noviembre de 2013 luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio en el Sanatorio de la Trinidad, donde se encontraba internado por una fractura de fémur periprostética. Luego de la muerte del chocolatero, Gustavo Martínez obtuvo la custodia legal de Martita y Felipe.

En 2017 estuvo de invitado al programa de Mirtha Legrand, y allí Martínez contó cómo llevaba adelante la crianza de los chicos. A la vez, recordó cómo fue el momento en que les tuvo que contar que su papá había muerto: “Ellos siempre hicieron terapia, entonces llamé a la psicóloga de Feli y le pregunté: ‘¿Cómo manejo esto?’ y ella me respondió: ‘Con la verdad’. Felipe me dijo: ‘Ya sé lo que me vas a contar, que papá falleció’. En ese instante Martita se echó a llorar. Fue muy duro”, recordó.

“Le agradezco a Ricardo que haya confiado en mí porque esas dos criaturas son lo que más amo en la vida”, cerró Gustavo en ese almuerzo, confirmando que dedicó gran parte de su vida a la crianza de los mellizos Fort.

SEGUIR LEYENDO: