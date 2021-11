La drástica decisión de Flor Vigna en Instagram: borró todas las fotos y dejó solo una

Flor Vigna y Luciano Castro, se muestran cada vez más cerca y enamorados, a tal punto que el actor protagonizó el primer video clip de su novia, quien esta semana se lanza como cantante. La presentación será este jueves 11 de noviembre y se esperan jugadas escenas de la flamante pareja.

Si bien no se conocen muchos detalles del primer tema de la ex participante de Showmatch La Academia, la bailarina compartió un pequeño adelanto del video que se podrá ver en los próximos días. En la foto, se los ve muy sexys a Flor y Luciano en una posición en la que ella está de cabeza sobre los brazos de él, en una especie de pose acrobática y con poca ropa.

Y sobre eso, algo habló Flor en No es Tan Tarde (Telefe), el programa que conduce Germán Paoloski, al mandarlo al frente a su novio. Allí, la actriz contó que se sorprendió al saber que Luciano Castro es un “muy buen acróbata” y todo quedó en un chiste de pareja, que ahora toma sentido con esta imagen que subió a sus redes.

Imagen del video musical que se estrena este jueves, Flor Vigna y Luciano Castro

Pero otra situación llamó la atención de los fanáticos de Flor Vigna. Es que la artista decidió borrar u ocultar todas las fotos de su perfil de Instagram, donde la siguen casi 5 millones y medio de personas.

Vigna dejó su perfil limpio, y la única foto que tiene en su feed es la última que compartió con Luciano Castro. “Uy” es lo que se limitó a escribir la futura cantante y le sumó el estreno de su primer sencillo.

La producción de este video y de sus primeros temas fueron realizados a través de la autogestión. Flor Vigna contó que hizo un gran esfuerzo e invirtió todos sus ahorros para poder cumplir su sueño de ser cantante, para lo que estudió y se preparó mucho, tomando clases con profesionales durante el último año.

El perfil de Instagram de Flor Vigna: solo quedó una foto

Una de las últimas publicaciones que hoy ya no se ven fueron las imágenes que preocuparon a sus fans. El domingo pasado, decidió contarle a sus seguidores que el excesivo trabajo para cumplir su sueño de ser cantante hizo que su cuerpo le pase factura por todo lo realizado en el último tiempo.

“Entre 38, 39 y 40 de fiebre me estuvieron tratando estos hermosos últimos 3 días y hoy sigo de camita. ¿Conocés a mi amigo SOMATIZAR? ¿Te pasó? ¿En qué situación?” (SIC), fueron las primeras palabras de la influencer en la red social junto a varias imágenes de sus días en cama. “Esto de la autogestión da más nerviosismo que trabajar pa’ cualquiera. Con mi amigo @tav.o_ hace un año y medio venimos laburando en nuestra música. Y tuvimos la suerte de con mucho mucho REMO lograr grabar nuestro primer videoclip”, siguió.

“Al otro día del rodaje me bajó todo pero el jueves empezó el infierno, me hisopé pa’ ver si era Covid pero por suerte no. Al parecer al haber estado pensando noche y día (literal, 24/7) en el proyecto, cómo hacer para que los presupuestos alcancen, crear grupos de laburo funcionales a tremenda movida”, señaló Flor.

“Conseguir cosita por cosita, de la más grande a la más chica, ensayos, zooms, ver locaciones y mil cosas más… Fue un viaje fascinante, pero sin pausa y se ve que mi cabeza no dejaba de carburar. Así que el jueves mi cuerpo me sacó de servicio. La pasé mal como hace mucho no la pasaba. Temblequeos, vómitos, mucho frío, mucho calor, dolor fuerte, fuerte de panza”, explicó, sobre los malestares que sufrió.

“Quiero dar todo por esta nueva etapa. Pero a través de esta descarga mi cuerpo me enseñó que tienen que ser a otro ritmo. Desvivirse y ser una bolita de nervios nunca es la opción. Ahora sí. ¡El 11 sacamos el primer tema de muchos! Ojalá les guste”, completó.

