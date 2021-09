Mirtha Legrand: “Con el aplauso me agradecieron por haber ido a votar” (Foto: Teleshow/Ramiro Souto)

A los 94 años, y a pesar de que está exenta de la obligatoriedad de presentarse, Mirtha Legrand decidió nuevamente votar en estas elecciones. La conductora concurrió pasado el mediodía de este domingo a La Rural, predio cercano a su domicilio, en Palermo, donde emitió su voto para las PASO 2021 a favor de sus candidatos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Minutos después, la Chiqui diálogo con Teleshow donde se mostró emocionada por haber cumplido con el acto democrático. “¡Estuvo espléndido! La votación fue en uno de los enormes salones de La Rural”, contó. “Junto con el aplauso me agradecieron por haber ido a votar”, sostuvo la conductora y figura de El Trece.

Mirtha Legrand votó en La Rural (Foto: Teleshow/Ramiro Souto)

Recordemos que este domingo más de 34 millones de ciudadanos deciden los candidatos a diputados y senadores que competirán en noviembre en las elecciones generales, y Legrand no quiso perder la oportunidad de cumplir con su deber ciudadano.

Consultada sobre si en algún momento dudó en ir a votar, Mirtha reveló: “Tenía cierta resistencia porque no tenía el número de mesa, pero reconozco que fue magnifico y cumplí con mis deber cívico”. También se refirió a cómo fue el encuentro con la gente que también esperaba en la cola para emitir su voto. “¡Volvé Mirtha, te queremos!, me gritaba la gente”, expresó la conductora.

El público se acercó a la diva para sacarse fotos (Foto: Teleshow/Ramiro Souto)

“Anoche no dormí pensando que tenía que venir, cómo sería la entrada, si nos permitirían entrar con el auto, que efectivamente nos permitieron y fueron muy amables”, había declarado la diva, desde su vehículo en una charla con la prensa que la aguardaba en las afueras del lugar de votación.

Sobre el tema de su vuelta a la televisión, Mirtha señaló a este medio que “Nacho (Viale), nieto y además productor de su histórico ciclo, se encuentra de viaje (en Alaska)”, por lo que a su regreso será el tema de conversación para ver si la artista regresa antes de fin de año a realizar sus programas durante sábados y domingos.

Mirtha Legrand llegando al lugar de votación (Foto: Teleshow/Ramiro Souto)

Después de 53 temporadas, Mirtha Legrand está más vigente que nunca. Semanas atrás, condujo el programa del sábado por la noche porque Juana Viale se vio obligada a realizar la cuarentena que el Gobierno decretó para las personas que ingresan al país desde el exterior. La actriz había viajado a París para acompañar a su hija mayor, Ámbar de Benedictis, quien se mudó a la capital francesa para estudiar Artes Visuales en una prestigiosa universidad.

“Qué rara me siento, pero feliz, feliz y contenta. ¿Saben cuántos días estuve encerrada? 300 días, sí señor, sin salir de mi casa, ni al balcón. Eso te altera, no te hace bien, no hace bien al cerebro”, dijo Chiquita su discurso. “Yo soy grande, señores, soy una señora muy mayor, pero soy vital, me gusta la vida, me gustan mis amigos, disfrutar de la vida. Y estaba tan mal que llamé a un neurólogo. Y le digo: doctor, quiero volver a ser la de antes. ¿Saben qué me dijo? ‘Trabaje, trabaje, trabaje...’. Es la mejor terapia”, agregó la diva.

"Cumplí con mi deber cívico", dijo Mirtha Legrand en diálogo con Teleshow” (Foto: Teleshow/Ramiro Souto)

Mirtha Legrand firma el acta luego de emitir su voto en la Rural (Foto: Teleshow/Ramiro Souto)

La última salida de Mirtha había sido el pasado jueves 2 de septiembre. Legrand fue ovacionada y agasajada en el Teatro Colón, a donde asistió para presenciar el regreso del Ballet Estable. Junto a su nieta y conductora, Juana Viale, quien estuvo acompañada por su pareja, Agustín Goldenhorn, la diva argentina llegó a su habitual Palco Bajo 15, donde fue recibida por la Directora General del Teatro Colón, María Victoria Alcaraz, y la Directora del Ballet Estable, Paloma Herrera.

Minutos antes de que comenzara la función, ambas recibieron ramos de flores por parte de los tradicionales valettos del Colón. Luego, desde las tribunas, el público hizo una gran ovación para Mirtha, quien devolvió el saludo y mostró su agradecimiento.

