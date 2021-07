Las lágrimas de Matías Alé al escuchar el testimonio de Graciela Alfano: “Me dan ganas de abrazarla como si fuera una niña”

Matías Alé se emocionó al hablar de su separación de Graciela Alfano (El club de las divorciadas - El Trece)

El lunes por la mañana, Graciela Alfano estuvo en Flor de equipo y habló de su separación de Matías Alé como nunca lo había hecho. A trece años de la ruptura, la actriz reveló cómo la había afectado el fin de la relación: “Lo que yo sufrí cuando me separé de Matías fue horrendo. Yo tengo amigos que me ayudaron mucho y que estaban conmigo”, reconoció la ex vedette. “El pibe que vos pensabas que iba a ser para toda la vida resultó ser solo un momento que fue largo, pero que se termina”, manifestó al borde del llanto.

“No hay cosa más dura que el amor se termine, es un vacío y un ardor en el pecho que cuando cada mañana-en ese momento-abría los ojos decía ‘¡qué feo que es esto!’, ¿qué es esta angustia?’”, recordó la actriz, y reconoció que necesitó tratamiento para superar la separación. “En esos primeros momentos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y durante 10 años estuve con antidepresivos”, señaló. “Tardé 10 años en superarlo, pero además en el medio pasaron cosas muy graves como la muerte de mi madre y el accidente de mi hijo”, explicó aunque insistió: “Lo que yo lloré cuando me separé de Matías, fue un sufrimiento horrendo”.

La palabra de Graciela Alfano en Flor de equipo (Telefe)

Este martes, el actor estuvo en El club de las divorciadas para contar cómo vivió de su lado el fin del romance que duró casi una década y que fue de los más mediáticos en su tiempo. “Siempre digo que si ella hubiera entendido algunas cosas de mi nuevo presente en ese momento, no sé si estaríamos juntos pero el amor está intacto, se va trasmutando, pero verla así no me hace bien”, señaló el mediático en el programa que conduce Laurita Fernández.

Conmovido desde el comienzo, al escuchar las palabras de su ex pareja y mientras la pantalla mostraba imágenes de los momentos felices de la pareja. “Verla así tan vulnerable, me dan ganas de abrazarla, de decirle perdón si algo salió mal, de abrazarla como si fuera una niña”, se emocionó Matías y realizó una propuesta en voz alta: “Yo creo que nos merecemos un café, me dan muchas ganas de escucharla a ella, hoy nuestra realidad es diferente, pero el amor sigue intacto”.

A todo esto, en el panel Luisa Albinoni y Adriana Salgueiro escuchaban atentamente el relato de Matías y compartían su emoción. “Sabemos como sos, te quiero felicitar porque sos un caballero y la seguís defendiendo”, expresó Luisa y analizó la separación. “Veo que Grace iba a una velocidad y vos ibas a 220, algo lógico por una cuestión generacional. Ahora podés comprender muchas cosas”, agregó.

Graciela Alfano y Matías Alé en los años felices. Mass Grupo PR 162

Por su parte, Adriana no podía contener las lágrimas, mientras por su cabeza pasaban viejos diálogos con Matías, cuando compartían trabajo. “Charlamos mucho sobre la vida, no solo sobre Graciela. Me encanta contenerlo, sé el momento que está pasando, que no lo va a decir, porque no corresponde. Te quiero con toda mi alma y yo también te abrazaría”, señaló la conductora. “Es volver a revivir un montón de cosas que ya están guardadas en el fondo del corazón”, replicó Matías con lágrimas en los ojos.

“Me hace bien venir acá”, continuó el mediático, mientras las actrices, con el barbijo puesto, se acercaban para abrazarlo y contenerlo. Allí, protegido por los afectos, Matías pudo resumir su estado de ánimo. “No es tristeza, pero escuchar a la persona que yo creo que más amé, que la estuvo pasando mal, no está bueno. Creo que fue un 50 y 50 nuestra separación, pero yo me hago cargo de mi parte”. cerró.

