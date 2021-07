El llanto de Graciela Alfano al recordar su separación de Matías Alé: “Fue un sufrimiento horrendo, tardé 10 años en superarlo”

Graciela Alfano: "Cuando me separé de Matías Alé fue un sufrimiento horrendo"

A 13 años de su separación de Matías Alé, con quien estuvo en pareja durante casi una década, Graciela Alfano recordó en su visita al programa Flor de equipo la importante relación que mantuvo con el actor 25 años menor que ella con una revelación que sorprendió a Florencia Peña, conductora del ciclo de la mañana de Telefe.

“Lo que yo sufrí cuando me separé de Matías (Ale) fue horrendo. Yo tengo amigos que me ayudaron mucho y que estaban conmigo”, reconoció la ex vedette. “El pibe que vos pensabas que iba a ser para toda la vida resultó ser solo un momento que fue largo, pero que se termina”, manifestó al borde del llanto.

“No hay cosa más dura que el amor se termine, es un vació y un ardor en el pecho que cuando cada mañana-en ese momento-abría los ojos decía ‘¡qué feo que es esto!’, ¿qué es esta angustia?’”, recordó la actriz. “Tuve angustiada y deprimida mal”, agregó. Luego, Graciela reconoció que necesito tratamiento para superar la separación. “En esos primeros momentos tuve cinco sesiones por la semana y los fines de semana tenía el teléfono de la terapeuta para hablarle, y durante 10 años estuve con antidepresivos”, señaló.

Graciela Alfano y Matías Alé se separaron hace 13 años

“Tardé 10 años en superarlo, pero además en el medio pasaron cosas muy graves como la muerte de mi madre y el accidente de mi hijo”, explicó aunque insistió: “Lo que yo lloré cuando me separé de Matías, fue un sufrimiento horrendo”.

Siempre polémica, Graciela Alfano nunca pasa desapercibida en sus declaraciones. Sucedió tras la muerte de Diego Maradona, cuando ella misma contó que tuvo un fugaz romance, entre otros, con Diego Maradona y Rodrigo. Y tras el fallecimiento de Carlos Menem, en febrero de este año, también recordó su historia de amor con quien fuera el presidente de Argentina durante la década de 1990.

“Él me decía: ´Tengo la banda presidencial, así que soy alto, rubio y de ojos azules´. Y yo le respondía: ´Vos sos presidente hace dos minutos, pero yo soy Graciela Alfano hace veinte años. El poder lo tengo yo´. Yo estaba casada con Quique, que era funcionario en la Secretaría de Turismo. Pero él se enamoró mucho de mí. A tal punto, que cuando se separó de Zulema Yoma me pidió que fuera a vivir a la Quinta de Olivos con él”, señaló.

Siempre polémica, Graciela Alfano nunca pasa desapercibida en sus declaraciones.

Respecto a su relación con el ex campeón del mundo, había dicho: “Lo que quiero decir, y no es solo en relación a lo sexual, es que una cosa es Maradona en tercera persona y abre las alas y es hasta un ser mítico, un dios del Olimpo, y otra cosa es Diego, un ser cálido, amable, humilde, cariñoso, paciente y laburante”, contó, pícara, entre risas, en una anterior entrevistas. Y agregó: “Yo estaba en una pareja clandestina. Era una persona muy joven también, con quien tengo unos recuerdos maravillosos. Se casó, tiene tres chicos fantásticos y lo volví a ver… Fui muy poliamor en ese momento”.

Con respecto a su affaire con Rodrigo Bueno, comentó: “Él me dedicó cosas, no sé si un tema. Me dedicó muchas y maravillosas cosas. Nuestro romance no duró tanto, fue fulminante porque nos perseguían”, dijo la diva.

Por esa época, el cantante y la actriz habían sido los protagonistas de una tapa de la revista Gente. “Después de esas fotos, fuimos a la casa de Jorge Ibáñez porque lo que yo había usado era ropa que había diseñado él. Estábamos muy custodiados, con toda la prensa atrás. Pero Jorge tenía un camarín privado y nos encerramos”, dijo Alfano sobre el primer encuentro que tuvo con El Potro.

SEGUIR LEYENDO: