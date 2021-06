¿Qué dirá Cinthia Fernández? Luciana Salazar habló de su encuentro con Martín Baclini

Luego de meses sin verse por las restricciones y las obligaciones laborales, Luciana Salazar y Martín Baclini, ex de Cinthia Fernández, se reencontraron y se mostraron en público. La pareja de amigos fue a cenar el sábado por la noche a Costanera Norte y luego ella contó detalles de la velada.

“Hacía mucho que no nos veíamos personalmente, desde marzo y el señor fue como un mes y medio a Miami. Quedamos en comer pero hacía tiempo con las restricciones y los ensayos míos era imposible”, le dijo la participante de La Academia a Rodrigo Lussich a través de un mensaje de WhatsApp que él leyó en El Show de los Escandalones.

“Hablamos un montón”, dijo Salazar y brindó detalles de los temas que tocaron: “Después de lo que me había pasado con Martín (Redrado) y mi mudanza solo nos pudimos hablar por teléfono. No pudimos en su momento y ahora nos pusimos al día con todo. Recordamos muchas cosas que vivimos juntos con el tema de Martín y me refresco situaciones que el vivió conmigo cuando salía con él”.

A pesar de los detalles que brindó, insistió en que le le pregunte a él sobre el encuentro ya que otro tema recurrente de la cena fueron los proyectos laborales del empresario rosarino.

En los últimos días Baclini fue noticia en los medios ya que fue protagonista inconsciente de una pelea entre su ex Cinthia Fernández y el ex marido de ella y padre de Charis, Bella y Francesca, Matías Defederico, luego de que la panelista de Los ángeles de la mañana se quejara de que el futbolista no podía ayudarla a llevar y traer a sus hijas de siete y seis años del colegio.

“¡Me saca! ¡Y Martín es más padre que él!”, sentenció la panelista en el ciclo de Ángel de Brito en referencia al papá de sus hijas luego de que fuera justamente él quien había señalado al empresario luego de que ella le recriminara que no podía llevar a las nenas a la escuela pero sí salir con amigos. “Martín también está acá”, le dijo, haciéndola enojar aún más.

“Cuando me mandó ‘no puedo’ a la noche, me dio por las pelotas. Me parece una falta de respeto para mis hijas. Porque le sobra el tiempo... Es un cínico. Yo hago malabares. Le dije ‘¿no podés (llevarlas al colegio) por esto?’. ¿Porque no te podés levantar al otro día?”, recordó y al ser consultada sobre por qué lo había mencionado, la panelista enfureció: “Porque es un tipo que no tiene pelotas. ¡Resigná la joda un día! Además, me dijo ‘Martín va a tu casa’. Martín vino de Miami, se aisló, tuvo COVID-19, se vacunó y tiene anticuerpos. A este cabeza de tacho hay que explicarle. ¡Me saca! ¡Y Martín es más padre que él!”.

Separados pero aún cercanos, Cinthia y Martín tienen ahora una buena relación. Una de las últimas veces que se los vio juntos fue hace menos de un mes cuando subieron a sus redes sociales una parodia del clip de Jimena Barón, “Ya no te extraño”. Ambos se mostraron muy cerca y provocaron una lluvia de comentarios. Para algunos esta filmación sólo se trató de un “challege” para promocionar el nuevo tema y de paso, divertirse un rato con sus seguidores de las redes sociales, que no pararon de reaccionar.

“Ya no te extraño, ¿Martín Baclini?”, expresó Cinthia haciendo alusión a la última canción de La Cobra. “¿Vos que decís Jimena? (mirá hasta el final y te respondo la pregunta)”, expresó Cinthia con un breve video en el que se la ve muy unida a su ex pareja pero al final, sorprendieron divertidos arrepintiéndose.

