El DT del Brighton remarcó el error de Valentín Barco en el gol del Manchester City pero sorprendió con su reflexión

El entrenador del Brighton habló sobre el error de Valentín Barco en el gol del Manchester City

Valentín Barco tuvo su estreno como titular en la Premier League con la camiseta del Brighton, pero no fue su partido soñado. La derrota 4-0 ante el poderoso Manchester City en el American Express Stadium tuvo al lateral de 19 años como protagonista central de los goles del rival, especialmente en el tercero donde un pase errático en la puerta del área que decantó en la definición de Phil Foden.

Luego de esa dolorosa caída, el entrenador italiano Roberto De Zerbi se expresó sobre las falencias que mostró el Colo pero también salió en defensa del argentino. “Tengo que mantener mi ojo en el equipo, en los jugadores. Lo que podemos mejorar, lo que tenemos que hacer mejor. Por supuesto. Valentín Barco cometió un error en el tercer gol, pero es 2004 y era el primer partido en la Premier League”, planteó inicialmente.

El periodista le consultó si derrotas tan abultadas ante los más poderosos del torneo marcan la “brecha” que hay para dar el salto a la batalla principal: “Sí, y seguimos adelante así. Jugando con 2004, 2005. Barco jugó muy bien, creo que cometió un error en el tercer y cuarto gol, pero jugó un buen partido”, dijo De Zerbi sobre la inclusión del lateral categoría 2004, pero también por la aparición en el banco de suplentes de otros jugadores como Odell Offiah (2002) y Mark O’Mahony (2005).

En esa línea, el DT del Brighton aclaró que los Ciudadanos son “el mejor equipo del mundo” y que asumir riesgos en el estilo de juego puede decantar en este tipo de sucesos: “Tienes que analizar toda la temporada y cuántos goles marcamos y cuántos puntos conseguimos”. Al mismo tiempo que señaló: “Tenemos un montón de jugadores jóvenes, necesitan jugar, cometer errores, mejorar y crecer. Es nuestra política y tenemos que aceptarlo”.

Si bien el propio conductor del equipo hizo hincapié en las fallas del juvenil argentino, también quedó en claro la férrea defensa al proceso de aprendizaje del jugador que va en sintonía con el estilo que pregona el Brighton. Incluso el sitio oficial del club tituló la nota sobre las declaraciones del técnico en apoyo al lateral: “Estoy encantado con el desempeño de Barco”. Y allí aseguraron que elogió el carácter del ex Boca Juniors: “Barco demostró mucha personalidad. Me encantó su actuación, va a ser un jugador importante”.

El sitio oficial de Brighton destacó las declaraciones de De Zerbi sobre Barco

También pidió “aceptar los errores” y “analizar a largo plazo y no sólo en este partido” cuando se asume el riesgo de “trabajar con el ADN del Brighton”. “Era el primer partido de Valentín y era el mejor jugador en el campo, pero cometió errores para marcar dos goles. Los jugadores jóvenes que juegan con esta valentía serán una parte crucial del futuro del Brighton”, aclaró.

Está claro que el caso de Barco despierta controversias, ya que De Zerbi había dicho tiempo atrás que iba a necesitar “mejorar su condición física” antes de empezar a sumar protagonismo. Sin embargo, la lesión de Pervis Estupiñán lo empujó a tener su primera titularidad en la Premier League, donde había sumado minutos previamente una vez tras salir desde el banco de suplentes en la derrota 2-1 contra Liverpool. Valentín también había jugado un rato por FA Cup en la caída 1-0 contra Wolverhampton.

En este caso, Valentín completó los 90 minutos y su compatriota Facundo Buonanotte se mantuvo en el banco de suplentes. Hay un dato que no pasa inadvertido en estos últimos meses de Barco: Lionel Scaloni lo hizo debutar con la camiseta de la selección argentina mayor en el triunfo 3-0 sobre El Salvador durante un amistoso preparatorio para la Copa América que se desarrollará durante junio en Estados Unidos.

Tras el juego contra el City, el jugador dejó sus sensaciones: “Triste por la derrota, no es lo que queríamos. Buscábamos ganar el partido, pero sabíamos que el City es un equipo grande que ganó todo. Fue doloroso. Por otra parte, me siento contento por el debut, y más contra este equipo y en esta cancha. Es un fútbol completamente distinto, me fui adaptando. Ahora, el técnico (Roberto De Zerbi) vio que estaba preparado. Por suerte, me sentí bien en el campo”.

Al Brighton le quedan cuatro encuentros por delante en la Premier y suena difícil que pueda meterse en la zona de clasificación a los torneos internacionales, ya que está con 44 puntos a seis del Newcastle, que estaría clasificando hoy a la Conference League. Pero delante aparecen Bournemouth (45), Chelsea (47) y West Ham (48).

La agenda pone ahora los encuentros ante Bournemouth (próximo domingo 28 de abril desde las 10 de la mañana de Argentina), Aston Villa (5/5), Newcastle (11/5), Chelsea (15/5) y Manchester United (19/5).