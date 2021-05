Orgasmo a los cinco años, maltrato escolar y una particular manía con los baños: 62 frases y hechos no tan conocidos de Luciana Salazar

Nació el 7 de noviembre de 1980. Verónica Guerman/Teleshow.com

1. Desde chica era muy coqueta. Ya a los dos años se disfrazaba, maquillaba y amaba ponerse los zapatos de taco de su mamá.

2. Con apenas un año y medio apareció en un aviso de Ford Taunus por las calles de Pinamar.

3. A los cinco años les dijo a sus padres que quería ser actriz y cantante.

4. Jura y rejura que a esa edad también sintió su primer orgasmo, haciendo movimientos de gimnasia, tirada en la cama de sus padres, mientras miraba dibujitos en la tele.

5. Protagonizó publicidades hasta los 11 años y retomó a los 18 para dedicarse a su carrera de modelo.

Luciana Salazar junto a Jesica Cirio y Rocío Marengo en una foto retro

6. Liliana Moresso, su mamá, es psicóloga social y fue vicedirectora de un jardín de infantes. Fernando, su papá, es hermano de Evangelina Salazar. Era empresario y tenía una fábrica de muebles por el barrio de Caballito.

7. En una entrevista, su mamá contó que su hija “A los 12 años ya tenía un cuerpo muy llamativo. Las chicas le tenían un poco de envidia, por eso, siempre tuvo más amigos hombres”.

8. Luciana recordó que de niña “Sufrí mucho la maldad y el destrato social sistemático desde los 11 años. Mis compañeras me hacían a un lado. Me insultaban por lo bajo. Jamás me invitaban a los cumpleaños”.

9. De más grande, cuando lograba que la invitaran a los bailes que se organizaban, al volver a su casa encontraba cuatro o cinco chicles pegados en su pelo.

En 2004, participó en algunos episodios de “Los Roldán” y además protagonizó varias cámaras ocultas en el programa “El Show de Videomatch”

10. “Nunca fui de buscar ayuda, ni siquiera en un terapeuta... ¡Jamás hice terapia! Tengo una fuerza interior de la que me enorgullezco”. (Gente, marzo, 2020).

11. Estudió en un colegio de religiosas, Nuestra Señora de la Misericordia. Era una alumna de promedio ocho, pero muy rebelde. “Llevaba la voz cantante y si había que hablar con la hermana directora, iba yo”.

12. Unos años después ya famosa, su hermana recibía el sacramento de la Confirmación en el mismo colegio. Las religiosas le pidieron que no vaya porque su presencia generaría revuelo y perdería protagonismo la celebración.

13. A los nueve años estaba fanatizada con Axl Rose.

14. Uno de sus recuerdos más lindos de infancia son los viajes a Miami para visitar a sus primos, los Ortega.

Luciana Salazar creció en el barrio de Belgrano con sus padres y sus hermanas Maite, Marisol y Camila

15. Se define como una “histérica” de la limpieza y de los olores. Lava las manzanas con detergente y cepillo.

16. Asegura que la manía por la limpieza la heredó de su abuela que hervía los fideos con agua mineral.

17. Al cumplir los 20, se aumentó el busto de 90 a 95 centímetros. “Lo hice para compensar mi figura, aunque ya tenía bastante por naturaleza”.

18. Reconoce que la medida de su busto es bastante llamativa en su cuerpo porque mide 1,63 y pesa 41 kilos. “Soy muy flaquita y eso que no me cuido nada. No tomo, no fumo, no me drogo. Mi único vicio son las golosinas”. (Clarín, abril, 2004).

19. Es la segunda de cuatro hermanas. Fue la primera en llevar un novio a la casa cuando tenía 14 años.

Evangelina Salazar con la pequeña Matilda, la hija de Luciana Salazar (Verónica Guerman / Teleshow)

20. Asegura que en ese tiempo era chispita “Y un petardo también. Mi abuela me decía: ‘Yo salía con terror con vos’. Porque iba con la pollerita y caminaba como desfilando. Parece que hombres me miraban y yo no sabía dónde meterme”. (Viva, marzo, 2013).

21. Compra su ropa en el exterior porque usa talles mínimos.

22. No bebe café porque le da dolor de cabeza. Solo ingiere agua y jugo de naranja.

23. Jamás toma sol, sí usa autobronceante “vivo manchando las sábanas” y protector 60.

24. Cursó dos años de Derecho en la Universidad Católica. También estudió un año y medio de Arte Dramático en la Universidad de El Salvador.

“Yo hago lo que quiero con mi cuerpo”, se defiende cuando es criticada en las redes

25. Su debut actoral fue en Poné a Francella, en 2003 y por Telefe. Ese mismo año protagonizó la obra Pijamas y al año siguiente, La era del pingüino, de la mano de Jorge Guinzburg y Miguel Ángel Cherutti. También participó en Los Roldán, Un año para recordar, Costumbres argentinas y Graduados.

26. “Soy muy ‘Susanita’, más allá de dar esta imagen de bomba sexy. Soy un ser normal, que tiene todas las esperanzas y la ilusión de encontrar algún día a esa persona con la que conformar una familia”. (Perfil, febrero, 2011).

27. Le gustan las películas protagonizadas por Julia Roberts, Sandra Bullock, Sharon Stone o Nicole Kidman.

28. Mantuvo romances confirmados con Luis Miguel y Gaby Álvarez. Durante todo 2010 desde su cuenta de Twitter fue dando pista de su romance con Martín Redrado, 19 años mayor que ella. Lo llamaba Mr. Big como el personaje que enamoraba a Carrie en la serie Sex and the city.

29. En enero de 2011 la pareja viajó una semana a las islas Fiji para celebrar su primer año de amor.

Apareció en los premios MTV mostrando sus senos cubiertos apenas con dos calcos

30. Lo que menos le gusta de su cuerpo son sus orejas y su parte favorita es su cara.

31. No le gusta y se enoja mucho si la hacen esperar.

32. Su insulto preferido es “tarado”.

33. “Ser lindo o llamativo, o tener algo que le guste a la gente puede abrirnos todas las puertas. Después la cuestión está en sostenerlo. Eso es lo más difícil; ahí es donde muchos quedan en el camino”. (Clarín, abril, 2011).

34. En Un amor de película le tocó compartir set con Geraldine Chaplin. “Estábamos haciendo una escena las dos, plagada de chistes pero al final muy emotiva. Cuando terminó, Geraldine aplaudió y dijo: ‘Bravo mi chiquita’. Me quedó grabado para siempre”.

Asegura que muchas mujeres la piropean pero que no tendría sexo con ellas porque "no le gustan"

35. Le gusta mucho la música de los 80: Madonna, Roxete, Cindy Loper.

36. El viernes anterior a la elección presidencial 2003, como había veda política, la mesa de Mirtha Legrand estuvo integrada por Luciana, Ronnie Arias, Ileana Calabró y los hermanos, Diego, Alejandro y Adrián Korol. Al momento de comer, lejos de los exquisitos platos elaborados que ofrece Mirtha, Luciana se encontró con milanesas con papas fritas. El menú fue un pedido expreso de los ex Vergara y la modelo no pudo modificarlo. Los Korol no volvieron a ser invitados, Luciana sí.

37. En su cartera lleva una bolsita con los rosarios que la gente le regala porque siente que “me mandan buenas energías”. Un solo día se los olvidó y chocó con su auto.

38. “Soy muy dulce, no tengo miedo a ser cursi. N soy envidiosa, tengo buena energía y no tiro mala onda”. (Watt, octubre, 2012).

39. En el 2012 para su cumpleaños le pidió a Redrado que luego de cenar juntos y soplar las velitas, pasada la medianoche se quedaran viendo las elecciones en los Estados Unidos porque ella era fanática de Obama.

"Me gustaría hacer una participación especial en una tira o un unitario. Yo me siento con base en lo actoral y en el canto. Lo demás es cotillón y no me interesa ser vedette", (Verónica Guerman / Teleshow.com)

40. En el 2008 revolucionó el mundo del espectáculo haciendo teatro de revistas de la mano de Antonio Gasalla.

41. En ese momento afirmó que “nunca le gustaron las plumas”, pero que aceptó el trabajo “por Gasalla y el respeto que le tengo”.

42. En su casa no usa tacos pero sí chinelas y una bata linda. “Es mi naturaleza, jamás estoy desprolija”.

43. Un tiempo coleccionaba bombachas. Tenía de distintos colores pero no variaba los tamaños. No eran estilo “porno shop” sino “más delicadas, con moñitos, entre ingenuas y sexies”.

Además de los ejercicios puntuales para tonificar abdominales y glúteos, Luli es fanática de la bicicleta

44. Le gusta cuando la gente se acerca para decirle “Sos más linda personalmente que por televisión y en las revistas”.

45. En 2007 Playboy Móvil firmó un acuerdo para tener los derechos exclusivos de su imagen para la distribución y producción de contenidos.

46. Fue la voz de Cachorra en el film de animación Isidoro.

47. En el 2003 en la entrega de premios de MTV Music Awards mostró sus pechos y su fama estalló.

48. “Los que me conocen saben que soy lo más tímida que hay, puedo morirme de amor pero ese hombre jamás se va a enterar. Soy chapadísima a la antigua en eso, lo hago tan sutil, soy tan boba”. (Perfil, abril, 2009).

Su debut como vedette fue con Antonio Gasalla

49. “A mí me seduce más el poder, pero generalmente viene acompañado por el dinero. No me refiero al poder político, sino al que tiene un hombre en lo que sea que haga”. (Clarín, octubre, 2009).

50. En el 2010, Diego Maradona era el director de la Selección. El 10 dijo “Si Argentina sale campeón voy a dar la vuelta desnudo al Obelisco”. Rápida de reflejos Luli publicó en sus redes: “Diego, si Argentina gana me sumo con vos en el Obelisco”. No fue necesario.

51. En el programa Secretos verdaderos contó que uno de sus primos, Luis Ortega, fue su primer gran amor. “Teníamos nuestros besitos, nos escondíamos y mi mamá me agarró en situaciones así y se enojaba mucho, pero Evangelina [Salazar] no tanto”.

52. Invitada al programa El argentino más inteligente, contó que se encontraba en un hotel de París junto a su pareja y se dejó preparado un disfraz de mucama para sorprenderlo. “Me fui a un living, donde me produje. Cuando me terminé de vestir, le golpeé la puerta y nada”, relató.

La actriz y modelo contó que la única parte de su cuerpo retocada es el busto.

53. “Golpeé cada vez más fuerte y comencé a transpirar. Ahí escuché que se abrió la puerta de otra habitación y salió una chica que me miró de arriba abajo. Después se asomó otra cabeza, que era de la de la pareja de la chica. De repente, mi pareja me escuchó de casualidad y me abrió la puerta de la habitación. Adentro, le empecé a pegar con el plumero”.

54. En PH podemos hablar reveló su fascinación sexual por los vuelos, lo que le hizo vivir una situación incómoda con un hombre del que no dijo el nombre. “Volábamos de Francia a Inglaterra. Yo soy muy efusiva y empezamos a chapar de lo lindo. Íbamos en el primer asiento e iba una persona en el asiento de atrás que creo que era un inglés. Yo tenía ganas de chapar y el de atrás se re enojó y nos golpeó el asiento. Nos dijo de todo en inglés y nos mandó a la miércoles. Nos dijo que éramos unos desubicados y nosotros nos dimos vuelta como diciéndole ‘dale, flaco’, tampoco estábamos haciendo el amor”.

Desde sus inicios, en todas sus producciones suele posar sexy y sugerente

55. Aunque nunca revela con quién lo hizo si relata los lugares donde tuvo intimidad: “Lo he hecho en el mar, la playa. Y es lo más, es lindo todo. Es genial. Si tenés gente alrededor tenés que tener un poquito de cuidado. A mí me encanta la adrenalina, quiero siempre estar al límite de que alguien te pueda ver o no. Eso me encanta desde chiquita, cuando me escondía para que no me vieran”.

56. Según recordó el lugar más insólito donde tuvo sexo fue arriba de un caballo. “Estaba amarrado. Mi pareja estaba arriba conmigo. ¿Si es muy peligroso? Bueno… lo hacés un poquito, tampoco es que le ponés todo”.

"Mi esencia es la misma: a la chispita y sexy la voy a llevar hasta la tumba".

57. Le da asco ir al baño afuera de su casa. “Soy medio obsesiva con esas cosas, si no es en mi casa, no. Excepto que esté en una emergencia. Pero no me siento en la tabla, soy muy asquerosa: hago de parada o a veces en vasitos” y agregó “Number two no hago afuera de mi casa, me la aguanto. He pasado viajes en avión de 12 horas que no fui al baño”.

58. No comparte la vajilla ni el baño. En su casa tiene un baño para las visitas así nadie usa el de ella.

59. Siempre anda con bolsos gigantes porque lleva su kit de desinfectante de manos, toallitas, desodorantes, perfumes y cremas.

60. Entre los olores que no tolera encabezan su lista: el del cigarrillo, el de un bife cocinándose en la sartén, el del pollo frito. “A veces, viene un amigo y yo le digo ‘¡Uf, tenés olor a trabajo!’. Sí, le busco olor a todo”.

Es una de las participantes de La Academia (Jorge Luengo)

61. Niega que use Photoshop en las fotos que comparte en sus redes sociales: “No me reduzco la cintura ni me retoco o me plancho la cara. Solo cambio el filtro para darle más luminosidad”

62. Sobre su noviazgo con Martín Redrado le contó a Alejandro Fantino que el primer encuentro fue en la casa de él. Comieron sushi. Con el correr de las horas, “él quiso avanzar, pero yo me fui”, contó Luli. “Martín había pensado ‘Luciana es para un rato’. No esperaba que yo fuera la persona que soy; se guió por el envase”.

