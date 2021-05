Lourdes Sánchez le contestó a Hernán Piquín tras su debut en La Academia: “Perdoname, pero pasaron otros momias por acá y yo no vi que le digas nada”

Lourdes Sánchez y Chato Prada hablaron con Teleshow tras su debut en La Academia

Del TikTok a la pista más caliente de la televisión: así se podría resumir el camino de Lourdes Sánchez y Pablo Chato Prada como pareja de baile. Es que un día, a ella se le ocurrió pedirle a él que la acompañara en un video para la red social. Y aunque el productor no se mostró virtuoso, para los seguidores de ambos fue un furor imparable. Desde ese momento, la bailarina y el histórico integrante de ShowMatch comenzaron a prenderse en cuanto challenge social apareciera. De ahí es que Marcelo Tinelli, con su afilado ojo para detectar talentos para la pantalla, decidió convocarlos para que compitan en La Academia.

Entonces, este martes la pareja hizo su debut en la pista y tras su participación, hablaron con Teleshow “La verdad que nos sentimos bien... y ya está. Es como que pasaron un montón de cosas en pocos días”, dijo Lourdes. “De repente, bailás en La Academia con tu marido, los ensayos, pensar el duelo que es diferente al de la gala... Fueron como tres días intensos”, describió la bailarina.

Tanta velocidad desconcertaron a Sánchez, quien no creía real lo que estaba viviendo. “Hoy Lourdes le escribió a Marcelo pensando que era una cámara sorpresa”, reveló el Chato. Y ella lo admitió: “Claro, en un momento yo dudé: ‘Che, ¿esto no será una cámara sorpresa?’ Le pregunté y me dijo: ‘No, esta noche la rompen’. Bueno, no sé si la rompimos pero nos divertimos ”, analizó.

“Sí‚ nos divertimos mucho”, coincidió Prada. Sin embargo, en su casa todavía no lo ven como un bailarin “en serio”, según contó: “Anoche, Valentín -el hijo de la pareja- me preguntaba: ‘Papá, ¿qué estás haciendo?’. Porque yo llegaba a casa y me ponía a ensayar”, dijo el productor.

“¡No entendía lo que estaba haciendo el papá! ‘¡Pero vos sos bailarina! No papá’, me decía y se tapaba la cara como diciendo: ‘No está aprobado’ ”, se rió Lourdes de su pareja tanto en el hogar como en la pista de La Academia.

Luego del baile, llegó el momento de la opinión del jurado, compuesto por Carolina Pampita Ardohain, Jimena Barón, Guillermina Valdes y Hernán Piquín. “La devolución del jurado la tomamos bien. Qué sé yo, la verdad que es un montón para lo poco que pudimos hacer en poco tiempo. También La Academia es una buena escuela, yo sé que él va a progresar”, dijo Lourdes. Sin embargo calificó de “injusta” la calificación de Piquín. Y le disparó: “Piquín, no te permito que le digas ‘momia’, eh”, dijo señalando al Chato. Y agregó: “Tan momia no es. Perdoname, Piquín, pero pasaron otros momias por acá y yo no vi que le digas nada”.

El productor, en cambio, no se arriesgo a opinar sobre la devolución recibida: “La que sabe es ella. Yo le puse mucha garra. Ella es mi jurado, tiene un doble rol”, dijo entre risas.

El Polaco y Barby Silenzi opinaron sobre el baile del Chato Prada

Luego, Teleshow también tomó el testimonio de Ezequiel El Polaco y Barby Silenzi, quienes también participaron este martes. Consultado por la performance del Chato Prada, el cantante de cumbia analizó: “A mí me pareció que tenía 1,50, casi 2 (de puntuación). Y cuando le dio el beso, llegó a 7, por el esfuerzo, la dedicación. En la técnica, estamos iguales”, dijo.

“A mí me gustó, estuvo muy divertido. Es muy gracioso el Chato”, opinó Barby. Pero El Polaco la deschavó: “¡Dijiste otra cosa recién! ¡No seas mentirosa!”. “Pero fue divertido...”, insistió ella.

“Le veo futuro en la competencia, pero tiene que ensayar, como todos los participantes”, siguió el cantante sobre el productor. En tanto, Barby le puso unas fichas: “Tuvo tres días nada más. Si ensaya unos días más, vamos a ver qué pasa”, dijo

“Al Chato lo quiero ver en el acquadance, con zunga y todo, eh”, cerró El Polaco, divertido.

