La reacción de la mamá de Marcela Kloosterboer cuando su hija le abrió la puerta, contagiada de coronavirus: “Salió corriendo para la calle”

Hace apenas dos días, Marcela Kloosterboer contó que había dado positivo de coronavirus. A partir de esto, decidió aislarse en su hogar para cortar con la cadena de contagios. Y en esa imposibilidad de trasladarse, recibió la asistencia de sus más cercanos. Primero, de sus vecinas: “Mis vecinas son lo más”, escribió la actriz en una de sus Instagram Stories, como epígrafe de una foto en la que se ve una bolsa multicolor, de contenido desconocido, frente a la entrada de su casa.

Y en la story siguiente, con un fondo verde, ilustró su realidad con una anécdota: “Mi mamá también (es lo más). Ayer vino a traerme unas cosas del súper. Yo no sabía que estaba afuera, dejando las bolsas, abrí la puerta y ella salió corriendo para la calle”, dijo Marcela, en un tono humorístico por la reacción de su madre, acentuado con dos emojis que lloran de risa.

“Con esta cara les cuento que di positivo de COVID. Por suerte síntomas leves. Uno muy raro, sentía olor a cigarrillo todo el tiempo. Ahora perdí el olfato y estoy congestionada... por suerte no mucho más que eso...A seguir cuidándonos y esperar que termine pronto esta locura”, fue el mensaje que Kloosterboer publicó en su Instagram, junto a una selfie, para contar que está transitando el coronavirus. Inmediatamente, la actriz recibió el apoyo de sus colegas Eleonora Wexler y Florencia Raggi, entre otras, quienes le desearon una pronta recuperación.

El olor a cigarrillo -o a quemado-, tal como contó Kloosterboer, se trata de un síntoma del coronavirus llamado fantosmia: se trata de una alucinación olfativa que puede afectar a los que transitan la enfermedad. En su momento, Maju Lozano padeció este extraño síntoma, cuando fue diagnosticada con covid-19. “¡Eso me pasa! ¡Tengo fantosmia! Espero que mi marido esté mirando porque me dijo que estaba loca, y cuando le dije que el agua tenía olor a yerba, en mi casa la gente se hace un lado, Joaquín se quería cambiar el nombre”, dijo entre risas la conductora de Todas las Tardes (Canal 9). “No estoy loca, le quiero mandar un beso a mi psiquiatra también porque él estaba preocupadísimo, ¡no me suban la medicación, tengo fantosmia!”, agregó Maju.

Además de la fantosmia, como síntoma de la enfermedad, Marcela Kloosterboer también perdió completamente el olfato, lo que le supuso cierta dificultad para llevar adelante algunas de sus actividades cotidianas. “Claramente no tengo olfato”, se rió la actriz en sus historias de Instagram, al mismo tiempo en que mostraba un plato con tres tostadas prácticamente quemadas.

Días atrás, Marcela utilizó sus redes sociales para descargarse por algo que vio en Masterchef Celebrity 2: los participantes del certamen debían tomar los ingredientes del mercado “a ciegas”. Y todos se burlaron de los cortes de carne que colgaban entre las góndolas, en especial de una cabeza de cerdo que quedó en manos de Claudia Fontán. Pero también se divirtieron con un “gato embalsamado” que se había llevado Georgina Barbarossa y que estaba allí sin ninguna razón más que la de hacer reír al público.

“¿Ni uno de todos los que están ahí dice nada? ¿Nadie tiene un minuto de conciencia?”, escribió Kloosterboer antes de compartir un posteo realizado por el movimiento artístico por los derechos de los animales llamado Voicot. “Estamos en la recta final de la vida humana en la tierra. La ciencia anuncia que en el transcurso de nuestra existencia veremos el colapso. Y pese a eso, aparecen programas en la televisión que crean sociedades basura, culturas apáticas y violentas”, comenzaba diciendo el texto. Y continuaba: “En MasterChef como una especie de juego se colgó la cabeza de un cerdo (si hubiese sido un perro levantan el programa, hipócritas), se colgaron también sus tripas, sus órganos muertos, se rieron de un pequeño gato embalsamado, ostentaron la ignorancia y la monstruosidad que los constituye”.

