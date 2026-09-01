Qué datos personales pueden estar asociados a un número de WhatsApp

WhatsApp se encuentra asociado a un número telefónico. (Meta)

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Un número de teléfono asociado a una cuenta de WhatsApp puede estar vinculado a distintos tipos de información, desde datos visibles para otros usuarios hasta información técnica recopilada por la plataforma. La cantidad de datos que puede obtenerse depende de la configuración de privacidad de la cuenta, del acceso autorizado a determinadas bases de datos y, en algunos casos, de una investigación legal o forense.

Para una persona que simplemente dispone del número de teléfono, la información disponible suele estar limitada por los controles de privacidad elegidos por el titular de la cuenta. Sin embargo, el número también puede funcionar como un identificador que permite relacionar perfiles, registros públicos y otros datos disponibles en internet.

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WhatsApp, propiedad de Meta, también recopila información necesaria para el funcionamiento y la seguridad de su servicio. Esto incluye datos de la cuenta, información técnica y determinados metadatos relacionados con las comunicaciones, aunque el contenido de los mensajes y llamadas está protegido mediante cifrado de extremo a extremo.

Las cuentas de WhatsApp se encuetran asociadas a un número. (Foto: Meta)

Qué información puede ver otra persona en WhatsApp

La información directamente visible para otros usuarios depende principalmente de la configuración de privacidad. Un número asociado a una cuenta puede mostrar el nombre elegido por el usuario, la fotografía de perfil y la información incluida en la sección «Info.» o «Acerca de».

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También pueden estar disponibles los estados publicados en WhatsApp, que permiten compartir fotografías, videos y textos durante 24 horas. Su visibilidad, sin embargo, puede limitarse a determinados contactos.

Otros datos que pueden aparecer son la hora de última conexión y el indicador de que una persona está «en línea». Las confirmaciones de lectura también pueden revelar si un mensaje fue visto, aunque estas funciones pueden desactivarse o restringirse desde la configuración.

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WhatsApp también puede mostrar información sobre grupos compartidos. Es decir, dos usuarios pueden identificar los grupos en los que ambos participan sin necesidad de acceder a una lista completa de todas las conversaciones de la otra persona.

Las personas que tienen tu WhatsApp pueden tener acceso a tu información personal.

Por esta razón, la cantidad de información expuesta directamente no depende solo de tener un número de teléfono. Las decisiones de privacidad de cada usuario determinan qué elementos pueden ver otros contactos.

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El número como identificador en internet

Un número telefónico puede utilizarse para buscar información en fuentes abiertas, un proceso conocido como inteligencia de fuentes abiertas u OSINT. Mediante búsquedas en internet y el cruce de información disponible públicamente, un número puede estar relacionado con perfiles, nombres u otros registros.

Por ejemplo, una persona puede haber utilizado el mismo número para registrarse o identificarse en diferentes servicios. Si determinados datos son públicos, el número puede ayudar a establecer conexiones entre distintas cuentas.

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Algunos servicios de búsqueda inversa también permiten encontrar información asociada a números telefónicos, aunque la precisión y legalidad de estos datos puede variar considerablemente según el país, la fuente y las políticas de cada servicio.

El código internacional y otros elementos del número pueden revelar, además, información general sobre el país o la región con la que está asociado. Sin embargo, esto no permite determinar automáticamente la ubicación actual de una persona, especialmente debido a la portabilidad numérica y al uso de servicios digitales.

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El número de celulara asociado a WhatsApp puede ser identificado en internet. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los datos que recopila WhatsApp

Además de la información visible para otros usuarios, WhatsApp procesa datos relacionados con el funcionamiento de la cuenta. Entre ellos se encuentran el número de teléfono, el código de país y otros datos de registro.

La aplicación también puede acceder a la agenda de contactos si el usuario concede los permisos correspondientes. Esta función permite identificar qué contactos utilizan WhatsApp y facilita la comunicación dentro de la plataforma.

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Otro grupo importante de información son los metadatos. Estos pueden incluir datos técnicos y registros relacionados con el uso del servicio, como determinados horarios de actividad, interacciones, información del dispositivo y datos de conexión.

WhatsApp recopila datos. (Foto: Meta)

La información técnica puede comprender elementos como la dirección IP, el tipo de dispositivo, el sistema operativo, la red utilizada y otros datos necesarios para operar y proteger el servicio. La ubicación precisa, por otro lado, requiere circunstancias específicas, como cuando el usuario decide compartirla mediante una función de la aplicación.

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Los mensajes están protegidos, pero existen límites

WhatsApp utiliza cifrado de extremo a extremo para proteger el contenido de los mensajes y llamadas. Esto significa que, en condiciones normales, el contenido de una conversación está diseñado para ser accesible únicamente por los participantes.

Sin embargo, el cifrado del contenido no significa que no exista ningún dato asociado a una comunicación. Los sistemas pueden procesar determinados metadatos necesarios para ofrecer el servicio y detectar problemas de seguridad.

En investigaciones judiciales o análisis forenses realizados con la autorización correspondiente, pueden solicitarse o examinarse determinados registros técnicos. También puede analizarse un dispositivo físico y, dependiendo de las circunstancias y de las protecciones aplicadas, información almacenada en copias de seguridad.

En definitiva, un número de WhatsApp puede estar asociado a más información de la que aparece directamente en el perfil. La mejor forma de reducir la exposición pública consiste en revisar periódicamente las opciones de privacidad, limitar quién puede ver la información personal y mantener bajo control los permisos concedidos a las aplicaciones.