Si no entiendes los diálogos en series y películas, soluciónalo con este ajuste de Fire TV Stick

El Amazon Fire TV Stick, junto a su control remoto, incluye una función diseñada para mejorar significativamente el audio de los diálogos en el televisor (Amazon)

Muchos espectadores experimentan dificultades para seguir los diálogos en series y películas debido a mezclas de audio que priorizan efectos y música sobre las voces. Esta situación se agrava en televisores con altavoces integrados de baja potencia, obligando a subir y bajar el volumen constantemente. Para quienes utilizan un Fire TV Stick de Amazon, existe una solución práctica y eficaz: el ajuste Dialogue Boost, diseñado para mejorar la claridad de las voces sin necesidad de modificar el volumen general o recurrir a barras de sonido externas.

Qué es Dialogue Boost y cómo funciona

Dialogue Boost es una función pensada para incrementar la inteligibilidad de las voces en cualquier contenido reproducido a través del Fire TV Stick, evitando que los diálogos queden opacados por efectos o música. Inicialmente, Prime Video incluyó esta opción en algunos títulos originales de Amazon, permitiendo elegir entre varios niveles desde el menú de Audio y Subtítulos.

No obstante, la herramienta ha evolucionado y, en los modelos más recientes de Fire TV, Dialogue Boost puede aplicarse en tiempo real a cualquier aplicación de streaming o contenido local, sin depender de pistas de audio específicas.

Dialogue Boost aumenta la nitidez de las voces en cualquier contenido reproducido por Fire TV Stick. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ajuste utiliza modelos de aprendizaje automático ejecutados directamente en el dispositivo, lo que permite identificar y potenciar el rango de frecuencias de la voz humana, mientras atenúa el ruido de fondo. Gracias a este procesamiento, los diálogos suenan más claros y nítidos, facilitando la comprensión incluso cuando el entorno sonoro es complejo.

Cómo activar Dialogue Boost y en qué modelos está disponible

Para activar Dialogue Boost en un Fire TV Stick compatible, hay que seguir una serie de pasos sencillos. Desde el menú principal, accede a Ajustes, entra en Pantalla y sonido, busca el apartado de Audio y selecciona Dialogue Boost (en algunos modelos puede aparecer dentro de Accesibilidad). Allí, elige el nivel que prefieras: Bajo, Medio, Alto, Enhanced o Heightened.

Esta función está disponible en los Fire TV Stick 4K (segunda generación, 2023), Fire TV Stick 4K Max (segunda generación, 2023) y modelos lanzados posteriormente. Amazon no ha anunciado su llegada a dispositivos más antiguos, debido a que el procesado en tiempo real requiere mayor potencia de CPU y memoria.

La función puede activarse desde el menú de audio o accesibilidad en modelos compatibles. (Imagen ilustrativa Infobae)

Quienes valoran la claridad en los diálogos y están pensando en actualizar su reproductor encontrarán en esta función un motivo importante para hacerlo.

Consejos para sacar el máximo partido al ajuste y mejorar la experiencia

Seleccionar el nivel adecuado de Dialogue Boost depende del tipo de contenido y de las preferencias personales. La configuración Media suele ser un punto de partida equilibrado, realzando la voz sin alterar el resto del sonido. Para dramas o comedias con variaciones leves de volumen, los niveles Bajo o Medio mantienen la naturalidad.

En cambio, para cine de acción o series con efectos sonoros intensos, Enhanced ofrece una mejora clara sin llegar a ser artificial. La opción Heightened resulta útil para sesiones nocturnas, personas con dificultades auditivas o contenidos con picos de volumen extremos.

Sin necesidad de barras de sonido, el Fire TV Stick mejora la experiencia auditiva en televisores con altavoces integrados. (Amazon)

Para una experiencia aún más estable, conviene combinar Dialogue Boost con la nivelación de volumen, disponible en el menú de Audio como Leveler o Auto Volume. Esta función ayuda a mantener un nivel sonoro homogéneo entre diferentes aplicaciones y contenidos, evitando sobresaltos al cambiar de escena.

Si utilizas una barra de sonido o altavoces externos, sincroniza los ajustes de Dialogue Boost con los del equipo externo. Reducir los graves en la barra de sonido o activar el modo de refuerzo de diálogos en la televisión puede complementar la mejora lograda por el Fire TV Stick. Probar distintas combinaciones permite encontrar el balance óptimo para que las voces sean siempre claras y el resto del sonido mantenga su impacto.