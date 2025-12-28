Abren escuelas que enseñan a robots humanoides a trabajar y hacer labores domésticas: qué pasará con los humanos

El Beijing Humanoid Robot Data Training Center ofrece simulaciones de líneas de montaje, cocinas y zonas logísticas para robots. (Foto: Centro de medios del distrito de Shijingshan, Beijin)

Una nueva generación de robots humanoides comenzó su formación en instalaciones en Pekín, siendo una forma de impulsar el desarrollo de autómatas capaces de reemplazar o complementar funciones humanas en fábricas, almacenes y hogares.

Estos centros de entrenamiento recopilan millones de datos de práctica y buscan acortar los plazos para que los prototipos puedan operar en espacios reales, integrándose de forma efectiva en distintos sectores productivos y domésticos.

Las instalaciones están diseñadas como “células” modulares que pueden reconfigurar con rapidez para simular una variedad de tareas, y facilitan la evaluación de los robots en tareas industriales y domésticas.

Cómo funciona el centro de entrenamiento para robots humanoides

La recopilación masiva de datos en centros especializados impulsa el perfeccionamiento de algoritmos de control en robótica humanoide. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el distrito de Shijingshan, el Beijing Humanoid Robot Data Training Center inauguró la Fase II de su complejo con instalaciones que simulan situaciones cotidianas y de producción a escala.

El centro, distribuido en dos pisos, recrea líneas de montaje, cocinas, dormitorios y zonas logísticas. Los robots, acompañados por dos entrenadores humanos cada uno, ejecutan tareas como la clasificación de bobinas, selección de paquetes, preparación de alimentos y organización de habitaciones.

El director del centro, Zhu Kai, explicó la lógica de estos entrenamientos: “Así como los niños necesitan práctica constante para caminar, los robots deben entrenarse exhaustivamente en diversos escenarios para desarrollar inteligencia funcional”.

De qué forma los robots humanoides aprenden habilidades humanas

Los autómatas realizan hasta mil doscientas cincuenta repeticiones de movimientos para optimizar su aprendizaje y desarrollar inteligencia funcional. (Foto: Centro de medios del distrito de Shijingshan, Beijin)

Uno de los aspectos más sobresalientes del método es el volumen de repeticiones requerido para perfeccionar una acción: los datos del centro muestran que los robots realizan hasta mil doscientas cincuenta repeticiones de un solo movimiento para dominarlo.

Este nivel de práctica intensa permite recolectar grandes volúmenes de información, optimizando los algoritmos de control y aprendizaje.

Además, el programa se articula alrededor de Kuafu, un robot humanoide de 1,65 metros de altura que sirve como plataforma principal de pruebas para habilidades como la manipulación precisa, la locomoción y la coordinación.

Tanto Kuafu como otros modelos se enfrentan a cambios constantes en los escenarios de entrenamiento, con el fin de fortalecer su adaptabilidad a contextos dinámicos y exigentes.

Qué retos tiene la llegada de robots asistentes en espacios laborales y domésticos

La incorporación de robots humanoides en fábricas y hogares enfrenta desafíos técnicos y sociales, desde la interpretación de instrucciones hasta la aceptación por parte de los trabajadores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El despliegue de robots humanoides en fábricas y hogares plantea desafíos técnicos y sociales que todavía no tienen una solución definitiva.

La necesidad de que estos autómatas se adapten a contextos cambiantes requiere sistemas de percepción y toma de decisiones sumamente avanzados, capaces de identificar objetos, interpretar instrucciones ambiguas y responder ante imprevistos.

También, la convivencia con personas demanda que los robots actúen de forma segura, evitando accidentes y comprendiendo señales no verbales, lo que representa una complejidad considerable para los desarrolladores.

Por otra parte, la aceptación social y la integración en grupos humanos constituyen un reto. La adaptación de los trabajadores a la presencia de robots, junto con la redefinición de tareas y responsabilidades, genera incertidumbre y posibles resistencias.

Cómo afectan los requisitos de entrenamiento en el desarrollo y despliegue

El entrenamiento intensivo de los robots requiere inversiones en tiempo, recursos y diseño de escenarios, lo que puede retrasar su implementación a gran escala en distintos sectores. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso de entrenamiento de robots humanoides exige una inversión en tiempo, recursos y diseño de escenarios realistas. La necesidad de realizar miles de repeticiones para perfeccionar cada movimiento implica ciclos prolongados de prueba y error, que retrasan la llegada de los prototipos al mercado.

A su vez, la recopilación y procesamiento de grandes volúmenes de datos plantea desafíos en almacenamiento y gestión, así como en la protección de información sensible que podría captarse durante las simulaciones.

Asimismo, la escalabilidad del entrenamiento representa una limitación para el despliegue masivo de estos sistemas. Los centros actuales muestran avances al simular múltiples situaciones y tareas, pero replicar estos entornos a gran escala y adaptarlos a las particularidades de cada industria o hogar requiere inversiones continuas y personal especializado.