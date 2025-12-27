Tecno

Los 10 animes más vistos en Crunchyroll para maratonear

Cada semana se publican nuevos capítulos de las series que están en emisión en Japón

Guardar
Estas son las series animadas
Estas son las series animadas más populares del momento que puedes encontrar en Crunchyroll (Jovani Pérez/Infobae)

La industria del anime traspasó fronteras hace varias décadas y con el paso de los años diferentes títulos marcaron a las generaciones por la profundidad de sus tramas y las grandes animaciones que realizan los artistas en los diferentes cuadros de cada capítulo.

Títulos como Heidi, Sakura Card Captor, Supercampeones, Dragon Ball Z, One Piece y Naruto han perdurado en la memoria colectiva de los fanáticos de este tipo de producciones japonesas. Con el paso de los años la forma de ver anime ha cambiado y con la llegada de las plataformas de streaming ahora es mucho más fácil ver tus series favoritas cuando quieras.

Crunchyroll, plataforma dedicada exclusivamente al anime, cuenta con un amplio catálogo de series históricas y cada semana publica los títulos que están en emisión en Japón, para que los seguidores de occidente no se atrasen en la historia. Si quieres ver las series que están en tendencia o eres nuevo en este mundo, a continuación te compartimos un listado de las series más vistas que puedes ver este fin de semana.

Los 10 animes más vistos

1.- Umamusume: Cinderella Gray P2

2.- My Hero Academia FINAL SEASON

3.- SPY x FAMILY S3

4.- Wandance

5.- This Monster Wants to Eat Me

6.- GNOSIA

7.- SANDA

8.- Ranma1/2 (2024) S2

9.- May I Ask For One Final Thing?

10.- Dusk Beyond the End of the World

*Algunos de los títulos que aparecen en este ranking no están disponibles para Crunchyroll América Latina, pero se pueden encontrar en otras plataformas de streaming

La industria del anime

La industria de las producciones
La industria de las producciones japonesas ha crecido a pasos agigantados en los últimos años y en 2020 registraron sus mayores ganancias en este siglo.(Crunchyroll)

Los estudios de animación se han convertido en el foco de atención en los últimos años ante la gran cantidad de producciones que realizan cada año por la demanda internacional de nuevas series. 

De acuerdo con un reporte de Parrot Analytics, empresa enfocada en el estudio de los medios de comunicación, la pandemia de coronavirus significó un boom en el consumo de estas animaciones. Entre mayo de 2020 y abril de 2021 el consumo de estas series incrementó en diferentes países del mundo, principalmente en Estados Unidos, Brasil y Canadá.

En el mismo estudio se reportó que México es el país de América Latina que registró un mayor aumento en la audiencia del anime. La demanda a nivel global de nuevas animaciones ha superado el contenido disponible en las plataformas esto orilló a las plataformas de streaming a apostar por producciones propias.

El proceso de producción de una serie es largo y tarda aproximadamente dos años en promedio, es por esta razón que la continuidad de las nueve series suelen tardar más que en otro tipo de contenido.

Temas Relacionados

AnimeCrunchyrollLo último en tecnologíaNoticiasStreaming

Últimas Noticias

Todos los rumores sobre el nuevo Apple TV que llegaría en 2026: Siri, IA con Apple Intelligence y más

Gracias al nuevo hardware, el Apple TV podría ejecutar videojuegos AAA de forma nativa, ampliando su rol más allá del streaming tradicional

Todos los rumores sobre el

Starlink anuncia un nuevo sistema que mejorará su servicio y llegará pronto a la Argentina

Direct-to-cell ya se encuentra en fase de pruebas en Latinoamérica, con ensayos activos, por lo que podría llegar pronto a la Argentina

Starlink anuncia un nuevo sistema

Por qué la estrategia empresarial de Elon Musk lo hace destacar entre tantos multimillonarios

La táctica del empresario transforma industrias al reconfigurar el ritmo de innovación e impulsar plataformas con aplicaciones en múltiples sectores

Por qué la estrategia empresarial

WhatsApp advierte cómo detectar si alguien ingresó a tu cuenta sin permiso

El uso indebido de la función de dispositivos vinculados es una de las formas más comunes de espionaje en WhatsApp, ya que permite clonar la sesión

WhatsApp advierte cómo detectar si

Todo lo que debes saber sobre la carga continua, una ventaja de los conectores USB-C naranjas

Una simple observación permite descubrir la capacidad para recargar otros dispositivos sin tener la portátil en uso o cerca de un enchufe

Todo lo que debes saber
DEPORTES
La frase de Alpine sobre

La frase de Alpine sobre el coche para la temporada 2026 de Fórmula 1 que desató la ilusión: “Estamos totalmente encaminados”

Los empujones de Enzo Fernández para molestar a Dibu Martínez antes del gol del Chelsea

Cristiano Ronaldo marcó un doblete en su carrera rumbo a los mil goles: la definición de taco y su frase motivadora

Nico Paz anotó un gol, dio una asistencia y volvió a ser la figura en el triunfo del Como: las sorprendentes estadísticas

Tragedia en el fútbol europeo: murieron el entrenador del Valencia femenino y su familia tras el naufragio del barco en el que viajaban

TELESHOW
Wanda Nara se reencontró con

Wanda Nara se reencontró con sus hijas después de que estuvieran una semana con Mauro Icardi

Guillermo Francella fue ovacionado en Mar del Plata: el sorpresivo video en el teatro y la promesa a Martín Bossi

El video viral de Valentina Zenere, Tiago PZK, Oscar Ruggeri y Yanina y Lola Latorre: “Esto es cine”

La foto del reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en Carlos Paz: mate, sonrisas y complicidad

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

INFOBAE AMÉRICA

La historia detrás del villancico

La historia detrás del villancico que sostiene el éxito eterno de Wizzard

Por qué la IA podría hacer que el jazz vuelva a ser popular y admirado

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán