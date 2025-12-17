Apple probaría un iMac Pro con chip M5 Max

El salto al chip M5 Max implicaría la implementación de una arquitectura interna completamente rediseñada. (Composición Infobae: Jaime Marrero / mac-center.com.pe)

Apple se encuentra en fase de pruebas de un posible iMac Pro equipado con el chip M5 Max, una evolución que apunta a devolver al equipo todo en uno su relevancia entre los profesionales creativos. Esta apuesta renovada surge tras años en los que el iMac quedó orientado principalmente al usuario doméstico, dejando un amplio margen a otras líneas como el Mac Studio y el Mac Pro para cubrir las necesidades de quienes requieren máximo rendimiento y mayor tamaño de pantalla.

El regreso del iMac Pro: un equipo todo en uno para profesionales exigentes

Según información revelada por MacRumors, Apple estaría desarrollando el regreso del iMac Pro, con miras a satisfacer la demanda de profesionales del diseño, la publicidad y usuarios avanzados. La filtración proviene de referencias halladas en el código de un kit interno de depuración del kernel, donde se menciona un modelo con nombre en código “J833c”.

Este equipo incluiría un chip identificado como “H17C”, que correspondería a la tercera variante del Apple M5, preparada para comercializarse bajo la denominación Apple M5 Max.

La aparición de esta referencia en el propio software interno de Apple sugiere que ya se están realizando pruebas con el nuevo hardware, abriendo la puerta a su lanzamiento en un futuro próximo. La decisión de desarrollar un iMac con estas características representaría un cambio estratégico, devolviendo a la gama todo en uno una propuesta tecnológica pensada para tareas exigentes, además de revalorizar su papel histórico en sectores creativos y publicitarios.

Rumores de una pantalla más grande y arquitectura mejorada

Uno de los aspectos más esperados de este posible iMac Pro reside en su diseño renovado. El equipo incorporaría, de acuerdo a las previsiones, una pantalla más grande, presumiblemente con tecnología Mini-LED de 27 pulgadas y tasa de refresco de 120 Hz, la misma que se proyecta para el Apple Studio Display 2.

Este enfoque responde tanto a la demanda de espacio visual entre profesionales como a las nuevas posibilidades que abre el trabajo con contenidos gráficos avanzados.

Por otra parte, el salto al chip M5 Max implicaría la implementación de una arquitectura interna completamente rediseñada y un sistema de refrigeración de mayor capacidad, clave para mantener el rendimiento bajo cargas de trabajo intensivas.

El enfoque de Apple en estos componentes sugiere una orientación claramente profesional, distinguiéndose de las versiones domésticas actuales del iMac que integran pantallas de 24 pulgadas y el chip M4, más adaptadas al uso familiar o generalista.

Perspectivas para el iMac Pro

Si bien hasta ahora no existían filtraciones o rumores sólidos sobre un nuevo iMac enfocado a usuarios avanzados, esta aparición en el código interno de Apple revela un interés real por volver a captar la atención de profesionales con una solución todo en uno de alta gama.

La industria esperaba un movimiento de este tipo, considerando que productos como el Mac Studio o el MacBook Pro se han convertido en la referencia para tareas de alto rendimiento, mientras el iMac estándar quedó rezagado en aplicaciones profesionales.

La adopción del chip M5 Max situaría al futuro iMac Pro en la cima de la oferta todo en uno, aunque su precio estaría necesariamente por encima de los modelos convencionales, acorde a su público objetivo.

iMac Pro vs. Mac Studio: diferencias clave entre los equipos de Apple

El iMac Pro es un equipo todo en uno que integra la pantalla, el procesador y toda la electrónica en un solo dispositivo de diseño compacto. Su enfoque está en ofrecer una solución lista para usar que combina alto rendimiento con una pantalla de calidad profesional, lo que lo hace ideal para entornos creativos donde el espacio y la simplicidad son esenciales.

Por su parte, el Mac Studio funciona como una estación de trabajo modular. No incluye pantalla y está pensado para usuarios que desean elegir y combinar sus propios periféricos, como monitores, teclados y sistemas de audio profesionales. Esto brinda mayor flexibilidad en la actualización y personalización, orientándose a quienes buscan la máxima potencia y adaptabilidad en su entorno de trabajo.