Bob Esponja llega a Waze: cómo ajustar la voz y personalizar rutas con el personaje

Los usuarios pueden personalizar la voz de su Waze de forma muy sencilla. (Google)

La voz de Bob Esponja llega a Waze y ya está disponible en tono el mundo en inglés, francés, español y portugués. La iniciativa busca que el querido personaje animado de Nickelodeon acompañe a los usuarios durante sus trayectos, haciendo la experiencia de navegación en la aplicación más divertida y amigable.

Ahora, los conductores podrán recibir indicaciones y consejos en la voz inconfundible de Bob Esponja, añadiendo un toque de humor y entretenimiento a cada viaje.

Esta colaboración entre Bob Esponja y Waze se ha lanzado con motivo del próximo estreno de la película Bob Esponja: En Busca de los Pantalones Cuadrados.

La voz de Bob Esponja se encuentra disponible en varios idiomas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Cómo cambiar la voz de Waze

Para cambiar la voz de Waze es necesario seguir estos pasos:

Abrir la aplicación móvil de Waze. Ir a ‘Ajustes’. Dirigirse a ‘Voz y sonido’. Seleccionar ‘Voz de Waze’ y optar por la de Bob Esponja u otra a elección.

Qué voces están disponibles en Waze

Waze ofrece una amplia variedad de voces para personalizar la experiencia de navegación, entre las que destacan Bob Esponja, Roger Federer, Kehlani, Jonas Brothers e incluso Santa Claus.

Además, la aplicación incluye voces inspiradas en diferentes personajes y roles, como un analista de fútbol, una diva del pop, un profesor de gimnasia, un supervillano y una voz con lenguaje de oficina, entre otros.

Roger Federer es una de las voces más populares en Waze. REUTERS/Go Nakamura

Los usuarios también tienen la posibilidad de agregar y grabar sus propias voces para recibir indicaciones personalizadas durante sus recorridos.

Para qué sirve personalizar la voz de Waze

Personalizar la voz en Waze cumple varias funciones que mejoran tanto la experiencia de navegación como la interacción cotidiana con la aplicación. Esta característica permite a los usuarios adaptar las indicaciones de ruta a sus preferencias, haciendo los viajes más entretenidos, cercanos y únicos.

Por ejemplo, escuchar la voz de un personaje favorito, como Bob Esponja, puede transformar un trayecto rutinario en una experiencia divertida, ideal para aliviar el estrés del tráfico, especialmente en viajes largos o con niños a bordo.

Personalizar la voz también puede aumentar la motivación y el buen humor durante los desplazamientos, ya que es posible elegir voces de celebridades, personajes de cine o incluso grabar la propia voz o la de familiares y amigos.

Los Jonas Brothers incluso han colaborado con Waze. REUTERS/Mario Anzuoni

Esto permite recibir indicaciones más familiares y cálidas, dándole un toque personal al recorrido y facilitando la concentración al conducir.

Además, para personas con necesidades específicas, configurar una voz clara y conocida puede ayudar a comprender mejor las instrucciones y mejorar la seguridad vial.

Waze deja de ser compatible con algunos celulares

Waze dejará de ser compatible con algunos dispositivos como parte de una decisión técnica orientada a mejorar el rendimiento y la seguridad de la plataforma. La aplicación retirará el soporte para teléfonos y dispositivos que utilicen Android 9.0 Pie o versiones anteriores.

Con la próxima actualización, solo quienes cuenten con Android 10 o versiones más recientes podrán acceder a nuevas funciones, parches y mejoras.

Waze dejará de ser compatible con algunos celulares Android debido a una actualización técnica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por lo tanto, los usuarios que aún utilicen un teléfono o pantalla que no haya sido actualizado a Android 10 quedarán excluidos de futuras optimizaciones, aunque podrán seguir usando la aplicación en su estado actual.

Esta medida surge tras diversos reportes, y según 9to5Google, algunos usuarios ya han comenzado a recibir notificaciones en la versión beta de Waze indicando el fin de la compatibilidad con Android 9.

Estas advertencias aparecen como mensajes emergentes que, si bien permiten seguir utilizando la app por ahora, anticipan el cese de futuras actualizaciones automáticas y la eventual aparición de errores que no podrán corregirse sin acceso a versiones más modernas.

Al eliminar el soporte para versiones anteriores a Android 10, cualquier bug, vulnerabilidad de seguridad o problema de compatibilidad que surja en adelante no recibirá solución.