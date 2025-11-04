El libro que Bill Gates sugiere leer para fortalecer el carácter y tener una vida exitosa

Para muchos es un modelo a seguir por revolucionar la industria tecnológica con la masificación de la computadora personal y el software. (Foto: REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

El interés de Bill Gates por la lectura ha trascendido el ámbito personal para convertirse en una fuente de sugerencias influyentes, capaces de orientar a quienes buscan fortalecer su carácter y alcanzar una vida plena.

Entre las sugerencias más recientes del cofundador de Microsoft, destaca ‘The Road to Character’, obra de David Brooks, que Gates considera fundamental para quienes desean cultivar el coraje y la integridad como pilares del éxito.

De qué trata el libro que Bill Gates sugiere leer para fortalecer el carácter

El empresario, quien ha compartido sus impresiones sobre la obra en su blog Gates Notes, considera que el análisis de Brooks le permitió reflexionar sobre sus propias motivaciones y limitaciones desde una perspectiva novedosa.

La obra explora cómo la autodisciplina y el coraje contribuyen a la plenitud personal y profesional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sinopsis de Amazon describe el libro como una invitación a examinar los principios fundamentales que guían la vida de cada individuo, proponiendo que el desarrollo de un carácter sólido es clave para lograr una existencia más satisfactoria.

En palabras de la plataforma: “Brooks, que se inspira en algunos de los más grandes pensadores y líderes inspiradores del mundo, explora cómo, a través de la lucha interna y la conciencia de sus propias limitaciones, han construido un carácter interior fuerte”.

Asimismo, el autor analiza cómo figuras destacadas, como Frances Perkins, Dwight Eisenhower, Dorothy Day, A. Philip Randolph y Bayard Rustin, fortalecieron su carácter a través de la lucha interna, la autodisciplina y la autocontención.

Cómo esta obra puede estar relacionada con la personalidad humana

Gates destaca la importancia de equilibrar la ambición y la serenidad para alcanzar una vida llena de satisfacción. (Foto: REUTERS/Mike Segar)

El empresario destaca que el autor, columnista de The New York Times, plantea una dualidad en la personalidad humana a través de la metáfora de Adam I y Adam II. Según Brooks, Adam I representa la ambición y el deseo de crecimiento, mientras que Adam II encarna la búsqueda del bien y la serenidad.

Gates subraya que “los rasgos de Adam I son esenciales para impulsar la creatividad, la innovación, la toma de riesgos y la creación de empleo”, pero advierte que el equilibrio con Adam II resulta imprescindible para experimentar una satisfacción profunda en la vida.

El libro, que alcanzó el primer puesto en la lista de Bestsellers de The New York Times, explora cómo la construcción de cualidades como el coraje, la autodisciplina y la creatividad puede conducir a un éxito que trascienda lo material y se traduzca en bienestar emocional y personal.

El empresario comparte que su pasaje favorito del libro invita a reflexionar sobre cómo los talentos personales pueden satisfacer las necesidades del mundo. (Foto: YouTube Bill Gates)

Gates resalta que su pasaje favorito de la obra plantea la pregunta: “¿En qué medida mis talentos y mi profunda alegría satisfacen la profunda necesidad del mundo?”, una reflexión que, según él, invita a prestar atención a las necesidades de los demás y a escuchar la voz interior.

Qué otros libros Bill Gates sugiere leer alguna vez en la vida

Además de sugerir títulos que abordan temas como el poder de la mente, las relaciones interpersonales o el desarrollo profesional, Gates ha compartido su propia experiencia en el libro ‘Código Fuente. Mis inicios’ (Source Code: My Beginnings).

La autobiografía del filántropo relata varios momentos de su infancia y ascenso empresarial. (Fotocomposición Infobae)

En este volumen, el empresario relata los desafíos que enfrentó en su carrera, los riesgos asumidos para crecer y los momentos en los que el coraje resultó determinante, como cuando debió pronunciar su primer discurso público con apenas tres años de existencia de Microsoft.

Gates describe su obra autobiográfica como el fruto de un proceso de introspección sobre su trayectoria personal y profesional. “Código Fuente narra la primera etapa de mi vida, desde mi infancia en Seattle hasta los comienzos de Microsoft”.

Agrega: “Comparto cómo fue ser un niño precoz, a veces difícil, el inquieto hijo mediano de dos padres dedicados y ambiciosos que no siempre supieron qué hacer conmigo. Al escribir el libro, llegué a comprender mejor a las personas que me marcaron y las experiencias que condujeron a la creación de una empresa que cambiaría el mundo”.