Olvida Magis TV: así puedes ver televisión en vivo gratis y de forma legal

Alternativas legales a Magis TV: opciones seguras para ver televisión en vivo y bajo demanda - (Imagen ilustrativa Infobae).

La búsqueda de alternativas para ver televisión en vivo y contenido bajo demanda sin recurrir a métodos irregulares se ha convertido en una prioridad para muchos usuarios tras el bloqueo y reemplazo de Magis TV. Actualmente, existen soluciones legales y seguras que cubren tanto servicios gratuitos como plataformas con suscripción, cada una con sus propios beneficios y modalidades de acceso.

Flow una alternativa para el streaming

El primer puesto lo ocupa Flow, la plataforma desarrollada por Personal Flow —anteriormente conocida como Cablevisión/Fibertel— que opera principalmente en Argentina y Uruguay. Los clientes de Flow pueden acceder a una extensa oferta de canales en vivo, series, deportes y películas desde la aplicación oficial, ya sea en dispositivos móviles, tablets o smart TV.

El acceso no implica cargos adicionales cuando está incluido en el paquete de internet o cable, y basta con descargar la app y autenticar la cuenta mediante el usuario y la contraseña de Mi Personal Flow. De este modo, el usuario encuentra un punto de acceso unificado a contenido nacional, internacional y eventos deportivos, todo en un entorno de visualización autorizado.

Para quienes buscan una biblioteca bajo demanda, Netflix se mantiene como referente. El registro a la plataforma se realiza desde cualquier navegador o app oficial. Se ofrece un menú de planes que varía según la calidad de video, el número de pantallas y la presencia o ausencia de anuncios.

Cómo activar una cuenta de Netflix

Para iniciar, se requiere ingresar un correo electrónico, seleccionar una contraseña y elegir un método de pago.

El catálogo incluye series originales, estrenos cinematográficos y documentales, disponibles en múltiples dispositivos para una experiencia personalizada.

La integración de servicios combinados y estrenos propios en plataformas legales fortalece la propuesta para familias y fanáticos de grandes franquicias - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra alternativa relevante es Prime Video, integrada con la membresía Amazon Prime. Luego de registrarse o iniciar sesión en el sitio web correspondiente, el usuario accede a una amplia gama de películas, series y producciones exclusivas.

Prime Video permite comenzar con una prueba gratuita en algunos mercados, asociando el servicio a los beneficios de Amazon Prime, lo que facilita el acceso a plataformas de streaming y otros servicios en una sola suscripción.

En el ecosistema de contenido familiar y grandes franquicias, Disney+ ocupa un lugar destacado. El proceso de acceso implica descargar la aplicación, crear una cuenta, elegir el tipo de suscripción y registrar un método de pago.

Disney+ frecuentemente ofrece paquetes combinados (como Star+ o Combo+) ampliando la variedad de contenido para distintos públicos. Allí se encuentran series, películas, producciones de Marvel, Pixar, Star Wars y National Geographic en un catálogo que se renueva mensualmente.

La plataforma ofrece acceso abierto a miles de canales licenciados, eliminando pagos ocultos y garantizando la legalidad del contenido televisivo disponible en América Latina - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes prefieren opciones gratuitas y legales para acceder a canales en vivo encuentran en Roku TV una alternativa consolidada tras la caída de Magis TV. A diferencia de servicios de origen dudoso, Roku TV proporciona canales abiertos de televisión, deportes, noticias, producciones infantiles y películas mediante su plataforma, disponible tanto para Android como para iOS.

La plataforma ofrece una biblioteca de miles de canales debidamente licenciados, sin la necesidad de registrarse en suscripciones mensuales ni incurrir en pagos ocultos. Solo se requiere descargar la aplicación desde la tienda correspondiente, completar un breve registro y explorar toda la oferta disponible.

La diferencia entre Roku TV y los métodos que buscaban sortear las restricciones legales es que todos los canales y contenidos presentes en su plataforma cuentan con autorización y contratos de derechos que respaldan la transmisión. Así, el consumo no solo resulta seguro, también transparente y libre de preocupaciones legales.

La caída de Magis TV y el refuerzo de medidas para combatir la piratería digital han generado una creciente demanda por plataformas legítimas. En este escenario, Flow, Netflix, Prime Video, Disney+ y Roku TV lideran la oferta de servicios accesibles en América Latina, aportando soluciones tanto gratuitas como pagas para cada tipo de usuario.

Los expertos en tecnología coinciden en que el crecimiento de estas alternativas legales no solo protege los derechos de autor, también impulsa una mejor calidad de servicio, seguridad de los datos personales y variedad de contenidos actualizados.