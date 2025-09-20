Karol G vs. Selena: Spotify resalta cómo la colombiana sigue el legado de la cantante tex-mex

Karol G y Selena representan figuras clave de la música latinoamericana, vinculadas por los éxitos obtenidos a lo largo de sus trayectorias. (Fotocomposición: Infobae)

Karol G y Selena son dos referentes de la música latinoamericana, unidas por los logros alcanzados en sus respectivas carreras. Spotify destaca el legado de la cantante estadounidense de raíces mexicanas a través de la conexión con la artista colombiana.

La plataforma resalta que la música de ambas tiene un fuerte consumo en Estados Unidos, país que representa su segundo mayor mercado de oyentes, después de México.

A nivel global, Karol G es la artista femenina latina más escuchada en Spotify durante los últimos cinco años. Uno de sus mayores éxitos es ‘Mi ex tenía razón‘, canción incluida en su álbum ‘Mañana Será Bonito (Bichota Season)’ de 2023, que acumula más de 786 millones de reproducciones en la plataforma.

Este tema combina ritmos de cumbia con influencias norteñas y tex-mex, fusionados con pop latino.

En lo lírico, rinde homenaje a Selena Quintanilla, recordando clásicos como ‘Si una vez’ y ‘Como la flor‘, con una propuesta romántica que conecta el legado de la “Reina del Tex-Mex” con la nueva generación de oyentes.

Dos artistas que conquistaron el mundo anglo

Spotify destaca a Karol G y a Selena como dos artistas que lograron conquistar el mercado anglo.

En 1995, Selena se convirtió en la primera latina en colocar dos canciones de forma simultánea en el puesto #1 y #2 del ranking Hot Latin Songs. Años después, en 2022, Karol G repitió la hazaña con ‘MAMIII‘ y ‘Provenza‘.

Ese mismo año 1995, Selena también rompió récords de asistencia en el Astrodome de Houston, reuniendo a 66.994 personas en un solo concierto. Por su parte, en 2026, Karol G será la artista principal (headliner) en el festival Coachella, en California, que cada año convoca a más de 250.000 asistentes.

Cómo es el rendimiento de Karol G en Spotify

Karol G mantiene un rendimiento destacado en Spotify, consolidándose como una de las artistas latinas más escuchadas a nivel global. Actualmente, cuenta con 49.9 millones de oyentes mensuales, cifra que refleja su enorme alcance e impacto en la industria musical.

Dentro de su catálogo, varias canciones superan la barrera de los mil millones de reproducciones, entre ellas ‘Provenza‘, con más de 1.570 millones, y ‘Si Antes Te Hubiera Conocido‘, que alcanza más de 1.420 millones.

Otros temas como ‘Verano Rosa‘, ‘Coleccionando Heridas‘ y ‘Latina Foreva‘ también acumulan cientos de millones de streams, lo que muestra la consistencia de su éxito.

En la plataforma, Karol G no solo aparece con sus propias listas, como This Is Karol G o Radio de Karol G, sino que también está presente en múltiples playlists populares como Éxitos Colombia, Made in Colombia, Éxitos del Ayer y Hits Urbanos, lo que amplifica aún más su exposición y conecta su música con diversas audiencias.

Estos números y su presencia constante en playlists demuestran que Karol G no solo es un fenómeno del reguetón y la música urbana, sino también una figura clave en el panorama musical internacional, con un rendimiento que sigue en ascenso dentro de Spotify.

Cómo se escucha la música de Selena en Spotify

Selena sigue siendo una de las artistas latinas más escuchadas en Spotify, con un total de 9,360,057 oyentes mensuales.

Su música mantiene un gran impacto gracias a temas icónicos que han trascendido generaciones. Entre sus canciones más populares destacan ‘Amor Prohibido‘, con más de 400 millones de reproducciones, y ‘Como La Flor‘, que supera los 347 millones.

‘Si Una Vez‘ acumula cerca de 289 millones de escuchas, mientras que ‘El Chico Del Apartamento 512‘ y ‘No Me Queda Más‘ alcanzan 261 millones y 222 millones respectivamente.

Estas cifras reflejan cómo la obra de Selena sigue conectando con el público actual, manteniendo vigente su legado en la plataforma y demostrando que su influencia en la música latina es duradera y universal.