Día del Gamer: las cinco habilidades que entrenas sin darte cuenta al jugar videojuegos

Las habilidades que entrenas jugando videojuegos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lejos de ser un simple entretenimiento, diversas investigaciones han demostrado que los videojuegos, practicados de forma moderada, pueden fortalecer habilidades cognitivas, emocionales y sociales.

Un estudio de la Universidad de Osaka reveló que esta actividad está directamente relacionada con mejoras en la salud mental. Incluso, su impacto se extiende a públicos de mayor edad: una investigación publicada en Alzheimer’s Research & Therapy (2024) indicó que cerca del 29% de los gamers tienen más de 50 años y que jugar regularmente reduce el riesgo de demencia y favorece las funciones cognitivas.

En el marco del Día del Gamer, Bruno Albín, especialista en tecnología de ASUS, destacó cinco habilidades que los jugadores desarrollan mientras disfrutan de sus títulos favoritos.

Más de un sentido de tu cuerpo se activa cuando juegas videojuegos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Resolución de problemas y pensamiento crítico. Cada misión o nivel exige analizar situaciones y tomar decisiones rápidas. Juegos de estrategia como StarCraft o League of Legends son claros ejemplos de este desafío. Creatividad. Títulos como Minecraft o The Legend of Zelda impulsan la imaginación y enseñan a proponer soluciones innovadoras. Atención y memoria. La necesidad de procesar información en segundos fortalece la concentración y la capacidad de reacción. Comunicación, colaboración y liderazgo. En experiencias multijugador como Pokémon Unite, coordinar y liderar equipos es tan importante como obtener la victoria. Resiliencia y manejo emocional. Aprender a tolerar la frustración, sobreponerse a las derrotas y mantener la calma es una lección que trasciende la pantalla.

“El Día del Gamer es más que una fecha en el calendario, es una oportunidad para reconocer que cada partida es también un entrenamiento para la vida”, señaló Albín, resaltando que la estrategia, la colaboración y la resiliencia cultivadas en los videojuegos también resultan esenciales en proyectos personales y profesionales.

La comunicación en videojuegos multijugadores es importante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gran parte de la comunidad gamer está en los smartphones

La industria del gaming se consolida como uno de los sectores más dinámicos de la nueva economía, con un crecimiento sostenido en ingresos y en la cantidad de usuarios durante los últimos dos años. Una de las claves de esta expansión está en el papel de los smartphones. De acuerdo a nubia, el 81% de los jugadores prefiere usar los celulares como su principal dispositivo para conectarse y disfrutar de sus títulos favoritos, lo que ha impulsado la masificación del acceso al mundo gamer.

En el marco del Día del Gamer, la celebración no solo está dirigida a los millones de jugadores y fanáticos, sino también a quienes han convertido esta pasión en una profesión. Programadores, diseñadores, streamers y competidores de esports forman parte de una industria que no deja de crecer y que hoy es reconocida como un espacio de innovación, entretenimiento y oportunidades laborales a nivel global.

Los smartphones son los preferidos de los gamers. - (Imágen ilustrativa Infobae)

Las señales que indican que debes cambiar tu PC Gamer

El rendimiento de una computadora no es eterno y, con el paso del tiempo, los avances en software y videojuegos suelen poner a prueba sus componentes. Existen ciertas señales que pueden advertir cuándo ha llegado la hora de considerar una actualización o un cambio de equipo.

La primera es la caída de FPS en títulos recientes, que obliga a reducir la configuración gráfica al mínimo para mantener una tasa de cuadros jugable. También destacan los tiempos de carga prolongados, que hacen que iniciar el sistema o cargar mapas y texturas tome más de lo habitual.

Otra alerta es la dificultad para realizar multitarea: si abrir un navegador con varias pestañas mientras se juega ralentiza todo el sistema, es una señal clara de desgaste. A ello se suma un rendimiento inconsistente en tareas exigentes como streaming o edición de video, donde la PC puede quedarse corta al transmitir partidas o procesar clips.

Señales que envía una PC o laptop que indican que ya debes de cambiarlo.

Incluso las actualizaciones de drivers sin mejoras en el rendimiento sugieren que la limitación ya no está en el software, sino en el hardware. Finalmente, las temperaturas elevadas y el ruido excesivo reflejan que los componentes trabajan al límite de manera poco eficiente.

Si varios de estos síntomas aparecen al mismo tiempo, es probable que tu PC necesite una renovación para adaptarse a las demandas actuales y garantizar un uso fluido.