Bruce Lee y Jackie Chan, clásicos de kung fu, tendrán remakes con IA

La inteligencia artificial será clave para la restauración y remasterización de películas legendarias del cine de artes marciales, según lo anunciado por un consorcio de estudios chinos y la China Film Foundation en el marco del Festival Internacional de Cine de Shanghái. El proyecto, denominado Kung Fu Film Heritage, tiene como objetivo revitalizar cien filmes emblemáticos, entre ellos títulos como ‘Cinco dedos de furia’ y ‘The Drunken Master’, conocidos por el legado de figuras como Bruce Lee y Jackie Chan.

Las nuevas versiones utilizarán IA para mejorar calidad visual y sonora, manteniendo la esencia original que consolidó a estas producciones como referentes culturales.

Esta apuesta tecnológica surge en un momento de debate global sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector audiovisual. Diversos sindicatos y asociaciones de guionistas, actores y animadores han expresado su preocupación por el avance de la IA generativa, al considerar que pone en riesgo puestos de trabajo y desafía la autoría creativa en la industria cinematográfica.

El kung fu clásico resurge y la polémica también

Los estudios chinos han dado un paso decisivo hacia el futuro del cine al anunciar la ambiciosa iniciativa de rehacer, mediante inteligencia artificial, las legendarias películas de kung-fu protagonizadas por Bruce Lee, Jet Li, Jackie Chan y otros íconos del género.

El anuncio se realizó el 19 de junio durante el Festival Internacional de Cine de Shanghái, donde un grupo de estudios presentó el denominado “Proyecto de revitalización de 100 clásicos del cine de kung-fu mediante IA”.

El proyecto pone en el centro de la atención títulos emblemáticos que han marcado la historia del cine de artes marciales. Entre ellos, destaca ‘Fists of Fury’, la película de 1972 que consolidó a Bruce Lee como una leyenda internacional; ‘Drunken Master’, la cinta de 1978 que catapultó a Jackie Chan al estrellato; y ‘Once Upon a Time in China’, estrenada en 1991, que convirtió a Jet Li en un referente indiscutible del género.

La iniciativa no se limita a la simple restauración digital. Los estudios chinos han anunciado la reelaboración de la película de John Woo de 1986, A Better Tomorrow, con una estética cyberpunk, en lo que describen como “el primer largometraje animado del mundo producido íntegramente con IA”.

Zhang Pimin, representante de la China Film Foundation, subrayó durante el anuncio la importancia de aplicar la inteligencia artificial a estos “tesoros históricos estéticos”. Según sus palabras, el uso de IA permitirá transformar el aspecto de las películas para que “se ajuste al visionado cinematográfico contemporáneo”.

Zhang enfatizó que el proyecto no solo se orienta a la conservación del patrimonio, sino que constituye “una valiente exploración del desarrollo innovador del arte cinematográfico”.

Por su parte, Tian Ming, presidente de Shanghai Canxing Culture and Media, uno de los socios principales de la iniciativa, explicó que las nuevas versiones de los clásicos “rendirían homenaje a la obra original” y, al mismo tiempo, “remodelarían la estética visual”.

Ming también reveló que el proyecto cuenta con un fondo de 100 millones de yuanes (aproximadamente 13,9 millones de dólares) destinado a financiar la puesta en marcha de la iniciativa, lo que evidencia la magnitud y el compromiso económico detrás de este ambicioso plan.

Jackie Chan arrives at the premier of "Karate Kid: Legends" in New York City, U.S., May 27, 2025. REUTERS/David 'Dee' Delgado

En palabras de Tian Ming, el objetivo es claro: “Invitamos sinceramente a las principales empresas de animación con IA del mundo a iniciar conjuntamente una revolución cinematográfica que subvierta la tradición”.

El proyecto cuenta con el respaldo de otras entidades relevantes, como el Fondo Especial para el Desarrollo Urbano y Cinematográfico de la Fundación Cinematográfica China y Quantum Animation. La participación de estos socios refuerza la dimensión institucional y tecnológica de la iniciativa, y apunta a la creación de un ecosistema colaborativo en torno a la aplicación de IA en el cine.

La decisión de rehacer clásicos del kung-fu mediante inteligencia artificial se produce en un contexto de intenso debate sobre el papel de esta tecnología en las industrias creativas. La IA ha generado opiniones encontradas entre cineastas, artistas y el público. El reconocido director Tim Burton calificó el arte generado por IA como “muy inquietante”, reflejando la preocupación de algunos creadores ante la posibilidad de que la tecnología desplace la sensibilidad y el toque humano en la producción artística.

Un caso reciente que ilustra la controversia es el de Wizards of the Coast, empresa responsable de Magic: The Gathering, que se vio obligada a publicar una rectificación tras haber afirmado que no utilizaba IA en algunas ilustraciones, cuando en realidad sí lo hacía.

En contraste, otras voces dentro de la industria han defendido la adopción de la inteligencia artificial como una herramienta de innovación. En diciembre del año pasado, Zack Snyder, director de La Liga de la Justicia y Rebel Moon, expresó que los cineastas deben adoptar la inteligencia artificial en lugar de “quedarse al margen con las manos en los bolsillos”.

La percepción del público respecto al uso de IA en el cine y la televisión también ha sido objeto de análisis. A principios de 2024, responsables de Netflix afirmaron que al público “no le importa mucho” la tecnología utilizada para ofrecer programas de televisión y películas, incluida la IA. Esta declaración apunta a que, para muchos espectadores, la calidad de la experiencia audiovisual prima sobre los métodos empleados en la producción, lo que podría allanar el camino para una mayor integración de la inteligencia artificial en la industria del entretenimiento.