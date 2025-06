El mejor truco en Google Maps para saber dónde están los policías en la vía

Google Maps estrena nuevas funciones para sus usuarios. (Foto: Google)

Google Maps se ha consolidado como una de las aplicaciones más confiables para millones de usuarios que se desplazan diariamente por carretera. Ya sea en coche, en moto o a pie, la app proporciona rutas eficientes, evita atascos y sugiere alternativas para ahorrar tiempo.

Sin embargo, su última actualización añade una función muy esperada por los conductores: la posibilidad de ver, en tiempo real, la ubicación de controles policiales, radares de velocidad y congestiones de tráfico.

Esta funcionalidad, que ya estaba disponible parcialmente en algunas regiones, ha sido optimizada y ahora se implementa de forma más precisa en múltiples países, incluidos España y varias regiones de América Latina.

Google Maps ahora tiene más funciones. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El ajuste permite mejorar la seguridad y la planificación de rutas, sobre todo para quienes transitan a menudo por carreteras secundarias o zonas urbanas con alta presencia policial.

Una mejora para una conducción más informada

La novedad más destacada de esta actualización es la integración de datos en tiempo real que muestran los controles de policía y radares móviles o fijos en la ruta. Esta información, que proviene tanto de informes de usuarios como de fuentes oficiales, se combina con el análisis de tráfico en vivo para ofrecer una experiencia de navegación más completa.

Los usuarios pueden visualizar estos puntos en el mapa con íconos específicos: un coche de policía azul para los controles policiales, una cámara para los radares y líneas de colores (rojo, naranja, verde) que indican la densidad del tráfico.

Además, en algunos casos, la app notificará por voz la proximidad de un radar o control, lo que resulta útil para mantener la atención en la carretera sin necesidad de mirar la pantalla.

Desde Google Maps puedes ver el tráfico de tu ciudad. (Foto: Google)

Datos colaborativos para una mejor experiencia

Una de las claves del éxito de Google Maps radica en su sistema colaborativo. Esta función también se apoya en la contribución de los propios usuarios, que pueden reportar incidentes en tiempo real, como accidentes, vehículos detenidos, objetos en la vía o presencia policial.

Gracias a esta red de información compartida, los conductores tienen acceso a alertas más actualizadas, lo que ayuda a evitar sanciones, manejar con más precaución y elegir rutas más eficientes. Esta dinámica convierte a cada usuario en una fuente activa de datos, generando un entorno de conducción más inteligente y participativo.

Cómo activar esta función en Google Maps

Para aprovechar al máximo esta funcionalidad, es importante tener actualizada la aplicación a su última versión disponible. Una vez dentro de Google Maps, el sistema mostrará automáticamente los iconos en el mapa cuando haya eventos relevantes en tu ruta.

Google Maps logo. (Foto: Google)

Además, los usuarios pueden colaborar tocando el botón “+” que aparece durante la navegación activa. Desde ahí, es posible reportar radares, controles, accidentes, obras u otros inconvenientes viales. Google verifica la información mediante la coincidencia de varios reportes antes de mostrarla de forma definitiva en la aplicación.

Si no aparecen los controles o radares en tu región, es probable que aún no estén habilitados en ese territorio específico o que no haya reportes recientes. En este caso, se recomienda participar activamente y habilitar la opción de historial de ubicaciones para mejorar la precisión de los datos.

Un paso más hacia la conducción asistida

La integración de estas funciones en Google Maps acerca aún más la app al concepto de asistencia inteligente al conductor, un objetivo en el que muchas compañías tecnológicas están invirtiendo. Aunque todavía no se trata de un sistema de conducción autónoma, estas herramientas ayudan a tomar decisiones informadas, reducir riesgos en carretera y mejorar la fluidez del tráfico.

Google Maps busca rediseñar la conducción asistida. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Con estas novedades, Google Maps no solo se mantiene como la app de navegación más popular del mundo, sino que también refuerza su papel como un asistente de movilidad integral, capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de los conductores modernos. La seguridad, la eficiencia y la colaboración siguen siendo los pilares sobre los que Google construye el futuro de la movilidad inteligente.