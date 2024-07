Google se prepara para un acuerdo de $23 mil millones para Wiz a pesar del escrutinio antimonopolio

Google pagaría 23 mil millones de dólares por Wiz. (AP Foto/Jeff Chiu, Archivo)

Google, que se convirtió en una de las compañías más valiosas del mundo a través de su motor de búsqueda y otros servicios de internet para consumidores, está cerca de su mayor adquisición hasta la fecha para mejorar lo que puede ofrecer a los clientes empresariales.

Google está en conversaciones para comprar Wiz, una startup de ciberseguridad con sede en Nueva York, según tres personas con conocimiento de las discusiones, que no estaban autorizadas a hablar sobre ellas. Wiz fue valorada por última vez en $12 mil millones.

Las empresas han valorado el acuerdo en aproximadamente $23 mil millones, dijeron las personas, lo que lo convierte fácilmente en la adquisición más costosa de Google y casi el doble de lo que la compañía pagó por Motorola Mobility en 2012. Aunque parece probable que se llegue a un acuerdo, las personas dijeron que aún podría desmoronarse.

Google y Wiz no respondieron a las solicitudes de comentarios de New York Times. The Wall Street Journal informó anteriormente que las compañías estaban discutiendo un acuerdo.

Google estaría buscando ampliar su oferta de servicios y productos de ciberseguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Google ha avanzado en las negociaciones a pesar de la posibilidad de que los reguladores intenten bloquear el acuerdo. Pero la compañía podría estar dispuesta a luchar para seguir fortaleciendo su negocio de computación en la nube, que está rezagado con respecto a Amazon Web Services y Microsoft Azure.

Google fue demandada por el Departamento de Justicia en dos casos antimonopolio separados, uno apuntando a su motor de búsqueda ubicuo y otro buscando desmantelar su negocio de tecnología publicitaria digital. Se espera un veredicto en el caso de búsqueda este verano.

Los reguladores bajo el presidente Biden han sido duros contra las grandes adquisiciones de todos los gigantes tecnológicos y la consolidación corporativa en general. Bloquearon acuerdos como la adquisición de $2.18 mil millones de Penguin Random House por parte de Simon & Schuster y la adquisición de $3.8 mil millones de Spirit Airlines por parte de JetBlue.

Amazon abandonó su adquisición de $1.7 mil millones de iRobot tras el rechazo de los reguladores europeos y estadounidenses. Y la Comisión Federal de Comercio demandó sin éxito para bloquear la adquisición de Activision por parte de Microsoft.

Google no ha confirmado su intensión por la compra de Wiz. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Durante años, los ejecutivos de Google han sido cautelosos acerca de las grandes adquisiciones, enfocándose en ganar dinero con la publicidad en línea, pero la compañía también ha realizado costosas compras de plataformas como YouTube y sus unidades siguen generando tres cuartas partes de los ingresos de Google.

Wiz, que fue fundada en 2020 y tiene su sede en Nueva York, ha recaudado $1 mil millones y fue valorada en $10 mil millones el año pasado, dijo una persona con conocimiento del asunto. Se espera que Wiz genere $100 millones en ingresos anuales este año, dijeron dos personas familiarizadas con la compañía. Los inversores de Wiz incluyen a Sequoia y Horowitz Venture Partners, con sede en Silicon Valley.

Qué es Wiz

Wiz.io es una empresa de ciberseguridad fundada en 2020 que se especializa en proporcionar soluciones de seguridad para la infraestructura en la nube.

Wiz es una empresa de ciberseguridad fundada en 2020. (Wiz.io)

La plataforma de Wiz permite a las empresas identificar, priorizar y mitigar riesgos de seguridad en sus entornos de nube, como Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform (GCP).

Google adquirió a YouTube en 2006. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Qué empresas ha adquirido Google

Google ha adquirido numerosas empresas a lo largo de los años para expandir sus capacidades tecnológicas, mejorar sus servicios y entrar en nuevos mercados. Algunas de las adquisiciones más notables incluyen:

Android Inc. (2005) : Google compró la startup que desarrollaba el sistema operativo móvil Android, el cual se ha convertido en el sistema operativo más utilizado en el mundo.

YouTube (2006): Google adquirió la plataforma de videos por $1.65 mil millones, lo que ha sido una de sus compras más exitosas, convirtiendo a YouTube en el líder mundial de videos en línea.

Google adquirió a Waze en 2013. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

DoubleClick (2008) : Esta empresa de tecnología publicitaria fue adquirida por $3.1 mil millones, fortaleciendo la posición de Google en el mercado de la publicidad digital.

Motorola Mobility (2012): Google adquirió la división de dispositivos móviles de Motorola por $12.5 mil millones, principalmente para acceder a su portafolio de patentes.

Estas adquisiciones han permitido a Google diversificar sus servicios y productos, mantener su liderazgo en tecnología y publicidad, y expandirse en áreas emergentes como la inteligencia artificial, la salud y la domótica.