Excel crea esta función para los investigadores y científicos, la necesitaban hace años

Microsoft Excel se enteró de los problemas que enfretaban los científicos y presentaron una actualizacion. (foto: CardBiss)

Microsoft anunció una nueva función para Excel, la cual consiste en el control de los datos escritos en las hojas de cálculo para la comunidad científica que se enfoca en la exploración del gen humano.

Durante décadas de investigaciones, los científicos han descubierto un gran número de características en el gen humano, además por mucho tiempo tuvieron la libertad de asignarles nombres a su antojo, pero posteriormente, el Comité de Nomenclatura Genética (Hgnc) estableció un conjunto de reglas con el fin de simplificar la gestión de la información genética.

Debido a esto, los nombres de los genes son alfanuméricos, y tienen una versión completa y una más corta o abreviada.

Por ejemplo, “Membrane Associated Ring-CH-Type Finger 1″ es “MARCH1″. Este valor era uno de las problemáticas que aquejaba a los investigadores dado que Excel lo solía leer como una fecha, en concreto, como el primero de marzo; esto ocurría en plataformas que usaran el idioma inglés por defecto.

La organización encargadade la nomecatura de los genes es el Comité de Nomenclatura Genética (HGNC). (Nih)

No existía una manera efectiva de desactivar la función de conversión automática. La única opción era modificar el formato de las celdas de manera manual. No obstante, este enfoque planteaba problemas, ya que muchos científicos no realizaban este ajuste, lo que provocaba la inclusión de errores en sus trabajos, incluso en artículos científicos publicados en revistas especializadas.

De hecho, la revista científica Genome Biology de BMC, una de las publicaciones más prestigiosas en el campo de la investigación médica, realizó un artículo al respecto:

“Se sabe que el software de hoja de cálculo Microsoft Excel, cuando se utiliza con la configuración predeterminada, convierte nombres de genes en fechas y números de punto flotante. Un análisis programático de las principales revistas de genómica revela que aproximadamente una quinta parte de los artículos con listas de genes complementarias en Excel contienen conversiones erróneas de nombres de genes”, se lee en el apartado del abstracto del trabajado titulado “Los errores en los nombres de los genes están muy extendidos en la literatura científica”.

Los errores eran tan recurrentes que se realizaron artículos académicos al respecto. (Europa Press)

Frente a dicha situación, el Comité de Nomenclatura Genética, planteó algunas soluciones pero Microsoft presentó una actualización para evitar estos errores.

“Queríamos abordar la frustración de los clientes con Excel al convertir datos automáticamente a formatos específicos. Entonces, ahora le brindamos la posibilidad de cambiar el comportamiento predeterminado de Excel y deshabilitar tipos específicos de conversiones automáticas de datos según sea necesario”, explicó Chirag Fifadra, gerente de producto en el equipo de Excel.

Para probar y poner en marcha la nueva caracerística, los científicos o cualquier usuario, deben seguir estos pasos: Archivo > Opciones > Datos > Conversión automática de datos y luego eligir las conversiones que se desee desactivar.

Consejos y trucos

Los usuarios pueden habilitar o deshabilitar las siguientes opciones:

-Eliminar los ceros iniciales del texto numérico y convertirlo en un número.

-Truncar los datos numéricos a 15 dígitos de precisión y volverlos un número que pueda mostrarse en notación científica, si es necesario.

-Convertir los datos numéricos que rodean la letra “E” en un número mostrado en notación científica.

-Convertir una cadena continua de letras y números en una fecha.

La función está presente tanto en Windows como Mac. (Microsoft)

Además, cuando las personas seleccionen una casilla al cargar un archivo .csv o similar, serán notificados sobre cualquier conversión automática de números.

Excel muestra un mensaje de advertencia cuando detecta que al menos una de las conversiones automáticas de datos opcionales está habilitada y a punto de ocurrir al abrir un archivo .csv o .txt. El mensaje ofrece la posibilidad de abrir el archivo una vez sin convertir los datos.

La nueva función se puede probar en los siguientes escenarios, según informó Microsoft:

-Al escribir directamente en una celda.

-Cuando se copia y pega desde fuentes externas (por ejemplo, una página web).

-Al abrir un archivo .csv o .txt.

-Operaciones de búsqueda y reemplazo.

Esta función está disponible para todos los usuarios que ejecutan: Windows versión 2309 (compilación 16808.10000) o posterior y Mac versión 16.77 (compilación 23091003) o posterior.