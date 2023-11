Cincos consejos para triunfar en citas románticas dentro de la comunidad Lgtbiq+

Participants lift up rainbow-coloured fans to show solidarity with LGBTIQ refugees seeking safety in Malta, during a silent march to mark World Refugee Day, in Valletta, Malta, June 20, 2023. REUTERS/Darrin Zammit Lupi

En contraste con la mayoría de los países que llevan a cabo sus celebraciones del Orgullo en junio y julio, en Argentina, muchas de las marchas se efectúan en octubre y noviembre. El sábado 4 de noviembre se celebrará la 32ª Marcha del Orgullo en dicho país sudamericano.

El Mes del Orgullo es una ocasión para preservar los derechos y atender todas las necesidades de la comunidad. En el caso del dating, Bumble hizo una consulta directa para promover más la inclusión, fomentar la visualización de todas las personas sin importar su género o preferencia sexual y, sobre todo, analizar sus ideales en el tema de relaciones de pareja.

En los últimos dos años, la comunidad Lgtbiq+ está mucho más abierta a usar las app de citas ya que casi el 70% de sus miembros (71% bisexuales y 62% de otros grupos Lgtbiq+) señalaron haberlas usadas, de acuerdo con Bumble.

El Dr. Humberto Valle, doctor en psicología clínica, con más de trece años de experiencia en trastornos del estado de ánimo y relaciones de pareja, comparte algunos consejos prácticos para tener mayor éxito en el mundo del online dating.

Cada vez más personas de la comunidad Lgtbiq+ utilizan apps de citas. Europa Press/Contacto/Luis Soto

1. Expresar intenciones de manera clara

“Contrario a la frase popular ‘los opuestos se atraen’ la ciencia asegura que nos enamoramos de aquellos que se parecen a nosotros. Ser honesto acerca de quién sos y lo que queres, aumenta la probabilidad de encontrar personas compatibles con uno mismo, y esto es especialmente cierto para las personas que buscan conexiones del mismo sexo. Sea cual sea el tipo de relación que deseas, alguien está buscando lo mismo que vos”, aseguró Valle.

De acuerdo a datos de Bumble, durante el año pasado a nivel mundial, la insignia “Busco” (que especifica el tipo de relación deseada) fue la más utilizada por los usuarios de la aplicación.

En relación a esto, un estudio reciente de Bumble mostró que aproximadamente el 65% de los miembros de la comunidad Lgtbiq+ encuestados no creen que los seres humanos estén naturalmente inclinados a la monogamia. En contraste, más del 52% de los heterosexuales están de acuerdo con esta afirmación.

2. Amor propio

Según el mismo estudio, más del 65% de los entrevistados de la comunidad Lgtbiq+ expresaron la creencia de que la forma de sus cuerpos no es atractiva. Además, más del 45% de ellos no se sienten atractivos, y un porcentaje similar cree que la persona que encuentran atractiva no los elegiría.

Los estándares de belleza se encuentran dentro de la relaciones gays. (Imagen ilustrativa Infobae)

Esto contrasta con solo el 30% de la población heterosexual que, independientemente de estos estándares, se muestra dispuesta a buscar una relación.

“Anímate y demuestra tu interés en conocer a quien te gusta. ¿Cómo? A través de preguntas que animen a la otra persona a responder en lugar de simplemente hacer declaraciones. Hacer preguntas facilita la interacción y ayuda a mantener el interés estableciendo una conexión más auténtica”, recomendó el doctor en psicología clínica.

“Recuerda que las investigaciones demuestran que los usuarios califican mejor a los perfiles de personas que mantienen la conversación viva y constante, incluso sobre aquellos perfiles considerados como atractivos, pero con menor interacción”, señaló Valle.

Para promover conexiones basadas en la compatibilidad y fluidez de la conversación, Bumble presentó en abril su nueva experiencia Speed Dating: en donde las personas van a ciegas durante los primeros 3 minutos y así, se prioriza la personalidad y la química sobre las fotos.

La opción de Speed Dating permite que las personas primero interactúen a partir de conocimientos sobre la personalidad. (Getty Images)

Además, la aplicación anunció recientemente un avance en la integración de perfiles con Spotify a través de su función “Mejores Artistas”. Esto permite a los usuarios ver a qué artistas musicales tienen en común, lo que les permite descubrir si tienen gustos musicales compatibles.

3. Es primordial la salud sexual

Es importante que la persona se asegure de conversar y debatir de manera abierta con su posible pareja acerca de asuntos relacionados con la salud sexual, como la práctica de sexo seguro y la importancia de realizar pruebas de manera regular.

Valle sostuvo que “tener una conversación honesta y sin tabúes sobre estos temas es fundamental para garantizar la seguridad y el bienestar de ambos en una relación. El consentimiento y la comunicación clara son fundamentales para mantener una salud sexual positiva y satisfactoria”.

4. Destacar lo más interesante

Las personas no suelen leer textos extensos en los perfiles. “Una regla sencilla de seguir al crear tu perfil es utilizar el 70% del espacio para hablar sobre ti y el restante 30% para describir lo que buscas en una pareja”, señaló Valle.

Para la comunidad LGBTQ+ las apps de citas son primordiales para conocer personas. (Unsplash)

Según información proporcionada por Bumble, incorporar más de tres imágenes al perfil puede aumentar las posibilidades de lograr más conexiones en un 70%, mientras que completar satisfactoriamente el proceso de verificación de fotos en la aplicación puede resultar en un aumento de hasta el 82%.

En Bumble, los usuarios tienen la capacidad de seleccionar el género de las personas con las que les gustaría hacer match. Cuando se unen a la aplicación y eligen el modo de citas, son dirigidos a una pantalla donde se les pregunta con quiénes desearían salir. Ahora, tienen la opción de elegir entre hombres, mujeres, personas no binarias, una combinación de dos opciones o todas las anteriores dentro de la aplicación.

5. Cuidar la integridad física y mental

“Si ves que se convierte en algo aburrido o que afecta negativamente tu autoestima, tómate un descanso y prueba algo diferente. Disfruta del proceso y mantén una actitud positiva, ya que esto atraerá a personas con una mentalidad similar”, aconsejó el Dr. Humberto Valle.

Bumble ofrece a su comunidad la función “No Molestar” para aquellos momentos en los que necesitan un descanso. Al activar esta función, se conservan las conversaciones y conexiones actuales, pero ya no se es visible en las búsquedas hasta que se decida lo contrario.

Si en algún momento los usuarios se incomodan, tienen la opción de eliminar la conexión en Bumble. REUTERS/Jillian Kitchener

También se brinda la opción de dejar un mensaje a los contactos para informarles que se está tomando un descanso temporal. Otra alternativa es el “Modo Incógnito”, que mantiene el perfil de usuario privado y solo visible para aquellas personas a las que se ha indicado que les gusta deslizando hacia la derecha.

Si en algún momento una persona se siente vulnerable, está en una situación de peligro o tiene incertidumbres acerca de la identidad de un match, se debe asegurar de emplear las funciones de seguridad de Bumble, como la verificación de fotos, además de aprender sobre cómo eliminar una conexión, así como bloquear y reportar de manera sencilla desde la aplicación.