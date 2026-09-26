Crimen y Justicia

Dos menores fueron atacados por perros en Tucumán: una nena de 2 años quedó en terapia intensiva

Los ataques se produjeron con pocas horas de diferencia en San Miguel de Tucumán. La niña requirió una operación y un adolescente de 13 sufrió una lesión en la pierna derecha

Un pitbull de pelaje gris y blanco corre con determinación sobre el césped verde hacia la parte inferior de la pierna y el pie de una persona.
Un pitbull atacó a una niña de 2 años y le mordió la cara (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una niña de 2 años fue atacada por un perro pitbull de su familia y permanece internada en terapia intensiva en el Hospital del Niño Jesus, en San Miguel de Tucumán.

El episodio ocurrió durante la tarde del jueves en una vivienda de la calle Bernabé Aráoz. La menor estaba al cuidado de su abuela cuando llegó una tía al domicilio. En el patio se encontraba Bruno, el animal de la familia, y la niña se habría acercado hasta el lugar donde estaba el perro.

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En un descuido de pocos minutos la menor tocó al animal, que reaccionó y la mordió en la cara. Familiares lograron apartarla y buscaron ayuda de inmediato para trasladarla a un centro de salud.

La niña fue atendida inicialmente de urgencia y, por la gravedad de las lesiones, quedó internada en el hospital pediátrico. El cuadro incluye heridas en el rostro, fracturas en los maxilares superior e inferior y una lesión que compromete su ojo izquierdo. La evolución de esa lesión todavía no podía determinarse debido al proceso inflamatorio.

La directora del Hospital del Niño Jesús, Inés Gramajo, explicó que la niña fue intubada apenas ingresó al establecimiento. Luego de los primeros estudios, fue derivada a terapia intensiva para recibir atención especializada.

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La paciente permanece internada en el Hospital del Niño Jesús, donde es asistida por un equipo interdisciplinario
La paciente permanece internada en el Hospital del Niño Jesús, donde es asistida por un equipo interdisciplinario

La intervención inicial estuvo a cargo de profesionales de cirugía general, cirugía plástica y cirugía maxilofacial. “Es una paciente grave”, sostuvo Gramajo.

El caso permanece bajo seguimiento de un grupo interdisciplinario integrado por pediatras, oftalmólogos y especialistas en cirugía maxilofacial. La prioridad, de acuerdo con la información hospitalaria, es controlar las heridas, prevenir infecciones y sostener la recuperación clínica de la niña.

Durante la misma jornada en San Miguel de Tucumán, un adolescente de 13 años fue mordido por un perro en el barrio El Ángel. La víctima fue identificada como C.P.D. y fue agredido cerca de las 19 en inmediaciones de su casa.

Como consecuencia del ataque, sufrió una herida cortante en la pierna derecha. Recibió atención médica y su caso no presentó gravedad.

Ambos hechos ocurrieron con pocas horas de diferencia y volvieron a poner el foco en la supervisión de niños frente a animales de gran porte. Gramajo pidió a las familias extremar las precauciones en esos contextos, al advertir que los chicos pequeños no siempre pueden identificar situaciones de riesgo durante el contacto con una mascota.

El proyecto nacional para perros potencialmente peligrosos

La Cámara de Diputados debate un proyecto de ley nacional orientado a reforzar los controles sobre la tenencia responsable de perros potencialmente peligrosos. La iniciativa es impulsada por la diputada Alejandra Torres y plantea modificaciones penales y administrativas para los propietarios que incumplan medidas de prevención.

Un perro atigrado con bozal metálico y arnés camina por un sendero de parque mientras una persona sostiene su correa.
Un proyecto de ley nacional propone intervenir ante perros de gran porte que circulen sin bozal o sueltos en la vía pública (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propuesta incorpora la figura del “peligro abstracto”, que habilitaría la intervención de fuerzas de seguridad o autoridades municipales cuando un perro de gran porte circule suelto o sin bozal, incluso si no atacó a una persona. El texto también prevé sanciones ante lesiones u homicidios culposos vinculados con la tenencia irresponsable de animales.

Entre los requisitos contemplados se encuentran un seguro obligatorio de responsabilidad civil, la identificación de los perros y un registro de licencias para tenedores, con evaluación psicotécnica previa.

Según explicó Torres, el objetivo no es prohibir razas como los pitbulls o los dogos, sino establecer obligaciones y responsabilidades para quienes los tienen a su cargo. “Un vecino podrá llamar a las autoridades para poner en resguardo al perro y sancionar al propietario por el solo hecho de exponer a terceros a un riesgo innecesario”, afirmó la legisladora.

La eventual aplicación de esa norma requeriría la adhesión de provincias y municipios, que tendrían a cargo las tareas de fiscalización y control.

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