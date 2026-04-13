Jorge Castillo, el “Rey de la Salada”, habló luego de su liberación: “En la Argentina es todo un quilombo, todo una mentira”

La Cámara Federal de La Plata dictó la falta de mérito para Jorge Castillo en la causa por lavado de activos. En una entrevista exclusiva con Infobae en Vivo, habló sobre su detención y el funcionamiento de la feria

En una entrevista con Infobae a las Nueve, Jorge Castillo celebró su liberación luego de casi un año detenido y denunció irregularidades en el proceso judicial que lo mantuvo privado de su libertad

Durante una charla con el equipo de Infobae a las Nueve, integrado por Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet, Castillo se refirió a la decisión de la Sala III de la Cámara Federal de La Plata, que le dictó la falta de mérito. “No hay un análisis fundado acerca de la existencia de alguna maniobra que permita demostrar, al menos en este estado embrionario del proceso, un supuesto de lavado de activos, siquiera iniciariamente”, señalaron los jueces en el fallo que también benefició a otros dieciocho imputados, entre ellos su hijo y los hijos de su socio histórico.

En este punto, Castillo cuestionó con dureza el funcionamiento de la justicia argentina tras recuperar la libertad: “Acá estamos en la Argentina, un país que no tiene ley. Entonces, al no tener ley, no hay justicia y es todo un quilombo, es todo una mentira”. Luego subrayó: “La ley dice que usted es inocente hasta que se demuestre lo culpable. Lo contrario”. Y remarcó que en su caso se revertió ese principio básico del derecho: “Yo soy culpable y yo tengo que demostrar que soy inocente”.

Según el empresario, su situación judicial estuvo marcada por irregularidades: “Me secuestraron un montón de vehículos, camiones que laburo, combi que muevo gente a sobra. Todo con procedencia de fondo”. E insistió en que las acusaciones en su contra fueron infundadas y atribuyó su detención a una trama de “arreglos, coimas, robos y atropellos”.

El empresario vinculó su persecución judicial a intereses políticos y denunció: “Me ponen en una asociación ilícita con administradores de Punta Mogotes. En el 17 me sacan por una jugada de los abogados de Punta Mogotes, Fiacchi y Terrarosa. Arreglan con (Cristian) Ritondo, Ritondo me pide la calle de la Salada en el 17”. También relató cómo, según él, se pretendía que cediera el control de la vía pública y aseguró: “Yo no soy patrón de estancia. Si usted me dice que hay algo que está dentro del predio Punta Mogote que está mal, me hago cargo porque en ese momento era administrador, pero en la calle estaban las bandas”.

Feria La Salada

La Salada: negocios, polémicas y el rol de Castillo

Castillo negó ser el dueño absoluto de la feria: “No soy el dueño de la Salada. Eso son cosas que dijo la (Ximena) ‘Negra’ Capristo un día que vino cuando en Animales Sueltos de Alejandro la mandaba a las chicas, se ponían y desfilaban con la ropa de la Salada. Ahí me queda el rey de la Salada. Eso no es un reinado. Ahí somos miles de emprendedores, miles de inversores que hemos comprado tierra, hemos comprado cosas para hacer lo que hicimos y hoy tenemos el centro comercial más grande, yo creo que del mundo”.

A su vez, admitió la existencia de mercadería ilegal, pero responsabilizó tanto a vendedores como a compradores: “Que hay ropa trucha, estoy de acuerdo, pero hay una connivencia entre el que vende y el que compra. Nosotros ponemos carteles que dicen ‘No compre réplica. Si usted no compra, no hay quien venda’. Lo mío es inmobiliario, el negocio. Yo tengo locales que los alquilo. Yo no compro ni vendo”. Y enfatizó: “No tengo poder de policía. Yo puedo denunciar, pero no puedo controlar a cada uno”.

Frente a la pregunta sobre la responsabilidad de alquilar locales donde se venden productos ilegales, respondió: “¿Y yo quién soy? Yo soy zapatero”, y comparó su situación con la de un propietario que alquila un departamento sin saber si el inquilino comete ilícitos. y agregó: “En La Salada somos miles los dueños. Yo soy el que pelea, el que defiende la actividad porque es legítima”.

Castillo destacó el rol social de La Salada en el conurbano bonaerense: “Es una economía crucial. Lamentablemente, te guste o no, es una economía que funciona para un montón de personas y genera muchísimos puestos de trabajo”. Sobre su propia estructura, afirmó: “En la feria de Mendoza, la feria de la Salada, las galerías de la Salada, las galerías de Flores, tengo como ciento cincuenta empleados”.

Política, armas y la vida tras las rejas

Consultado sobre su relación con la política, Castillo se definió: “En primera medida, yo soy radical. Segunda medida, no tengo relación con el partido porque son todos unos baja cierre de bragueta”. También apuntó que “cuando más plata se ha ganado fue con los gobiernos de Néstor y de Cristina”, aunque aclaró: “Yo no soy ni cristinista, yo soy radical, de cuna radical y sigo creyendo en el radicalismo con sus ideas”.

Luego, el empresario negó cualquier vínculo con compra de jugadores de fútbol para el Club Atlético Independiente y reiteró: “Todo se puede decir acá, todo es fácil acá”. Sobre su detención, sostuvo: “Yo nunca estuve preso, yo estuve secuestrado. Yo dibujaba dentro de la tumba del penal, en Marcos Paz. Jamás estuve secuestrado mentalmente, sí físicamente, pero mentalmente siempre estuve en la calle cuidando a mis hijos, cuidando a mi familia y generando laburo”.

Frente a las preguntas sobre sus bienes y armas, Castillo aseguró: “Lo que tengo, lo tengo como corresponde. Trabajo desde los ocho años yo”. Y detalló que en 2017 tenía portación de arma “con todo como marca la ley”, pero que luego no pudo renovar el permiso. “Me gustan las armas, me gusta pescar, me gusta cazar”, expresó, y subrayó que todo lo referido a sus armas estaba en regla.

Antes de finalizar, Castillo rechazó la idea de ser socio de Enrique ‘Quique’ Antequera: “No soy socio de Antequera. Antequera es un administrador de Urcupiña, como yo era administrador de Punta Mogote. Yo tengo mis cosas, tengo galería en Flores, la más grande. Tengo galería en la Salada, tengo puestos dentro de Punta Mogote. Estoy haciendo una en Rosario, estoy haciendo una en Corrientes, al lado de Brasil y armando un polo textil en Santiago del Estero. Todo eso soy yo, todo con marca”.

Jorge Castillo, empresario y "Rey de la Salada"

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich.

Actualidad, charlas y protagonistas, en vivo. Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.