Crimen y Justicia

Juicio a Felipe Pettinato: para la defensa, la causa de muerte de su neurólogo está en duda

La sexta audiencia del proceso se lleva adelante en el Tribunal N°14. La querella de la familia de la víctima pidió 15 años de prisión. El fiscal acusador considera el caso un accidente

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Felipe Pettinato en los momentos previos al alegato de su defensa
Felipe Pettinato en los momentos previos al alegato de su defensa

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo continúa hoy lunes en su sexta audiencia. Tras los alegatos de la querella y la fiscalía ante el Tribunal N°14, es el turno de la defensa del acusado, a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini.

La expectativa en la sala digital es notable de cara a diversos factores. La querella -encabezada por Delia Muzio, la madre de Melchor Rodrigo, el médico que falleció en el incendio ocurrido en el departamento de Pettinato en Belgrano el 16 de mayo de 2022- pidió que el imitador de Michael Jackson sea condenado a 15 años de cárcel por el delito de estrago doloso seguido de muerte. Para la familia de Rodrigo, Pettinato inició el fuego por propia decisión y “no hizo nada” para salvarlo.

La semana pasada, el fiscal de juicio Fernando Klappenbach -en una clara diferencia con la acusación original de su colega Martín Mainardi, investigador del caso- le dio el beneficio de la duda a Pettinato y pidió que sea condenado a cuatro años y siete meses de cárcel.

En su alegato, Klappenbach consideró la posibilidad de que el acusado haya intentado asistir a Rodrigo. El fuego, consideró, podría haber comenzado por accidente. Pettinato nunca declaró en toda la causa, tanto en la instrucción como hasta ahora en la etapa de juicio. Sin embargo, habló con una psiquiatra de la clínica Zabala horas después. Allí, aseguró que el incendio comenzó cuando intentó encender un cigarrillo con un encendedor tipo Zippo, que nunca fue encontrado por los peritos en la escena.

La defensa, hasta ahora, no realizó ningún planteo en las seis audiencias del juicio. Frontini, por su parte, ya representó a Pettinato en su condena previa, cuando el Juzgado N°9 de San Isidro le dio nueve meses de prisión en suspenso por el abuso sexual simple de una menor, un dato que fue tomado en cuenta por el fiscal Klappenbach para pedir su pena.

Luego, en una fecha a definir, vendrán las últimas palabras de Pettinato -si es que decide darlas- y el veredicto del Tribunal.

Melchor Rodrigo
Melchor Rodrigo, la víctima

En pocas líneas:

12:51 hsHoy

Las dudas sobre el incendio y la causa de muerte

Frontini apuntó que la causa de la muerte está en duda. La querella y la fiscalía establecieron que invocó un informe suplementario de la autopsia, que estableció la posibilidad de que una depresión provocada por los psicofármacos que Rodrigo había consumido podrían haberle provocado una depresión del sistema nervioso central, que, combinado al humo y las llamas “en las etapas iniciales al incendio”.

Este resultado, aseveró Frontini, “relativiza” el resultado de la autopsia y la lleva a un “estado de incertidumbre”. “No existe certeza científica de que Melchor falleció exclusivamente por el incendio”, continuó. Frontini, también, puso en duda la causa del inicio del incendio. La pericia de Bomberos estableció que fue iniciado por una “llama libre”, proveniente de un encendedor, fósforos, o papel, y que no fue producto de un accidente eléctrico. “Hay seis posibles causas”, aseveró Frontini: “No hay un solo elemento que permita establecer que el inicio del incendio esté en cabeza de Felipe”.

La querella había planteado que Pettinato no ayudó a Rodrigo de forma efectiva. “El pedido de ayuda existió. No se trató de un acting, no se rajó”, siguió el abogado: “No lo digo yo. Lo dijeron los testigos”.

Felipe Pettinato en la audiencia del lunes 6 de abril
Felipe Pettinato en la audiencia del lunes 6 de abril
12:35 hsHoy

“Su culpa no fue probada en el juicio”

Al comenzar, Norberto Frontini aseguró que refutaría los alegatos de la querella y la defensa. También, que plantearía, al final de su monólogo, la “solución adecuada” para el caso.

Aseveró que “Felipe es inocente” y que “su culpa no fue probada en el juicio”. Refutó el dolo de Pettinato, que haya actuado con intención, y apoyó -en parte- el planteo del accidente realizado por Klappenbach. “No logró convertirse el juicio en un escenario de certeza”, siguió Frontini.

Con respecto a la querella, “forzaron análisis y realizaron valoraciones sesgadas de la prueba”. “Nunca fueron más allá del plano de lo meramente conjetural... Lo que se generó es un escenario de incertidumbre”, continuó el defensor: “El dolo no puede construirse sobre conjeturas... En el derecho penal, las conjeturas no alcanzan para establecer la tipicidad”.

Norberto Frontini, abogado de Felipe Pettinato
Norberto Frontini, abogado de Felipe Pettinato

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