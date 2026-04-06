Juicio a Felipe Pettinato: para la defensa, la causa de muerte de su neurólogo está en duda

Felipe Pettinato en los momentos previos al alegato de su defensa

El juicio a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo continúa hoy lunes en su sexta audiencia. Tras los alegatos de la querella y la fiscalía ante el Tribunal N°14, es el turno de la defensa del acusado, a cargo de los abogados Lucio Simonetto y Norberto Frontini.

La expectativa en la sala digital es notable de cara a diversos factores. La querella -encabezada por Delia Muzio, la madre de Melchor Rodrigo, el médico que falleció en el incendio ocurrido en el departamento de Pettinato en Belgrano el 16 de mayo de 2022- pidió que el imitador de Michael Jackson sea condenado a 15 años de cárcel por el delito de estrago doloso seguido de muerte. Para la familia de Rodrigo, Pettinato inició el fuego por propia decisión y “no hizo nada” para salvarlo.

La semana pasada, el fiscal de juicio Fernando Klappenbach -en una clara diferencia con la acusación original de su colega Martín Mainardi, investigador del caso- le dio el beneficio de la duda a Pettinato y pidió que sea condenado a cuatro años y siete meses de cárcel.

En su alegato, Klappenbach consideró la posibilidad de que el acusado haya intentado asistir a Rodrigo. El fuego, consideró, podría haber comenzado por accidente. Pettinato nunca declaró en toda la causa, tanto en la instrucción como hasta ahora en la etapa de juicio. Sin embargo, habló con una psiquiatra de la clínica Zabala horas después. Allí, aseguró que el incendio comenzó cuando intentó encender un cigarrillo con un encendedor tipo Zippo, que nunca fue encontrado por los peritos en la escena.

La defensa, hasta ahora, no realizó ningún planteo en las seis audiencias del juicio. Frontini, por su parte, ya representó a Pettinato en su condena previa, cuando el Juzgado N°9 de San Isidro le dio nueve meses de prisión en suspenso por el abuso sexual simple de una menor, un dato que fue tomado en cuenta por el fiscal Klappenbach para pedir su pena.

Luego, en una fecha a definir, vendrán las últimas palabras de Pettinato -si es que decide darlas- y el veredicto del Tribunal.