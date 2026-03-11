Qué pasó en la clínica de Belgrano donde murió un paciente que fue a colocarse un implante dental

Berlini tenía 64 años

Miguel Ángel Berlini fue a una clínica del barrio porteño de Belgrano para colocarse implantes dentales. Pero lo que debía ser un procedimiento para mejorar su sonrisa derivó en un paro cardiorrespiratorio y la muerte del paciente. Ahora, la Justicia investiga un posible caso de mala praxis.

El fallecimiento de Berlini se produjo el 19 de noviembre. El hombre, de 64 años y vecino de Villa Adelina, acudió a la Clínica Robles de Virrey del Pino al 2530 para ser atendido por un cirujano plástico y otro maxilofacial.

“No puedo asegurar lo que pasó, pero entró en paro”, comenzó relatando Sebastián Busso, abogado penalista y perito médico forense, en diálogo con Infobae. El letrado se sumó a la querella la semana pasada y apunta a demostrar que se trató de un caso de negligencia grave.

La investigación se encuentra en etapa de instrucción y está a cargo de la fiscal Laura Belloqui. El expediente tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53.

En tanto, los imputados son dos: José Miguel Galiano, médico cirujano, y Marcelo Fernando Robles, cirujano plástico y dueño de la clínica que lleva su apellido. Ambos están acusados de homicidio culposo, aunque en el expediente no consta que se les haya suspendido la matrícula profesional, según indicó Busso.

La víctima había acudido a la clínica a hacerse un implante dental.

Cómo murió Berlini

Respecto de las presuntas pruebas de negligencia grave, el abogado explicó que son varios los puntos que, a su entender, comprometen a los profesionales. El primero, según indicó, fue haber realizado la cirugía sin la presencia de un anestesiólogo, ya que los médicos intervinientes no estarían capacitados para manejar la vía aérea de un paciente, especialmente si se trata de un caso complejo.

Además, confirmó que la familia del paciente sí había abonado la intervención del especialista. Busso habló de una “culpa temeraria”.

Ahora bien, durante el procedimiento se produjo una complicación cuyo origen aún no está claro. “Debieron intubarlo para salvarle la vida y no pudieron hacerlo. Y, encima, le generaron lesiones que provocaron su muerte”, aseguró.

En esa línea, la autopsia señala que los médicos intentaron intubarlo en reiteradas ocasiones. El daño fue tal que la víctima presentaba una lesión traumática esofágica de más de cinco centímetros: “Lo han intubado mal. Le pusieron en el estómago a través del esófago, y eso fue generando infiltración aérea en los tejidos”.

Otro punto importante para la querella es que lo ocurrido durante el procedimiento está rodeado de dudas. La cirugía comenzó a las 8; a las 12 le informaron a Alejandra -la hermana- que estaban suturando y hasta las 17 no tuvo noticias. Luego les dijeron que había fallecido.

Hay dos médicos acusados por la muerte de Berlini

Desde su ingreso a la querella, Busso pidió que se designe un perito anestesiólogo. En caso de ser hallados culpables, los dos médicos enfrentan una pena de entre 1 y 5 años de prisión, más una inhabilitación de hasta 10.

Tiempo atrás, la hermana de Berlini había asegurado ante los medios: “Mi hermano vino a buscar acá una sonrisa y encontró la muerte en esta clínica con estos dos médicos o carniceros, o como quieran llamarles”.

La víctima

En vida, Berlini sostenía una rutina atravesada por el trabajo, su familia y la naturaleza. Dedicó gran parte de su carrera profesional a la pastelería, pero, en los años más recientes, alternaba su oficio con la conducción en una aplicación de viajes.

Por fuera de lo laboral, sus momentos libres los pasaba junto a sus hijas y solía viajar de vacaciones por distintos rincones del país. Demostraba un especial encanto por la Patagonia, región a la que consideraba un refugio de paz y naturaleza.

Su perfil en redes sociales funcionaba como álbum familiar: fotos, anécdotas y palabras dedicadas a sus dos hijas. Con frecuencia, exhibía los paisajes del sur argentino que le gustaba recorrer.