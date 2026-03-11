Crimen y Justicia

Qué pasó en la clínica de Belgrano donde murió un paciente que fue a colocarse un implante dental

Miguel Ángel Berlini sufrió un paro cardiorrespiratorio durante el procedimiento. Su familia denuncia una grave negligencia médica. Las claves del caso, punto por punto

Guardar
Berlini tenía 64 años
Berlini tenía 64 años

Miguel Ángel Berlini fue a una clínica del barrio porteño de Belgrano para colocarse implantes dentales. Pero lo que debía ser un procedimiento para mejorar su sonrisa derivó en un paro cardiorrespiratorio y la muerte del paciente. Ahora, la Justicia investiga un posible caso de mala praxis.

El fallecimiento de Berlini se produjo el 19 de noviembre. El hombre, de 64 años y vecino de Villa Adelina, acudió a la Clínica Robles de Virrey del Pino al 2530 para ser atendido por un cirujano plástico y otro maxilofacial.

“No puedo asegurar lo que pasó, pero entró en paro”, comenzó relatando Sebastián Busso, abogado penalista y perito médico forense, en diálogo con Infobae. El letrado se sumó a la querella la semana pasada y apunta a demostrar que se trató de un caso de negligencia grave.

La investigación se encuentra en etapa de instrucción y está a cargo de la fiscal Laura Belloqui. El expediente tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°53.

En tanto, los imputados son dos: José Miguel Galiano, médico cirujano, y Marcelo Fernando Robles, cirujano plástico y dueño de la clínica que lleva su apellido. Ambos están acusados de homicidio culposo, aunque en el expediente no consta que se les haya suspendido la matrícula profesional, según indicó Busso.

La víctima había acudido a
La víctima había acudido a la clínica a hacerse un implante dental.

Cómo murió Berlini

Respecto de las presuntas pruebas de negligencia grave, el abogado explicó que son varios los puntos que, a su entender, comprometen a los profesionales. El primero, según indicó, fue haber realizado la cirugía sin la presencia de un anestesiólogo, ya que los médicos intervinientes no estarían capacitados para manejar la vía aérea de un paciente, especialmente si se trata de un caso complejo.

Además, confirmó que la familia del paciente sí había abonado la intervención del especialista. Busso habló de una “culpa temeraria”.

Ahora bien, durante el procedimiento se produjo una complicación cuyo origen aún no está claro. “Debieron intubarlo para salvarle la vida y no pudieron hacerlo. Y, encima, le generaron lesiones que provocaron su muerte”, aseguró.

En esa línea, la autopsia señala que los médicos intentaron intubarlo en reiteradas ocasiones. El daño fue tal que la víctima presentaba una lesión traumática esofágica de más de cinco centímetros: “Lo han intubado mal. Le pusieron en el estómago a través del esófago, y eso fue generando infiltración aérea en los tejidos”.

Otro punto importante para la querella es que lo ocurrido durante el procedimiento está rodeado de dudas. La cirugía comenzó a las 8; a las 12 le informaron a Alejandra -la hermana- que estaban suturando y hasta las 17 no tuvo noticias. Luego les dijeron que había fallecido.

Hay dos médicos acusados por
Hay dos médicos acusados por la muerte de Berlini

Desde su ingreso a la querella, Busso pidió que se designe un perito anestesiólogo. En caso de ser hallados culpables, los dos médicos enfrentan una pena de entre 1 y 5 años de prisión, más una inhabilitación de hasta 10.

Tiempo atrás, la hermana de Berlini había asegurado ante los medios: “Mi hermano vino a buscar acá una sonrisa y encontró la muerte en esta clínica con estos dos médicos o carniceros, o como quieran llamarles”.

La víctima

En vida, Berlini sostenía una rutina atravesada por el trabajo, su familia y la naturaleza. Dedicó gran parte de su carrera profesional a la pastelería, pero, en los años más recientes, alternaba su oficio con la conducción en una aplicación de viajes.

Por fuera de lo laboral, sus momentos libres los pasaba junto a sus hijas y solía viajar de vacaciones por distintos rincones del país. Demostraba un especial encanto por la Patagonia, región a la que consideraba un refugio de paz y naturaleza.

Su perfil en redes sociales funcionaba como álbum familiar: fotos, anécdotas y palabras dedicadas a sus dos hijas. Con frecuencia, exhibía los paisajes del sur argentino que le gustaba recorrer.

Temas Relacionados

Mala praxisMiguel Ángel BerliniBelgranoÚltimas NoticiasHomicidio culposoImplante dental

Últimas Noticias

Una mujer trans alcoholizada atropelló a una inspectora de la Policía de la Ciudad en los Bosques de Palermo y huyó

La agresora fue detenida tras una intensa persecución, luego de que chocara de atrás a un patrullero. Fue imputada por lesiones y resistencia a la autoridad

Una mujer trans alcoholizada atropelló

“Tirale en la cabeza”: la historia de la mañana de furia en Zárate que terminó con un joven asesinado

Miguel Ángel Pereyra y su hijo Julián fueron condenados a más de 20 años de cárcel por el crimen de Franco Russo, ocurrido en agosto de 2024. El dramático video de la golpiza previa

“Tirale en la cabeza”: la

“El Chelo” del grupo Green fue acusado de violación: la denuncia y la pericia que ordenó la Justicia

Lorena Pecorelli, titular de la UFI N°21 de La Matanza, ordenó las primeras medidas en el caso que tiene como acusado al histórico cantante de cumbia. Qué pasó con su causa previa por abusar de una menor

“El Chelo” del grupo Green

Violencia en un hotel de Paraná: un hombre murió de un disparo en la nuca y la mujer que lo acompañaba sobrevivió a dos tiros en la boca

Un confuso episodio ocurrió el lunes por la mañana en la habitación 10 del Motel Torremolinos, de la capital provincial de Entre Ríos. La Justicia maneja varias líneas de investigación. La principal hipótesis es un homicidio seguido de tentativa de suicidio. Ella lucha por su vida en el Hospital San Martín

Violencia en un hotel de

Comenzó el juicio contra un sicario acusado de uno de los crímenes narco más atroces de Argentina

Las víctimas fueron torturadas y asesinadas en “la carnicería” de la Villa 31. Sus cuerpos, desmembrados, fueron quemados en “el paredón de la muerte”

Comenzó el juicio contra un
DEPORTES
Imágenes inéditas del proyecto de

Imágenes inéditas del proyecto de ampliación de la Bombonera que propone Riquelme en Boca Juniors

La escandalosa separación de Luka Doncic en medio de una batalla legal que sacude a la NBA

La frase de Maxi López sobre los rumores de un arribo de Icardi a River: “Necesitamos a alguien que haga goles”

Boca Juniors buscará arrimarse a la cima en el clásico ante San Lorenzo: hora, TV y formaciones

Cómo se definirá la plaza de Irán si finalmente decide no jugar el Mundial 2026: qué selección podría ocupar su lugar

TELESHOW
A 7 años de la

A 7 años de la caída que provocó la muerte de Sergio Denis, su hija sigue exigiendo justicia: “Da mucha bronca”

Luciano Castro contó la charla que tuvo con sus hijos en su internación: “Ahora tengo que demostrar con hechos”

La desopilante anécdota de Roberto Moldavsky con Wanda Nara: “¡La escuché cuando vendía a Icardi al Galatasaray!”

Wanda Nara, la China Suárez y Mauro Icardi coincidieron en Milán: las fotos que eligieron mostrar

Se llevó a cabo la conciliación de bienes entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Italia: “Feliz”

INFOBAE AMÉRICA

Muñecos de paja, banquetes y

Muñecos de paja, banquetes y rituales de fuego: así es Maslenitsa, el festival que despide el invierno en el mundo eslavo

Brasil negocia con Estados Unidos el freno a la designación del PCC y el Comando Vermelho como organizaciones terroristas

Un avión militar de Estados Unidos sobrevoló el estrecho de Taiwán previo al encuentro entre Trump y Xi Jinping en China

Estafas en Estados Unidos provocan pérdidas estimadas de 119.000 millones de dólares al año

Brasil exigió explicaciones a TikTok por videos que simulan agresiones a mujeres con cuchillos reales