“Pido perdón por todo”, dijo de rodillas el único acusado del caso Tania Suárez tras ser liberado

De rodillas, el acusado del caso de Tania Suárez (ElDoce.TV)

Tania Suárez, de 35 años, apareció maniatada y golpeada en un parque cercano a una estación de bomberos de la localidad de La Cumbre, en Córdoba, tras haber estado dos días desaparecida luego de encontrarse con un hombre que había conocido por redes sociales. Ese hombre es Néstor Maldonado, quien fue liberado este miércoles, tras haber estado preso en el penal de Bower.

Cuando Maldonado salió a la calle, y en el marco de un móvil televisivo en el que ElDoce.TV entrevistaba a su abogado Carlos Nayi, el acusado se arrodilló ante las cámaras, pidió perdón y dijo que se sintió traicionado por la víctima.

Lo curioso es que la fiscal del caso, Paula Kelm, le agravó la imputación: además de la privación ilegítima de la libertad y lesiones leves calificadas, lo imputó por abuso sexual con acceso carnal.

Pese a ello, Maldonado dejó los tribunales de Cosquín. Cuando salió, en la vereda su abogado explicaba a los medios que va a pedir su sobreseimiento, y fue él quien tomó la palabra: “Estoy angustiado, solo quiero ver a mi familia, estar con mi mamá... Pido perdón por todo. Lo que más quiero es estar con mi mamá, que me necesita, y hacer una vida como siempre, trabajar”.

La mujer estuvo dos días desaparecida

El arrodillarse ante cámara fue algo que sorprendió a todos. “Soy totalmente inocente”, dijo y luego agregó: “Siempre fui bueno, nunca hice nada, ninguna maldad a nadie. Nunca en mi vida le hice daño a nadie... No tengo más palabras, solo quiero volver a mi casa y estar con mi familia, nada más”.

Para el acusado, lo que sucedió fue “una trampa” y añadió que eso le pasó por: “Confiar en alguien que creí que iba a ser de otra forma”. Luego, continuó: “Me jugó totalmente en contra, confié en ella desde un principio, en todo lo que me decía. Me dejé llevar por todo eso. Por confiar en ella”.

Sobre su tiempo en prisión, dijo que estuvo “mal, muy angustiado” y que “no dormía”, también que pensaba mucho en su “mamá, que es la que más sufre”.

Un vecino de la zona la encontró maniatada junto a la estación de bomberos local (X: @BomberosCumbre)

En base a la versión del imputado, él conoció a Tania hace cinco años, cuando era mozo de un bar al que iba ella. Según la causa, ambos se encontraron el pasado 11 de enero y a ella la hallaron dos días después.

La mujer, mamá de cuatro hijos, declaró ante la Justicia y precisó algunos detalles sobre los días en los que estuvo desaparecida, aunque reconoció no recordar ciertos momentos clave para la investigación.

De acuerdo con cómo se fueron dando los hechos, a través de un análisis toxicológico preliminar, los investigadores detectaron que Suárez estuvo bajo los efectos de una sustancia que le provocó pérdida de conciencia. Aún resta determinar si la ingirió voluntariamente o si fue suministrada por el acusado.

De acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores, Tania salió de su vivienda el 11 de enero en la zona norte de Córdoba alrededor de las 16, tras comunicar a sus familiares que asistiría a una cita con un hombre, que conoció a través de la aplicación de parejas de la mencionada red social.

A las 19:04, notificó a su hija que había llegado a destino. Dos minutos después envió un mensaje expresando incomodidad por la persona con la que se encontraba: “Nada que ver a la foto de perfil, tiene una cara de Sajen”, en referencia al violador serial Marcelo Sajen.

A las 20:20 mandó otro mensaje advirtiendo que la situación se estaba poniendo un poco densa. El último contacto registrado fue a las 20:53, cuando informó que el hombre le había dado agua con mal sabor. Desde las 22:47, la familia no pudo volver a comunicarse, y el celular permaneció apagado o fuera de servicio.

La encontraron dos días después.