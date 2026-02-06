Crimen y Justicia

Llevarán a juicio al policía de Córdoba que disparó con un arma no letal a una menor y provocó que pierda el ojo

El juez de Control N.º 5 avaló la acusación contra el oficial Fabricio Vergaras Figueroa, identificado como el responsable de disparar con un proyectil de arma Byrna en medio de un operativo antitumultos

Guardar
El hecho ocurrió en junio
El hecho ocurrió en junio de 2025

Un joven policía de Córdoba enfrenta la instancia más delicada de su carrera tras una decisión judicial que puso el foco sobre su accionar durante un operativo que terminó de la peor manera, cuando le disparó en el ojo a una joven con un arma no letal. El oficial subinspector Fabricio Vergaras Figueroa irá a juicio acusado de lesionar gravemente a la menor.

La resolución del juez de Control N.º 5, Carlos Rubén Lezcano, avaló la investigación impulsada por el fiscal de instrucción Andrés Godoy.

De acuerdo con el medio cordobés ElDoce.TV, el funcionario judicial dio por probados los elementos que comprometen a Vergaras Figueroa, bajo la calificación de lesiones graves agravadas por abuso funcional y falsedad ideológica. El proceso judicial se apoya en los datos recabados por la Fiscalía, que reconstruyó cómo una joven de 17 años quedó gravemente herida durante una intervención policial con armas Byrna, proyectiles diseñados para control de multitudes.

El oficial Fabricio Vergaras Figueroa
El oficial Fabricio Vergaras Figueroa irá a juicio por la acusación de lesiones graves agravadas y falsedad ideológica (Córdoba Turismo)

La joven perdió un ojo tras recibir el impacto directo de un proyectil disparado por el arma policial en el barrio Zepa, en la ciudad de Córdoba. Todo comenzó cuando efectivos policiales detuvieron a dos hombres en el marco de un operativo por apedreamiento de colectivos, hecho que desencadenó la reacción de un grupo de vecinos y presuntos familiares de los detenidos.

En este contexto, los manfiestantes atacaron la comisaría del sector arrojando elementos contundentes, dañando tanto la mampostería del edificio como un móvil policial. En ese contexto, la fuerza respondió con armamento menos letal y antitumulto, momento en que la adolescente resultó herida de gravedad.

La causa, bajo la órbita del fiscal Godoy, no solo apunta al oficial que efectuó el disparo. La investigación también busca determinar la eventual responsabilidad de otros tres agentes que participaron en el operativo. La pesquisa, además, indaga si el uso del arma Byrna se ajustó a los procedimientos establecidos por la fuerza.

De acuerdo con la información difundida por el medio, los efectivos de Córdoba recibieron capacitación específica sobre el uso de estas armas, instrucción que prohíbe disparar a la cabeza y establece que los proyectiles deben dirigirse al piso o a las extremidades.

La joven ya declaró en la causa, mientras la investigación sigue sumando elementos para determinar las responsabilidades individuales y el encuadre legal de lo sucedido.

En cuanto a la situación del acusado, Vergaras Figueroa permanece en libertad, mientras insiste con su inocencia. De hecho, su defensa presentó un pedido para que el hecho sea considerado lesiones culposas, iniciativa que fue rechazada por el juez Lezcano. Ahora, la estrategia del oficial apunta a una eventual apelación ante la Cámara de Acusación, instancia que podría revisar el encuadre legal de la imputación.

Mientras tanto, el oficial continúa en funciones, aunque bajo un sumario interno abierto en el Órgano de Control Disciplinario de la fuerza. En paralelo a la causa penal, esa dependencia evalúa si el accionar de Vergaras Figueroa se ajustó a los protocolos internos de la Policía de Córdoba. El episodio vuelve a poner en debate el uso de armas menos letales en operativos de seguridad y la efectividad de los mecanismos de supervisión institucional.

El juez Lezcano, en su resolución, se apartó del criterio del fiscal Godoy, quien había definido el caso como un episodio de violencia institucional policial. A pesar de esa diferencia, el magistrado avaló la acusación principal y habilitó la apertura del juicio contra el oficial. El proceso judicial avanzará en los próximos meses, mientras la comunidad de Zepa sigue atenta a las derivaciones del caso.

Temas Relacionados

Córdobabarrio ZepaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Golpearon a un hombre en La Plata para robarle, la víctima los persiguió y chocó con otro auto

Los delincuentes ingresaron a la casa en horas de la madrugada. Sorprendieron al hombre cuando se dirigía al baño, lo redujeron y amordazaron en su propio domirmitorio

Golpearon a un hombre en

Martín Candalaft: “Me hicieron una absurda operación”

El periodista de Infobae fue agredido este miércoles en Palermo y quedó todo grabado. La Justicia ya investiga el hecho

Martín Candalaft: “Me hicieron una

Habló la abogada argentina detenida en Brasil por gestos racistas: “Estoy muerta de miedo”

Tras la imputación por injuria racial en Río de Janeiro, Agostina Páez permanece retenida y enfrenta una causa judicial que incluye la imposición de una tobillera electrónica y la prohibición de salir del país, medidas que no tienen plazo definido según su defensa

Habló la abogada argentina detenida

Tres jóvenes fueron atacadas a golpes por un grupo de mujeres cuando iban a bailar en Mar del Plata

Una de las víctimas sufrió un corte profundo en un brazo provocado con una copa de vidrio. Las agresoras quedaron detenidas

Tres jóvenes fueron atacadas a

Los fiscales de San Juan comenzarán a usar chalecos antibala

La medida se enmarca en la estrategia de reforzar la integridad física y las condiciones de seguridad de quienes desarrollan tareas sensibles dentro del sistema judicial, especialmente, durante investigaciones complejas y operativos en territorio

Los fiscales de San Juan
DEPORTES
El intercambio de camisetas entre

El intercambio de camisetas entre Di María y una figura de la NFL que dirá presente en el Super Bowl: “Fue un placer”

Discusión, un vidrio roto y sangre: la pelea entre los jugadores de Barracas que terminó con Rodrigo Insua vendado ante Temperley

Iba a ser titular, pero no tuvo minutos: la razón detrás de la ausencia de Julián Álvarez en la goleada del Atlético de Madrid

Barracas Central y Deportivo Riestra avanzaron a los 16avos de final: así quedó el cuadro de la Copa Argentina

El sugerente comentario de Mastantuono al repasar junto a Davoo Xeneize su golazo a Boca en el Superclásico

TELESHOW
Sabrina confesó el error que

Sabrina confesó el error que cometió durante su relación con Luciano Castro: “Lo materné y eso nos deserotizó”

Se viralizó un ranking de los hombres más lindos de Argentina: la reacción de Gonzalo Heredia al descubrir que no estaba

Fotos, sonrisas y glamour: la despedida de Adriana Lima, la supermodelo brasileña, tras su visita a Buenos Aires

Las divertidas postales de Lali Espósito y su broma antes de su boda con Pedro Rosemblat: “No, querido, no me voy a casar”

Jerónimo, el hijo de Julián Weich, se unió como brigadista para combatir los incendios en la Patagonia

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos atacó una nueva

Estados Unidos atacó una nueva narcolancha en el Pacífico oriental: dos muertos

La Lotería Fiscal cambia de formato tras impulsar el pedido de factura en comercios

Cómo nació el icónico sticker Parental Advisory y por qué dividió a Estados Unidos

Por qué la Luna parece más grande en el horizonte, según la ciencia

Estudiantes del sector público salvadoreño tendrán tutor gratuito con IA tras acuerdo entre Bukele y Musk