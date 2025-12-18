Prisión preventiva para “Bebote” Álvarez tras las amenazas de guerra por el control de la tribuna de Independiente

Pablo “Bebote” Álvarez tras ser detenido hace poco más de un mes

La Justicia dictó la prisión preventiva para Pablo “Bebote” Álvarez, quien fue detenido a mediados del mes pasado por su participación en la interna de la barra brava de Independiente y las amenazas de enfrentamiento entre facciones poco antes del encuentro con Rosario Central.

Según compartieron fuentes judiciales, el fallo del Juzgado de Garantías N°4 de Avellaneda-Lanús sostiene que Álvarez organizó y encabezó una convocatoria masiva en las inmediaciones del estadio Libertadores de América días antes del partido del 15 de noviembre.

El ex líder de la barra, al frente de la facción “Los Diablos Rojos”, difundió una serie de videos en redes sociales donde lanzó amenazas directas a la barra oficial -“Los Dueños de Avellaneda”, liderados por Juan Ignacio Leczniki y Mario Nadalich-, convocando a los miembros de su grupo para disputar el control total de la tribuna durante el partido.

Los videos compartidos desde la cuenta de Álvarez en Instagram superaron las 50.000 vistas cada uno y circularon ampliamente. En esas grabaciones, “Bebote” desafió a sus rivales, los citó a reunirse en un lugar y horario puntuales y advirtió que en Avellaneda quedaría “una sola barra”.

Fragmentos como “de hoy no pasa”, “te voy a hacer explotar” y “vamos a recuperar al club con sangre y fuego” aparecen textualmente en la resolución.

Uno de los videos con amenazas

Como consecuencia de esos mensajes, la Policía Bonaerense detuvo a Álvarez junto a un grupo de más de 150 simpatizantes con banderas, bombos y otros elementos, a pocas cuadras del estadio.

El juez Agustín Amatriain consideró probada la instigación a la formación de grupos con intención de ejercer violencia física contra la facción opuesta, además de actuaciones que buscaron amedrentar tanto a los rivales como al personal policial.

Según las actuaciones, la convocatoria impulsada por Álvarez generó temor de enfrentamiento abierto en la previa del partido y derivó en la intervención del operativo de seguridad, con disparos antimotines y detenciones, incluidas las de los laderos directos de “Bebote”, como Alejandro “Terremoto” Caiño y Lucas Gauto.

La investigación no solo se centró en los hechos del 15 de noviembre, sino también en la escalada previa. Luego de cumplir una condena anterior, Álvarez había comenzado a mostrarse en público junto a antiguos y nuevos miembros de la barra, tensionando el clima en las tribunas del club.

Desde su salida de prisión, buscó reagrupar su facción con llamados públicos en redes y episodios de hostilidad verbal contra los nuevos jefes de la barra oficial, lo que encendió las alarmas en la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) y en la dirigencia de Independiente.

"Bebote" Álvarez se peleó a trompadas con otro integrante pesado de la barra oficial, Mauro Romero Avendaño

Teniendo en cuenta esto, el magistrado entendió que la presencia de Álvarez y su grupo en la zona no obedeció a un mero apoyo futbolístico, sino a la organización de un desplazamiento violento de la facción rival, por fuera de los canales legítimos de acceso al estadio, sin entradas ni carnets de socios.

Entre los fundamentos para rechazar un pedido de excarcelación, Amatriain consideró el peligro de entorpecimiento de la investigación y el antecedente de una condena anterior por extorsión, además de la magnitud de los hechos imputados y la planificación previa reflejada en sus publicaciones.

En resumen y según el fallo, la conducta de Álvarez se encuadra en “instigación a cometer delitos en concurso real con instigación a cometer el delito de lesiones en contexto de un espectáculo deportivo”.

La Justicia también decretó la inhibición general de bienes del imputado hasta cubrir el monto de las costas.

Los detenidos junto al ex jefe de la barra del Rojo

Luego de su detención, Álvarez había vuelto a captar la atención de los medios a principios de este mes, al iniciar una huelga de hambre en la Alcaidía de Melchor Romero, donde fue alojado en una celda con otros cinco internos. La medida de fuerza la comunicó en un video, en el que además “Bebote” jura inocencia.