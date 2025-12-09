Crimen y Justicia

Se negó a declarar la trabajadora sexual acusada de haber matado a un policía retirado a puñaladas para robarle

Vecina de la víctima, fue imputada por el crimen de Oscar Alberto Ávalos, un ex suboficial de la Bonaerense de 78 años que fue asesinado en su casa de General Rodríguez hace dos años y tres meses

La vecina del policía retirado
La vecina del policía retirado asesinado detenida en su casa de General Rodríguez

Laura Domínguez, la trabajadora sexual detenida por el homicidio del policía retirado de la Bonaerense Oscar Alberto Ávalos (78) en su casa de General Rodríguez, se negó a declarar ante el fiscal Ezequiel Freydier, de la UFI N° 12 de Drogas de Moreno, informaron fuentes del caso a Infobae.

La mujer, vecina de la víctima, fue detenida este lunes tras más de dos años y dos meses de investigación y quedó imputada de haber apuñalado 12 veces al ex suboficial mientras estaba en la cama desnudo y de haberle incendiado la casa de General Rodríguez para borrar los rastros del robo de una TV 43″, algo de dinero y un anillo.

La acusación que pesa sobre ella es la de homicidio criminis causa: la figura penal aplicada a quien mata para lograr impunidad. La imputada seguirá detenida mientras avanza la investigación en la que fue clave el testimonio del ex novio de Laura.

Ávalos vivía solo desde la muerte de su esposa en una casa de General Rodríguez y comentaba entre los vecinos que buscaba compañía para sobrellevar la soledad. En ese contexto, se encontraba de vez en cuando con Laura. Ese 16 de septiembre de 2023 en que fue asesinado también se vio con la mujer.

La PFA en la causa
La PFA en la causa de la sospechoso durante el arresto

La investigación criminal logró pocos avances en dos años. Los indicios que tenían era que el asesino —o la asesina— sólo se había llevado un televisor, algo de dinero y un anillo tipo sello. No había señales de violencia en los accesos, lo que llevó a concluir que Ávalos le había abierto la puerta al homicida.

El caso salió del letargo por el testimonio de un arrepentido: la ex pareja de Laura Domínguez. Su relato detalló cómo la sospechosa llegó ensangrentada a su hogar con un televisor 43 pulgadas y lo amenazó para que no hablara. En su declaración, el hombre afirmó que fue obligado a deshacerse de las ropas manchadas y que temía por la vida de su hijo si denunciaba lo ocurrido.

La fiscalía centró así la atención en Laura Domínguez. Las pruebas incluyeron las llamadas previas con Ávalos y la venta frustrada de la TV robada por parte del entorno de la sospechosa, marcado por el consumo de drogas, la violencia.

El rol del arrepentido resultó decisivo para destrabar el expediente. Detenido en la cárcel de Sierra Chica, dijo por qué ocultó lo que sabía por tanto tiempo: “Si yo la dejaba, mataba a nuestro hijo”. Aportó también que la relación con Ávalos había sido de cliente habitual, y que el motivo desencadenante de la agresión habría sido la sospecha del robo de un anillo de oro por parte de la imputada.

El testigo manifestó que decidió hablar para proteger la integridad de su hijo. En su relato ante la Justicia, el hombre aseguró: “Todos le tienen miedo en el barrio. La familia es violenta y son capaces de hacer cualquier cosa. Quiero que quede en claro que ella mató a Ávalos, esa es la verdad”.

Tras su negativa a declarar, Laura Domínguez quedó imputada y seguirá detenida por el delito de homicidio criminis causa.

