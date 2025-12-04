Crimen y Justicia

Procesaron al presidente de un frigorífico por arrojar residuos contaminantes al río Salado

La Justicia negó el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa. No obstante, se determinó que el acusado continúe el proceso sin prisión preventiva

Guardar
Una de las fotografías tomadas
Una de las fotografías tomadas al río Salado que motivaron la apertura de la causa

Después de que se detectaran infracciones ambientales y presencia de residuos contaminantes en el río Salado, este miércoles se confirmó el procesamiento del presidente del frigorífico La Canaria S.A. ubicado en la localidad bonaerense de Roque Pérez. A la vez, se ordenó el embargo de un total de 10 millones de pesos.

La decisión fue tomada por el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, que dispuso la medida sobre el titular del directivo por el vertido ilegal de efluentes contaminantes en el ecosistema del Río Salado, en infracción a la Ley N°24.051 sobre residuos peligrosos. Esta resolución respondió a la solicitud del fiscal Santiago Eyherabide y se apoya en una investigación que expuso reiteradas infracciones ambientales por parte de la empresa.

El origen de la causa se remonta a una denuncia presentada por la Unidad Fiscal de Investigaciones en Materia Ambiental (UFIMA), encabezada por el fiscal federal Ramiro González, luego de que se difundieran imágenes periodísticas que evidenciaban la descarga directa de efluentes industriales en aguas conectadas al sistema del Río Salado.

Según la reconstrucción realizada por el sitio Fiscales, el expediente quedó radicado en Azul desde noviembre de 2023 luego de que el Juzgado Federal de Dolores se declarara incompetente.

En paralelo, la Autoridad del Agua (ADA), el Ministerio de Ambiente de la provincia de Buenos Aires y el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina analizaron la situación y confirmaron la existencia de infracciones ambientales reiteradas.

Un gabinete de especialistas analizó
Un gabinete de especialistas analizó muestras tomadas del río y comprobaron la presencia de sustancias tóxicas

Los informes revelaron que, en al menos tres ocasiones ocurridas entre 2023 y 2025, se detectaron parámetros contaminantes que superaban los límites legales.

Por esto, para el magistrado quedó demostrada la “presencia reiterada y sistemática de DBO (Demanda Biológica de Oxígeno), DQO (Demanda Química de Oxígeno), fósforo total, sólidos sedimentables y coliformes fecales por encima de los límites permitidos”, lo que constituyó la existencia de residuos peligrosos capaces de afectar el ambiente y la salud pública.

En su resolución, Di Giulio subrayó que la reiteración de los vertidos, su potencial contaminante y el destino final hacia el Río Salado permitían considerar acreditada la hipótesis delictiva prevista en el artículo 55 de la Ley 24.051.

Esta norma establece penas de entre tres y diez años de prisión para quienes “utilizando los residuos a que se refiere la presente ley, envenenaren, adulteraren o contaminaren de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”.

Por su parte, el directivo imputado optó por no prestar declaración y presentó un descargo por escrito, en el que argumentó que los hechos correspondían a irregularidades administrativas y que la empresa había implementado mejoras.

La investigación apuntó contra un
La investigación apuntó contra un frigorífico de Roque Pérez

No obstante, el juez consideró que estos planteos no lograban desvirtuar los resultados de las inspecciones ni la evidencia técnica obtenida en allanamientos y muestreos oficiales, elementos que resultaron determinantes para configurar la responsabilidad penal investigada.

Como resultado, el juzgado resolvió procesar al presidente de la firma sin prisión preventiva, ordenar un embargo de 10 millones de pesos para garantizar eventuales responsabilidades pecuniarias y futuras medidas de recomposición ambiental, y rechazar el pedido de sobreseimiento presentado por la defensa. Al no detectarse riesgos procesales, no se dispusieron medidas de coerción personal para el acusado.

La resolución se constituyó en un precedente relevante para el fortalecimiento de la tutela penal del ambiente, en sintonía con las directrices institucionales impulsadas por el Ministerio Público Fiscal. Entre ellas se destaca la “Declaración de Río sobre combate del crimen organizado, promoción de justicia y sustentabilidad socioambiental”, suscripta en octubre de 2024 por el procurador general interino, Eduardo Casal.

Desde la Sede Fiscal Descentralizada se remarcó que este procesamiento, el primero dictado en materia penal ambiental en Azul, representó un avance fundamental en la consolidación de la política judicial ambiental en la región. Además, se enfatizó que la medida reafirma la obligación de las industrias de adecuar su actividad a la normativa vigente y refuerza el compromiso institucional con la prevención y sanción de conductas que pongan en riesgo los recursos hídricos y la salud pública, bienes jurídicos de jerarquía constitucional.

Temas Relacionados

AzulRoque PérezRío SaladoContaminación ambientalResiduos peligrososLa CanariaFrigoríficoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Desplegaron un gran operativo en busca de pruebas que vinculen al clan Sena con la desaparición de un menor

Más de 100 efectivos rastrillaron el ex barrio Emerenciano para encontrar indicios de Elvis Benítez, joven desaparecido en 2017 y quien era “compinche” de César. La causa, estancada desde hace ocho años, cobró impulso luego de declaraciones de la madre de Cecilia Strzyzowski

Desplegaron un gran operativo en

Deportarán a 125 ciudadanos argentinos que ingresaron de manera ilegal a Brasil

Los dos colectivos de larga distancia tenían como destino la región de Ituporanga, en el estado de Santa Catarina

Deportarán a 125 ciudadanos argentinos

Cayó una viuda negra acusada de drogar a un taxista en Rosario mientras espera la confirmación de una condena a prisión

La mujer fue apresada en la localidad de San Nicolás de los Arroyos. Habría intervenido en otros hechos similares

Cayó una viuda negra acusada

Un hombre atacó con un cuchillo a su pareja y su hijo de 4 años en Chaco

Todo comenzó por una discusión entre los adultos. Tras la fuga del sospechoso, la Policía avanza con la investigación y el operativo de captura

Un hombre atacó con un

Una mujer cumplía arresto domiciliario y usaba su casa en Haedo como un punto de venta de drogas

En la vivienda de la mujer, conocida en el barrio como “La Manu”, encontraron una importante cantidad de dosis de cocaína ya fraccionadas y listas para la venta, además de un arma semiautomática

Una mujer cumplía arresto domiciliario
DEPORTES
Damián Ayude: sus épocas como

Damián Ayude: sus épocas como conductor de Uber, el pacto con el plantel de San Lorenzo y su principal objetivo para 2026

Cuál es el grupo más accesible y el más complicado que le puede tocar a la Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Cambios en River Plate: cómo quedó el vestuario tras la salida de los héroes de Madrid y las figuras que ganaron terreno

Mitos y verdades de los sorteos en Mundiales: de las bolillas frías o marcadas a la iniciativa que impulsó Grondona

La emoción de Martín Palermo tras ganar el cuarto partido al hilo con Fortaleza y salir de la zona del descenso en el Brasileirao

TELESHOW
Pamela David: “Perdimos la batalla”

Pamela David: “Perdimos la batalla”

Quién fue el nuevo eliminado de MasterChef Celebrity: la triste despedida de uno de los famosos más queridos

El traje secreto de Nicolás Cabré para su boda: confidencias, códigos y complicidad en el atelier de Daniel Casalnovo

¿Cuáles fueron los artistas argentinos más escuchados del 2025 en las plataformas?

La fuerte reacción de Marixa Balli al enterarse que Yanina Latorre formará parte de MasterChef

INFOBAE AMÉRICA

La caída de la producción

La caída de la producción petrolera en noviembre confirma el deterioro operativo de Petroecuador en 2025

La gira de Noboa por Europa y Asia comenzó sin dar ningún detalle sobre detalles de los funcionarios que integrarán la comitiva oficial

Miguel Ángel Oliver, presidente de EFE: “En estos tiempos, hay que tener la voluntad de relatar la realidad con honestidad”

Pinta Miami se consolida como referencia del arte latinoamericano en la Semana del Arte

La frágil red submarina que nos comunica: por qué internet no es tan segura como creemos