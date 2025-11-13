Crimen y Justicia

“Pone la tele, Lucas mató a un pibe”: el padre de uno de los rugbiers contó cómo se enteró del crimen de Fernando Báez Sosa

Marcos Pertossi aseguró en una entrevista que quiere abrazar y darle el pésame a los padres del joven asesinado a golpes a la salida de un boliche en Villa Gesell

Lucas Pertossi, uno de los rugbiers condenados a perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa (JUAN MABROMATA / AFP)

Marcos Pertossi, padre de Lucas Pertossi —uno de los rugbiers de Zárate condenados por el asesinato de Fernando Báez Sosa— relató el impacto diario del caso en la vida de su hijo dentro de la prisión. Según afirmó en una entrevista televisiva, Lucas recuerda constantemente lo sucedido la noche del crimen ocurrido en Villa Gesell en enero de 2020.

Durante el ciclo Tarde o Temprano por eltrece, el padre aseguró: “Te digo que es lo que tiene Lucas en la mente. Lucas piensa en esto (en el crimen) todos los días, todos los días”. Además, insistió en la inocencia de su hijo y remarcó: “Lucas no está bien condenado, tengo la certeza de que es inocente. No hizo nada de nada, él no pegó, tiene el espíritu tranquilo”, sostuvo en diálogo con el programa.

Fernando Báez Sosa (Diego Medina)

Al referirse a los hechos que desembocaron en el crimen, Pertossi describió: “Fue una desgracia. Se armó el tole tole, vio que le estaban pegando a un amigo y fue a separar, fue un instante”. Según sus palabras, Lucas Pertossi no participó de la agresión física.

En la entrevista, el padre narró su intento de contacto con Graciela y Silvino, padres de Fernando Báez Sosa. En ese sentido, contó: “No hablamos con los papás de Fernando en ningún momento. El intento lo hicimos con mi mujer, les escribimos por Instagram”. Sumó sobre su sentimiento personal: “Yo tengo un dolor en el pecho y necesito sacarlo“.

Acerca de su deseo de acercamiento, expresó: “Lo que le ha pasado a esta gente es una barbaridad. Quiero soltarlo, quiero darles el pésame, quiero abrazarlos. Me muero por eso. Todas las noches lo pienso, quiero hablar con ellos. Entiendo lo que les pasó, Lucas también”.

Lucas Pertossi en un local de comida rápida tras el crimen

Marcos Pertossi relató cómo fue notificado del hecho el 18 de enero de 2020: “Eran las 10.30 de la mañana y recibo ese maldito llamado, el que nunca querés esperar. Un conocido me dijo: ‘Marcos, poné Crónica, Lucas mató a un pibe´”. Afirmó que luego habló con una persona de La Costa que conocía a los involucrados y que le aseguró: “Lucas no tenía nada que ver, que estaba en otro lado”.

Los padres de Fernando Báez Sosa (Ezequiel Acuña)

Para el padre de Lucas, su hijo no estuvo bien asistido por la defensa durante el proceso judicial.

Las declaraciones de Pertossi coinciden con el estreno en Netflix de una serie documental sobre el caso, titulada “50 segundos: el caso de Fernando Báez Sosa”, dirigida por Martín Rocca y producida por Fabula.

La miniserie se estrenó este jueves 13 de noviembre y reúne material inédito y testimonios de familiares, amigos, periodistas y algunos de los condenados, según anunció la plataforma.

El caso ocurrió en enero de 2020, cuando Fernando Báez Sosa, de 18 años, fue asesinado a golpes a la salida de un boliche por un grupo de jóvenes rugbiers.

El ataque quedó registrado en video y causó un fuerte impacto en la opinión pública argentina.

